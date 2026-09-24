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मराठमोळ्या अभिनेत्री सैयामी खेरची आयर्नमॅनमध्ये हॅट्ट्रिक; इटलीत रचला इतिहास...

मराठमोळ्या अभिनेत्री सैयामी खेरनं नुकतीच तिसरी 'आयनमॅन 70.3' रेस यशस्वीपणे पूर्ण करून हॅट्ट्रिक साधली आहे.

Saiyami Kher
सैयामी खेर (Photo - IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2026 at 4:03 PM IST

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मुंबई : अभिनेत्री आणि फिटनेसची आवड असलेली मराठमोळ्या सैयामी खेरनं तिची तिसरी 'आयर्नमॅन 70.3' (Ironman 70.3) स्पर्धा यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहे. इटलीतील या शर्यतीपूर्वीचा दोन महिन्यांचा कठीण काळ, प्रवासातील गोंधळ, प्रचंड उष्णता आणि जेलीफिशचा सामना केल्यानंतर, तिनं या शर्यतीला 'आतापर्यंतची सर्वात कठीण शर्यत' असं म्हटलंय.

सैयामी खेरनं रचला इतिहास : सैयामीनं या आव्हानाचा स्वीकार सर्वप्रथम 2024मध्ये जर्मनीतील एर्कनर-ब्रँडेनबर्ग येथील 'आयर्नमॅन 70.3' स्पर्धेतून केला आणि तिनं शर्यत पूर्ण केली. त्यानंतर जुलै 2025मध्ये स्वीडनमधील जोंकोपिंग येथे तिनं आपली दुसरी 'आयर्नमॅन 70.3' स्पर्धा पूर्ण केली. अशा प्रकारे, ही 'एन्ड्युरन्स' (सहनशक्तीची) शर्यत दोनदा यशस्वीरीत्या पूर्ण करणारी ती पहिली भारतीय अभिनेत्री ठरली. शर्यतीतील काही क्षण शेअर करताना सैयामीनं सांगितलं की, तिनं मागील 70.3 शर्यतीच्या तुलनेत, 20 मिनिटे कमी वेळात ही शर्यत पूर्ण केली.

हॅट्ट्रिक पूर्ण : तिनं लिहिलं, '3 x 'आयर्नमॅन 70.3 हॅट्ट्रिक पूर्ण झाली. कदाचित ही आतापर्यंतची सर्वात कठीण शर्यत होती. शर्यतीपूर्वीचे दोन महिने खूप कठीण गेले. माझ्या आणि शर्यतींच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर 'ड्रामा' किंवा गोंधळाची कधीच कमतरता नसते. एका विमान कंपनीनं, आम्हाला विमानात चढण्यापासून रोखले, कारण त्यांच्याकडून चूक झाली होती, त्यांच्या सिस्टीममध्ये आमच्या बाईक बॅग्जची नोंद अपडेट केली गेली नव्हती. शर्यतीला काही दिवस बाकी असताना तासनतास फोनवर बोलणं, अनिश्चितता आणि तणाव यांचा सामना करावा लागला. आम्ही अखेरीस इटलीला पोहोचलो, पण तिथे 30 अंश सेल्सिअस तापमानानं आमचे स्वागत केले. प्रचंड उष्णतेचा दिवस, जेलीफिशनं भरलेला समुद्र आणि आधीच खूप थकलेले शरीर... पण त्या गोंधळात, उष्णतेत आणि जेलीफिशच्या दरम्यान, मला लढण्याची नवी उमेद सापडली.'

अभिनेत्रीने नमूद केलं की, "माझ्या मागील '70.3' शर्यतीपेक्षा 20 मिनिटे कमी वेळ होती. या खेळाची हीच गोष्ट मला आवडते. तुमच्या आजूबाजूला घडणाऱ्या सर्व गोष्टींवर तुमचे नियंत्रण नसते. तुम्ही त्यावर कशी प्रतिक्रिया देता, हेच तुमच्या हातात असते. तीन '70.3' शर्यती. तीन अगदी वेगळ्या कथा. आणि त्या दरम्यान मिळालेले अनेक धडे.'

सैयामीनं व्यक्त केल्या भावना : तिनं पोस्टचा समारोप करताना म्हटलं, 'हॅट्ट्रिक पूर्ण झाली. आता मी 'जेल्स'ऐवजी पिझ्झा आणि 'इलेक्ट्रोलाइट्स'ऐवजी तिरामिसूचा आनंद घेणार आहे.' तिसऱ्यांदा हे आव्हान स्वीकारण्याबाबत बोलताना सैयामी मीडियाला सांगितलं होतं, "पहिल्या 'आयर्नमॅन' स्पर्धेचा उद्देश मी हे खरोखर करू शकते का ?, हे पडताळून पाहणे हा होता, तर दुसऱ्या स्पर्धेतून मला त्यासाठी नेमकी कशाची गरज असते, हे समजले. यावेळी मला अधिक अनुभव होता आणि माझे शरीर, माझा सराव तसेच या शर्यतीची आव्हाने याबाबत मी अधिक जागरूक होते. हे आव्हान कठीण असणार आहे हे मला माहित होते, पण त्यासाठी किती तयारी करावी लागते, याचीही मला जाणीव होती."

अभिनेत्री पुढे म्हणाली, "प्रत्येक 'आयर्नमॅन' स्पर्धेने मला काहीतरी वेगळे शिकवले आणि त्यातून मिळालेल्या अनुभवाचा उपयोग 'सर्व्हिया' येथील स्पर्धा करण्यासाठी उपयोगाचे ठरले. दरम्यान तिसऱ्यांदा यात सहभागी होणे ही एक विशेष भावना होती आणि यावेळी मी स्वतःला किती पुढे नेऊ शकते, हे पाहण्यासाठी मी खूप उत्सुक होते."

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SAIYAMI KHER COMPLETES IRONMAN
SAIYAMI KHER MAKES HISTORY AGAIN

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