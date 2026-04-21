'सैयारा' चित्रपटातील अभिनेत्री अनीत पड्डाच्या आजोबांचं झालं निधन, पोस्ट झाली व्हायरल...

'सैयारा' फेम अभिनेत्री अनीत पड्डाच्या आजोबांचं निधन झालंय. आता तिनं आपल्या आजोबाची आठवण काढत एक पोस्ट शेअर केली आहे.

अनीत पड्डा (Photo- ANI)
Published : April 21, 2026 at 10:59 AM IST

मुंबई - 'सैयारा' चित्रपटातून हिंदी चित्रपटसृष्टीत प्रवेश करणारी अभिनेत्री अनीत पड्डा सध्या चर्चेत आली आहे. तिनं सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली आहे, ज्यात सर्वात प्रिय व्यक्तीला, म्हणजेच आजोबांना गमावल्याचं दु:ख व्यक्त केलंय. अनीतचे आजोबा बऱ्याच काळापासून अल्झायमरशी झुंज देत होते, यामुळं त्यांची हळूहळू स्मरणशक्ती ही कमी होत होती. हा आजार 'सैयारा' चित्रपटात अनीत पड्डाला झाल्याचं दाखविण्यात आलं होतं. आता अनीतचे आजोबा गेल्यानं तिच्या कुटुंबामध्ये घरी शोककळा पसरली आहे. अभिनेत्री आपल्या आजोबाच्या खूप जवळची आहे. आता तिनं केलेली पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. यावर तिचे काही चाहते तिच्या आजोबांना श्रद्धांजली वाहताना दिसत आहेत.

अनीत पड्डाची पोस्ट : अभिनेत्रीनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'माझ्या आयुष्यातील एकमेव प्रेम... तुम्ही मला सोडून जात होता, पण तुम्ही तुमच्या 'मक्खन'ला (अनीतचं टोपणनाव) कधीच विसरला नाहीत. तुम्ही आठवणींना कवटाळू शकला नाहीत, पण प्रेमाला नेहमीच धरून ठेवलं. आता मी त्या आठवणी आणि ते प्रेम आयुष्यभर जपून ठेवीन. आज मी आकाशातील सर्वात तेजस्वी तारा पाहिला आणि मला कळलं की तुम्ही आता कुठं आहात. मी तुमच्यावर नेहमी प्रेम करेन.' दरम्यान अनीतचा चित्रपट 'सैयारा' जेव्हा रिलीज झाला होता, त्यावेळी तिचे आजोबा हे चित्रपटगृहामध्य्ये जाऊ शकले नाही, मात्र अभिनेत्रीनं चित्रपटातील अनेक दृष्य तिच्या मोबाईलमधून दाखवली होती. यानंतर नातीला मोठ्या पडद्यावर पाहिल्यावर त्यांच्या चेहऱ्यावर गोड हास्ट उमटलं होतं. हा दिवस अभिनेत्री आणि तिच्या आजोबासाठी खूप विशेष होता.

अल्झायमर आजारानं ग्रस्त : दरम्यान अभिनेत्रीनं एखादा सांगितलं होतं की, 'सैयारा' चित्रपट तिच्यासाठी खूप विशेष आहे, कारण या चित्रपटामधील तिचं पात्र अल्झायमर आजारानं ग्रस्त होतं आणि तिनं तिच्या आजोबाना या आजारीशी झुंज देताना पाहिलं आहे. अनीतनं पुढं सांगितलं होत की, आजारपणामुळं तिचे आजोबा तिचे खरे नाव विसरले होते आणि तिला 'हिरापुट' किंवा 'मक्खन' असत ते म्हणत होते. अनीत पड्डा लवकरच दिग्दर्शक मोहित सुरी यांच्या 'सतरंग' या चित्रपटात अहान पांडेबरोबर दिसणार आहे. करिअरच्या सुरुवातीला आजोबांचे निधन होणं, तिच्यासाठी हे दु:खद आहे. तसेच मनोरंजन क्षेत्रातील अनेक कलाकारांनी तिला या कठिण काळात पाठिंबा दिला आहे. याशिवाय त्यांनी तिच्या आजोबांच्या आत्म्यास शांती लाभो अशी प्रार्थना केली आहे.

