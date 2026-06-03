रिंकू राजगुरूनं कुटुंबासह वाढदिवसानिमित्त तिरुमला येथील पवित्र श्रीवारी मंदिराला दिली भेट...
'सैराट' फेम अभिनेत्री रिंकू राजगुरू बुधवारी तिच्या वाढदिवसानिमित्त तिरुमला येथील पवित्र श्रीवारी मंदिरात गेल्याची बातमी समोर आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 3, 2026 at 12:00 PM IST
हैदराबाद : 2016च्या 'सैराट' चित्रपटातील आपल्या धमाकेदार अभिनयासाठी ओळखली जाणारी मराठी अभिनेत्री रिंकू राजगुरूनं बुधवारी तिच्या वाढदिवसानिमित्त तिरुमला येथील पवित्र श्रीवारी मंदिरात आशीर्वाद घेतला. सकाळी व्हीआयपी ब्रेक दरम्यान रिंकूनं तिच्या कुटुंबीयांबरोबर मंदिराला भेट दिली. यानंतर तिनं गर्भगृहातील मूळविरट्टूचे दर्शन घेतलं आणि नंतर भगवान वाकुलादेवी आणि कुलदेवतांचे दर्शन घेऊन तिनं हुंडीत नैवेद्य अर्पण केला आणि वंदन केलं. मंदिराच्या कर्मचाऱ्यांनी तिला भगवान वाकुलादेवीचा तीर्थप्रसाद दिला. दरम्यान 'आशा' चित्रपटातील अभिनयासाठी स्मिता पाटील सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री पुरस्कारानं सन्मानित झालेल्या या 24 वर्षीय अभिनेत्रीनं सुंदर नेव्ही ब्लू साडी यावेळी नेसली होती. याशिवाय तिनं हात जोडून भक्तांना अभिवादन केलं. यावेळी रिंकूनं फोटोसाठी पोझ दिली आणि चाहत्यांशी आनंदानं संवाद साधला, इतकेच नाही तर तिच्याबरोबर फोटो अनेकांनी यावेळी काढली.
रिंकू राजगुरूनं वाढदिवसानिमित्त दिली श्रीवारी मंदिराला भेट : दरम्यान तिरुपती येथील श्रीवारी मंदिर हे भगवान विष्णूचा अवतार असलेल्या भगवान व्यंकटेश्वराला समर्पित आहे. तसेच रिंकूनं 2026मध्ये 'सैराट' या चित्रपटातून चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं होतं. तिचा हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर खूप गाजला होता. या चित्रपटामध्ये वेगवेगळ्या जातींतील दोन तरुण महाविद्यालयीन विद्यार्थी एकमेकांच्या प्रेमात पडतात आणि त्यामुळं त्यांच्या कुटुंबांमध्ये संघर्ष निर्माण होतो. रिंकू राजगुरूनं 2020मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'हंड्रेड' या ॲक्शन-कॉमेडी वेबसीरीजद्वारे डिजिटल विश्वात पदार्पण केलं. 2021मध्ये ती '200 हल्ला हो'मध्ये दिसली. तिनं 2022 मध्ये 'झुंड' या चित्रपटातून हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. सलग फ्लॉप चित्रपटांनंतर, 2023 मध्ये ती हेमंत धोमे दिग्दर्शित आणि 'झिम्मा' मालिकेतील दुसरा भाग असलेल्या 'झिम्मा 2' या यशस्वी चित्रपटात दिसली. रिंकूनं 'बेटर हाफ ची लव्ह स्टोरी' या चित्रपटात सुबोध भावे यांच्याबरोबर काम केलंय. त्याच वर्षी, तिनं 'आशा' या सामाजिक चित्रपटातही काम केलं.
रिंकू राजगुरूच्या चित्रपटाबद्दल : 'आशा' या चित्रपटाचं दिग्दर्शन दीपक पाटील यांनी केलं आहे. या चित्रपटामध्ये तिच्याबरोबर उषा नाईक, शुभांगी भुजबळ, सैन्यकीत कामत आणि सुहास सिरसाट यांनी काम केलंय. हा चित्रपट एका 'आशा' आरोग्य कार्यकर्तीची वैयक्तिक आणि सामाजिक आव्हानांवर मात करण्याची कथा सांगतो. 'आशा' चित्रपट प्रामुख्यानं पुरुषप्रधानता आणि अंधश्रद्धांचा स्त्रियांच्या प्रजनन हक्कांवर, शारीरिक स्वायत्ततेवर आणि आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामावर आधारित आहे.