सैफ अली खाननं चाकूनं झालेल्या हल्ल्याची आठवण करत कबूल केली 'ही' गोष्ट...
सैफ अली खाननं चाकूनं झालेल्या हल्ल्याची आठवण करत कबूल केलं की, सुरुवातीला त्याला त्या घुसखोराला माफ करायचं होतं, मात्र तसं करणं कठीण असल्याचेही म्हटलं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 27, 2026 at 4:53 PM IST
हैदराबाद : हिंदीसृष्टीचा अभिनेता सैफ अली खाननं गेल्या वर्षी त्याच्या मुंबईतील घरी झालेल्या चाकूच्या हल्ल्याबद्दल पहिल्यांदाच सविस्तर भाष्य केलंय. त्या घटनेची आठवण सांगताना सैफनं सांगितलं की, त्याच्यावर हल्ला करण्यापूर्वी घुसखोरानं त्याचा धाकटा मुलगा जेह यालाही जखमी केलं होतं. ज्या माणसानं त्याचा जीव घेण्याचा प्रयत्न केला, त्याला माफ करण्यास तो तयार आहे का, हे देखील अभिनेत्याला विचारण्यात आलं. त्यानं एका मीडियाशी संवाद करताना म्हटलं, "कुटुंब झोपलेले असताना जेहच्या नॅनी धावत खोलीत आली आणि तिनं सांगितलं की कोणीतरी चाकू घेऊन जेहच्या खोलीत घुसले आहे आणि पैशांची मागणी करत आहे. मी बाळाच्या खोलीत गेले आणि त्यानं बाळाला पकडून ठेवलं होतं. त्यानं बाळाला आणि मेडला थोडेसे कापले होते."
सैफ अली खान केली हल्ल्याची आठवण : अभिनेत्यानं पुढं सांगितलं की, घुसखोराशी चर्चा करण्याचा किंवा त्याला समजावण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी त्यानं थेट त्याच्याशी शारीरिक मुकाबला केला. "काहीतरी अनावर झाल्यासारखे वाटलं आणि मी त्याच्या अंगावर झेप घेतली. आमची झटापट झाली. तो चाकू घेऊन बेभान झाला होता आणि सर्वत्र जखमा आणि रक्त दिसत होते. तितक्यात माझी मेड आत आली आणि तिनं त्याला खोलीच्या पलीकडे ढकलले." दरम्यान या हल्ल्यात सैफला सहा ठिकाणी वार झाले, ज्यामध्ये पाठीच्या कण्याजवळ झालेल्या एका जखमेचाही समावेश होता. त्या क्षणांची आठवण सांगताना अभिनेत्यानं सांगितलं की, त्याला आपल्या जीवाची खरोखरच भीती वाटली होती. "मी पांढरा कुर्ता-पायजमा घातला होता जो रक्तानं माखला होता आणि एका क्षणी मी जमिनीवर पडलो होतो. मला वाटले की, मी कदाचित मरेन," माझी प्रकृती गंभीर असूनही मोठा मुलगा तैमूर माझ्यासोबत रुग्णालयात यावा असे वाटत होतं. मला खरोखरच तैमूरसोबत राहायचे होते आणि मी त्याला विचारले की, तो माझ्यासोबत रुग्णालयात येईल का? त्यानं मला विचारले, 'तू मरणार आहेस का?' मी त्याला 'नाही' असे सांगितलं आणि आम्ही दोघे मिळून रुग्णालयात गेलो."
ती गोष्ट विसरणे मला कठीण जात आहे : हल्ला करणाऱ्या व्यक्तीला आपण माफ करू शकतो का, यावरही अभिनेत्यानं म्हटलं, "आरोपी कदाचित हिंसा करण्याच्या उद्देशानं घरात शिरला नसावा. मला त्या माणसाला माफ करायचं होतं, कारण मला वाटतं की त्यानं खूप मोठी चूक केली आणि त्याचा भांडण करण्याचा उद्देश नव्हता. त्याला माफ करण्यात मला आनंदच होईल, पण त्यानं मला जीवे मारण्याचा जो प्रयत्न केला, ती गोष्ट विसरणे मला कठीण जात आहे. हा प्रश्न 'श्रीमंत आणि गरीब' यांच्यातील दरीचा आहे आणि याच असमानतेमुळं ही घटना घडली आहे," असं तो म्हणाला. या हल्ल्यानंतर, घटनेच्या तीन दिवसांनी मुंबई पोलिसांनी ठाण्यातून आरोपीला - 30 वर्षीय मोहम्मद शरीफुल इस्लाम या बांगलादेशी नागरिकाला अटक केली होती.