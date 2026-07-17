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सैफ अली खाननं प्रियदर्शन यांच्या काम करण्याच्या शैलीची तुलना क्लिंट ईस्टवुड यांच्या कार्यपद्धतीशी केली

सैफ अली खानचा एक नवीन चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. अभिनेत्यानं प्रियदर्शन यांच्या काम करण्याच्या शैलीची तुलना क्लिंट ईस्टवुड यांच्या कार्यपद्धतीशी केली आहे.

saif ali khan and clint eastwood
सैफ अली खान आणि क्लिंट ईस्टवुड (Poster and ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 17, 2026 at 2:09 PM IST

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हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीचा अभिनेता सैफ अली खान गेल्या काही वर्षांत सातत्यानं वेगळ्या धाटणीच्या भूमिका साकारताना दिसत आहे. 'आदिपुरुष', 'देवरा: पार्ट 1' आणि 'ज्वेल थीफ – द हाइस्ट बिगिन्स', तसेच काही दिवसांपूर्वी प्रदर्शित झालेल्या 'कर्तव्य'मधूनही त्यानं विविधांगी भूमिका साकारल्या. त्याच्या अभिनयाचं नेहमीच कौतुक झालं असून, आता तो आणखी एका आव्हानात्मक भूमिकेसह प्रेक्षकांसमोर येण्यासाठी सज्ज झाला आहे. प्रियदर्शन दिग्दर्शित 'हैवान' या चित्रपटात सैफ अली खान, अक्षय कुमारबरोबर प्रमुख भूमिकेत झळकणार आहे. या चित्रपटात तो दृष्टीहीन, पण विलक्षण क्षमता असलेल्या व्यक्तीची भूमिका साकारत असून ती त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वाधिक वेगळ्या भूमिकांपैकी एक असल्याचे त्यानं म्हटलं आहे. चित्रपटातील त्याचा लूक पोस्टर्समधून समोर आला असला, तरी आता त्यानं आपल्या भूमिकेबाबत अधिक खुलासा केला आहे.

सैफ अली खानची 'हैवान'मधील भूमिका : सैफ अली खाननं सांगितलं की, आपल्या कारकिर्दीत मिळालेल्या सर्वोत्कृष्ट भूमिकांपैकी 'हैवान'मधील भूमिका एक असल्याचं त्याला वाटतं. ही व्यक्तिरेखा अत्यंत संवेदनशील असून प्रेक्षकांच्या मनाला भिडेल, अशा पद्धतीनं तिची मांडणी करण्यात आली आहे. या भूमिकेद्वारे भारतीय 'अंध समुराई' साकारण्याची संधी त्याला मिळाली असून ती अत्यंत रोमांचक असल्याचं त्यानं नमूद केलं. या व्यक्तिरेखेला दृष्टी नसली तरी तिच्याकडं विलक्षण संवेदनाक्षमता असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. आजूबाजूच्या हालचाली ओळखणे, लढणे, चेंडू पकडणे आणि एका लहान मुलीचे संरक्षण करणे, अशा क्षमता या व्यक्तिरेखेत दाखवण्यात आल्या आहेत. ही व्यक्तिरेखा वास्तववादी वाटावी यासाठी तिची शारीरिक भाषा विकसित करण्याची प्रक्रिया त्याच्यासाठी अत्यंत रंजक ठरल्याचेही त्यानं सांगितलं.

क्लिंट ईस्टवुड आणि प्रियदर्शनची तुलना : दिग्दर्शक प्रियदर्शन यांच्यासोबत काम करण्याच्या अनुभवाविषयी बोलताना सैफ अली खाननं सांगितलं की, हा अनुभव त्याच्यासाठी पूर्णपणे नवा ठरला. प्रेक्षकांना त्या व्यक्तिरेखेबद्दल खऱ्या अर्थानं सहानुभूती वाटावी, अशा पद्धतीनं तिची रचना करण्यात आल्याचं त्यानं नमूद केलं. अशा प्रकारची भूमिका यापूर्वी त्याला फारशी साकारण्याची संधी मिळाली नव्हती. त्यामुळं ही भूमिका साकारण्याची संधी मिळाल्याचा त्याला विशेष आनंद झाल्याचेही त्यानं सांगितलं. प्रियदर्शन यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव अत्यंत समाधानकारक ठरल्याचं त्यानं म्हटलं. त्यांच्या काम करण्याच्या शैलीची तुलना क्लिंट ईस्टवुड यांच्या कार्यपद्धतीशी करण्यात आली. ते अत्यंत नेमके आणि आपल्या दृष्टीकोनाबाबत ठाम असल्याचे त्यानं सांगितलं. बहुतांश दृश्यांचे चित्रीकरण एकाच टेकमध्ये पूर्ण करण्यात आले. स्वतःला सहसा अनेक टेक देण्याची सवय असली, तरी दिग्दर्शकाच्या कार्यपद्धतीनुसार स्वतःला जुळवून घ्यावं लागल्याचं त्यानं स्पष्ट केलं. पहिल्याच टेकसाठी संपूर्ण तयारी ठेवण्याचा अनुभव वेगळा ठरला असून, तो अत्यंत यशस्वी ठरल्याचेही त्यानं नमूद केलं.

प्रियदर्शन दिग्दर्शित 'हैवान'मध्ये अक्षय कुमार आणि सैफ अली खान यांची जोडी पहिल्यांदाच मोठ्या पडद्यावर ॲक्शनपटात एकत्र दिसणार आहे. हा बहुप्रतीक्षित चित्रपट 11 सप्टेंबर रोजी चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे.

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SAIF ALI KHAN AND PRIYADARSHAN
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