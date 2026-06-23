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राघव जुयालसोबतच्या 'इकाई' चित्रपटाबद्दल सई एम. मांजरेकरनं विविध पैलूंवर केलं भाष्य...

सई एम. मांजरेकरनं राघव जुयालबरोबर काम केलेल्या 'इकाई' चित्रपटातबाबत काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.

Saiee M Manjrekar
सई एम. मांजरेकर (Photo - IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 23, 2026 at 1:16 PM IST

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हैदराबाद : अभिनेत्री सई एम. मांजरेकर राघव जुयालबरोबर 'इकाई' या चित्रपटात एका अत्यंत प्रभावी आणि गंभीर भूमिकेत दिसणार आहे. या भूमिकेबद्दल बोलताना तिनं सांगितलं की, एक अभिनेत्री म्हणून तिला तिच्या काही अंगभूत सवयी किंवा अभिनयाच्या पद्धती बाजूला ठेवाव्या लागल्या आणि दृश्यांकडे अधिक नैसर्गिक आणि सहज भावनेतून पाहावं लागलं. 'इकाई' हा चित्रपट एका अशा तीव्र आणि वेगळ्या विश्वाचे दर्शन घडवणार आहे, जे सईनं यापूर्वी कधीही अनुभवले नाही. 'इकाई' स्वीकारण्याबाबत सई एका निवेदनात म्हणाली, "मला वाटते की प्रत्येक कलाकार अशा टप्प्यावर पोहोचतो जिथे त्याला परिचित किंवा सोयीस्कर वाटणाऱ्या गोष्टींच्या पलीकडे जाऊन स्वतःला आव्हान द्यायचे असते आणि माझ्यासाठी ‘इकाई’ हा तसाच एक प्रोजेक्ट ठरला."

सई एम. मांजरेकरनं व्यक्त केल्या भावना : यानंतर 23 वर्षीय अभिनेत्रीने सांगितलं, "या चित्रपटानं मला भावनिक आणि मानसिकदृष्ट्या अशा प्रकारे आव्हान दिले, ज्याची मी अपेक्षाही केली नव्हती. अभिनेत्री म्हणून मला काही अंगभूत सवयी किंवा अभिनयाच्या पद्धती बाजूला ठेवाव्या लागल्या आणि दृश्यांकडे अधिक नैसर्गिक आणि सहज भावनेतून पाहावे लागले." तिनं 2012मध्ये 'काकस्पर्श' या मराठी चित्रपटात 'खुशी दामले'ची छोटी भूमिका साकारून चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं होतं. 'इकाई' या चित्रपटाची निर्मिती निर्माते विकास बहल यांनी केली आहे, तर दिग्दर्शन राज सिंग चौधरी यांनी केलंय. राज सिंग चौधरी यांनी यापूर्वी 'थार' आणि 'शादिस्तान'यासारख्या चित्रपटांचं दिग्दर्शन केलंय.

सई एम. मांजरेकरचं वर्कफ्रंट : तिनं पुढं विकास बहल यांच्याबद्दल म्हटलं, "विकास सर आणि राज यांच्याबरोबर काम करणे, हा एक अविश्वसनीय अनुभव होता, कारण चित्रपट निर्माते म्हणून ते तुम्हाला सतत जोखीम पत्करण्यास आणि चित्रपटाच्या वातावरणात पूर्णपणे समरस होण्यास प्रोत्साहित करतात. आणि राघवसोबत काम करताना, आपल्या अभिनयात एक प्रकारची अनपेक्षितता आणि तीव्रता मिळते, या संपूर्ण प्रक्रियेत खूप ऊर्जा निर्माण झाली. मला मनापासून वाटतं मी आतापर्यंत घेतलेल्या निर्णयांपैकी हा एक "सर्वात धाडसी निर्णय आहे. मी या गोष्टीसाठी खूप उत्सुक आहे की, प्रेक्षक मला अशा एका भूमिकेत पाहतील जी मी यापूर्वी केलेल्या कोणत्याही कामापेक्षा खूप वेगळी आहे." दरम्यान सईच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर ती 'इंडिया हाऊस' या चित्रपटात दिसणार आहे, ज्याची कथा स्वातंत्र्यपूर्व काळावर आधारित आहे. राम चरण यांच्या निर्मिती संस्थेचा हा पहिलाच प्रोजेक्ट असून, याचे शूटिंग हिंदी आणि तेलुगू अशा दोन्ही भाषांमध्ये एकाच वेळी केलं जाणार आहे.

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SAIEE M MANJREKAR
IKAAI MOVIE WITH RAGHAV JUYAL
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RAGHAV JUYAL

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