सई ताम्हणकर पडलीय प्रेमात.....स्वतःच्या भूमिकेच्या!
सई ताम्हणकर विजय वर्माबरोबर ‘मटका किंग’ वेब सीरीजमध्ये दिसणार आहे. आता या आगामी सीरीजबद्दल तिनं काही विशेष गोष्टी सांगितल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 13, 2026 at 5:06 PM IST
हैदराबाद : सई ताम्हणकर मराठी तसेच हिंदी चित्रपटसृष्टीत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केलेली दमदार अभिनेत्री आहे. ‘दुनियादारी’, ‘क्लासमेट्स’ आणि ‘लव्ह सोनिया’ सारख्या चित्रपटांमधून तिनं आपल्या अभिनयाची ताकद सिद्ध केली. ‘मिमी'मधील भूमिकेसाठी तिला फिल्मफेयर अवॉर्ड मिळाले आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर तिनं प्रभावी उपस्थिती नोंदवली असून 'अग्नी', 'मानवत मर्डर्स', 'डब्बा कार्टेल'सारख्या मालिकांमधून सशक्त भूमिका साकारल्याहेत. आता तिची महत्वपूर्ण भूमिका असलेली ‘मटका किंग’ ही वेब सीरीज येत असून ती त्यातील तिच्या 'बरखा' या भूमिकेच्या प्रेमात आहे.
सई ताम्हणकरची ‘मटका किंग’मधील भूमिका : सईनं सांगितलं की, तिला नेहमीच ठाम व्यक्तिमत्व असलेल्या, स्वतःच्या विचारांवर विश्वास ठेवणाऱ्या आणि परिस्थितीसमोर न झुकणाऱ्या स्त्री पात्रांचे आकर्षण राहिले आहे. प्राइम व्हिडिओवरील ‘मटका किंग’मधील ‘बरखा’ ही व्यक्तिरेखा याच गुणांनी समृद्ध आहे. आत्मविश्वासपूर्ण, स्पष्टवक्ती आणि स्वतःच्या अटींवर आयुष्य जगणारी ही स्त्री तिला स्क्रिप्ट वाचतानाच भावली होती. वेगळेपण शोधणाऱ्या कलाकारासाठी ही भूमिका अत्यंत समाधान देणारी ठरली असून, सईनं सांगितलं की, “एखाद्या पत्नीची भूमिका म्हटली की, ती केवळ पतीभोवतीच फिरते, असा एक ठरावीक दृष्टिकोन असतो. पण बरखा ही त्यापेक्षा पूर्णतः वेगळी आहे. तिचा स्वतःचे विचारविश्व आहे, स्वतःचा आवाज आहे आणि ती तो निर्धाराने मांडते. ती पतीच्या प्रसिद्धी, ऐश्वर्य किंवा प्रभावाखाली दबत नाही, तर स्वतःची स्वतंत्र ओळख जपते. अशा ठाम स्वभावाच्या भूमिका मला नेहमीच भावतात आणि बरखा त्याच प्रकारातील आहे आणि म्हणून मी या भूमिकेच्या प्रेमात आहे.”
ती पुढं म्हणाली की, “सुरुवातीला ती विजय वर्मा साकारत असलेल्या ब्रिज भट्टीच्या यश, ग्लॅमर आणि पैशांनी प्रभावित होते. मात्र कालांतरानं ती या सगळ्या बाह्य गोष्टींपलीकडे जाऊन स्वतःचा मार्ग शोधू लागते. तिचा हा अंतर्मुख प्रवास खूपच रोचक आहे. एका व्यक्ती म्हणून तिच्यात होणारे बदल आणि तिची वाढ हे मला विशेष भावले. त्यामुळेच मी स्वतः या पात्राची चाहती झाले आहे.”
‘मटका किंग’ या बेव सीरीजबद्दल : ‘मटका किंग’ ही मालिका अभय कोरान्ने यांनी लिहिली असून नागराज मंजुळे यांनी दिग्दर्शनाची धुरा वाहिली आहे. या मालिकेत सई ताम्हणकरबरोबर विजय वर्मा, कृतिका कामरा, सिद्धार्थ जाधव, भूपेंद्र जादावत आणि गुलशन ग्रोवर यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. याशिवाय भरत जाधव, गिरीश कुलकर्णी, जेमी लीवर, किशोर कदम, सायरस साहूकार, अर्पिता सेठिया, संभाजी तांगडे, इश्तियाक खान, संजीव जोटांगिया आणि सिमरन अश्विनी यांचाही महत्त्वपूर्ण आहेत. ‘मटका किंग’ ही बहुचर्चित मालिका 17 एप्रिलपासून प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित होणार आहे.