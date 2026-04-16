साई पल्लवी आणि जुनैद खान अभिनीत ‘एक दिन’चा ट्रेलर झाला प्रदर्शित!
साऊथ अभिनेत्री साई पल्लवी आणि जुनैद खान अभिनीत ‘एक दिन’चा ट्रेलर झाला प्रदर्शित करण्यात आला आहे.
Published : April 16, 2026 at 3:28 PM IST
हैदराबाद: 'एक दिन' या चित्रपटाच्या निमित्तानं आमिर खान आणि दिग्दर्शक मन्सूर खान ही गाजलेली जोडी दीर्घ काळानंतर पुन्हा एकत्र आली आहे. ‘कयामत से कयामत तक’, ‘जो जीता वही सिकंदर’, ‘अकेले हम अकेले तुम’ आणि ‘जाने तू... या जाने ना’ यांसारख्या संस्मरणीय चित्रपटांची देणगी देणारी ही जोडी ‘एक दिन’मधून पुन्हा एकदा रोमँटिक शैलीचा चित्रपट घेऊन प्रेक्षकांसमोर येत आहे. त्यामुळं प्रेक्षकांमध्ये नव्यानं उत्सुकता निर्माण झाली असून, या जोडीचा जादुई स्पर्श पुन्हा अनुभवण्याची उत्सुकता वाढली आहे.
‘एक दिन’चा ट्रेलर रिलीज : दाक्षिणात्य स्टार साई पल्लवी आणि आमिर खान यांचा मुलगा जुनैद खान हे या जादुई प्रेमकथेचा हिस्सा बनलेत. आमिर खान प्रोडक्शन्सच्या आगामी ‘एक दिन’ या चित्रपटात ते दोघे, म्हणजेच साई पल्लवी आणि जुनैद खान, मुख्य भूमिकेत झळकणार असून ही एक हृदयाला स्पर्श करणारी कोमल प्रेमकथा आहे. आधीच सुरेल गीतांमुळं वातावरण रंगतदार झालेल्या या चित्रपटाचा आता उत्कंठावर्धक ट्रेलर प्रदर्शित झाला असून, जादूई प्रेमकथा अत्यंत हळुवारपणे उलगडण्यात आली आहे हे दिसून येते.
‘एक दिन’ची कहाणी : ‘एक दिन’च्या ट्रेलरमधून दिसून येते की, जुनैद खाननं एका लाजाळू आणि थोड्याशा वेगळ्या स्वभावाच्या तरुणाची भूमिका साकारली आहे. त्याचे साई पल्लवीच्या चैतन्यमय आणि आनंदी स्वभावाच्या तरुणीवर प्रेम जडते. दोघे एकाच कार्यालयात कार्यरत असले तरी, तिच्याशी संवाद साधण्याचं धैर्य तो गोळा करू शकत नाही. मात्र, कथेला अनपेक्षित वळण तेव्हा मिळतं, जेव्हा जपानमध्ये साईचा अपघात होतो आणि ती ‘ट्रान्झियंट ग्लोबल अॅम्नेशिया’ (TGA) या अवस्थेला बळी पडते. या अवस्थेत तिला फक्त तिचं प्राण वाचवणारा जुनैदच आठवतो. या घटनाक्रमामुळं कथानकाला नवं वळण मिळतं आणि पुढं ही प्रेमकथा कोणत्या दिशेने जाते, याबाबत उत्सुकता अधिकच वाढते. ट्रेलरमधून ही बाब स्पष्ट होते की, ‘एक दिन’ ही एक सुसंस्कृत, कोमल आणि मनाला भिडणारी प्रेमकथा आहे. प्रेमावर विश्वास ठेवणं, आशेची कास धरून राहणं आणि चमत्कार घडण्याची वाट पाहणं, या भावनांचा सुरेख संगम या कथेत दिसून येतो. अशा प्रकारची प्रेमकथा मोठ्या पडद्यावर पाहायला मिळणं हे आजच्या काळात दुर्मिळच मानावं लागेल.
‘एक दिन’ चित्रपटाबद्दल : आमिर खान प्रोडक्शन्सच्या बॅनरखाली साकारलेल्या ‘एक दिन’ या चित्रपटाचं दिग्दर्शन सुनील पांडे यांनी केलं असून, निर्मिती आमिर खान, मन्सूर खान आणि अपर्णा पुरोहित यांनी केली आहे. साई पल्लवी आणि जुनैद खान यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट 1 मे 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे.