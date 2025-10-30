सद्गुरू यांनी 'रामायण'मधील रणबीर कपूरच्या भूमिकेबद्दल केलं विधान...
सद्गुरू यांनी 'रामायण' आणि रणबीर कपूरबद्दल प्रतिक्रिया दिली आहे. आता विवेक चित्रपटात कोणती भूमिका साकारणार याबद्दल जाणून घ्या...
October 30, 2025
मुंबई - अभिनेता रणबीर कपूर त्याच्या १५ वर्षांच्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच धार्मिक भूमिका साकारणार आहे. तो नमित मल्होत्रा आणि नितेश तिवारी यांच्या ड्रीम प्रोजेक्ट 'रामायण'मध्ये श्री रामाच्या भूमिकेत दिसेल. चित्रपटाची घोषणा झाल्यापासून प्रेक्षक या चित्रपटाची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. हा चित्रपट दोन भागामध्ये प्रदर्शित होईल. पहिला भाग २०२६मध्ये प्रदर्शित होत असून दुसरा भाग २०२७ मध्ये रामनवमीच्या निमित्तानं दिवाळीमध्ये प्रदर्शित होत आहे. या चित्रपटात प्रमुख कलाकारांसह मोठी स्टारकास्ट असणार आहे. दरम्यान, रणबीर कपूरला त्याच्या भूमिकेसाठी टीकेचा सामना करावा लागत आहे. आता, सद्गुरूंनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. तसेच विवेकनं 'रामायण'साठी फी कोणाला दान केली याबद्दल देखील आता उघड झालं आहे.
रणबीर कपूरच्या भूमिकेवर सद्गुरूंची प्रतिक्रिया : ४००० कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनवलेल्या 'रामायण' चित्रपटाचे निर्माते नमित मल्होत्रा यांनी सद्गुरूंशी विशेष चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान त्यांनी सद्गुरूंना असेही विचारले की, अभिनेता रणबीर कपूरला 'रामायण' चित्रपटात भगवान रामाची भूमिका साकारत आहे आणि त्यासाठी त्याला बरीच टीका सहन करावी लागली आहे. यावर त्यांचं काय म्हणणं आहे? निर्मात्याच्या प्रश्नाच्या उत्तरात सद्गुरू म्हणाले, "हे कोणत्याही अभिनेत्यासाठी गैरसमज उघड करते, परंतु रणबीरसाठी हे एक आव्हान आहे, कारण त्यानं त्याच्या मागील चित्रपटांमध्ये अशा काही भूमिका केल्या असतील, ज्या त्याच्याकडून अपेक्षित नसतील. तो उद्या रावणाची भूमिका देखील करू शकतो, कारण अभिनय हा त्याचा व्यवसाय आहे आणि त्याला जी भूमिका दिली जाईल ती तो त्याच्या मनानं करेल."
दक्षिणातील सुपरस्टार एनटी रामा राव यांचं उदाहरण दिले : इतकेच नाही तर सद्गुरूंनी टॉलीवूड स्टार एनटी रामा राव यांचे एक विशेष उदाहरण दिले. ते म्हणाले, "एनटी रामा राव यांनी सुमारे १५ दक्षिण भारतीय चित्रपटांमध्ये भगवान कृष्णाची भूमिका केली होती. लोक अजूनही त्यांची पूजा करतात, त्यांचे मोठे कटआउट लावले गेले होते आणि त्यांच्या प्रतिमेमुळं त्यांनी निवडणुकीत मोठा विजय मिळवला. आजचा काळही असाच आहे, तुम्हाला फक्त थोडी नम्रता दाखवण्याची गरज आहे. पण आशा आहे की, रामची भूमिका केल्यानंतर रणबीर बदलेल आणि त्याच्या भूमिकेतून बरेच काही शिकेल, जे त्याच्यासाठी चांगले असेल."
चित्रपटातील स्टारकास्ट आणि त्यांच्या भूमिका : या चित्रपटात भगवान रामच्या भूमिकेत रणबीर कपूर, माता सीतेच्या भूमिकेत साई पल्लवी, रावणाच्या भूमिकेत केजीएफ अभिनेता यश, हनुमानाच्या भूमिकेत सनी देओल, दशरथाच्या भूमिकेत अरुण गोविल, कैकेयीच्या भूमिकेत लारा दत्ता, मंदोदरीच्या भूमिकेत काजल अग्रवाल आणि रावणाचा भाऊ विभीषणाच्या भूमिकेत विवेक ओबेरॉय आहेत. विवेक ओबेरॉयनं आपली फी ही कर्करोगानं ग्रस्त मुलांसाठी दान करण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय त्यानं सांगितलं की, त्यांना नमित मल्होत्राचं काम खूप आवडलंय.
