'कोण होणार करोडपती'मध्ये 'अशी ही बनवाबनवी'च्या सेटवरील सचिन पिळगावकर यांनी सांगितल माधुरी दीक्षितला मजेशीर किस्सा...
'अशी ही बनवाबनवी' चित्रपटातील साडी घातलेल्या लूकमुळं सासूबाईंनी सचिन पिळगावकर यांना ओळखलं नाही याबद्दल त्यांनी 'कोण होणार करोडपती'मध्ये माधुरी दीक्षितला सांगितलंं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 2:19 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता-दिग्दर्शक सचिन पिळगावकर यांनी 'कोण होणार करोडपती' या क्विझ शोमध्ये, जो माधुरी दीक्षित यांच्याद्वारे सूत्रसंचालित आहे, आपल्या 'अशी ही बनवाबनवी' या मराठी चित्रपटाच्या सेटवरील एक अतिशय मजेशीर किस्सा सांगितला. शोच्या आगामी भागात, सचिन पिळगावकर आणि अभिनेत्री मधुरानी गोखले हे सूत्रसंचालक माधुरी दीक्षित यांच्यासोबत 'हॉट सीट'वर बसलेले दिसणार आहेत. गप्पांच्या ओघात, सचिन यांनी एक आठवण सांगितली की, चित्रपटातील भूमिकेसाठी जेव्हा त्यांनी साडी परिधान केली होती, तेव्हा त्यांच्या सासूबाईंनीच त्यांना ओळखले नव्हते.
'अशी ही बनवाबनवी'च्या सेटवरील किस्सा : या प्रसंगाबद्दल सांगताना सचिन म्हणाले, "एकदा माझ्या सासूबाई सेटवर आल्या होत्या. माझी पत्नी सुप्रिया त्यांना भेटायला गेली, तेव्हा मी साडी घातलेली होती. सासूबाईंनी सुप्रियाला जवळ बोलावून विचारले, 'तुझ्या शेजारी उभी असलेली ती स्त्री कोण आहे?' त्यानंतर मी वाकून त्यांच्या पाया पडलो आणि विचारले, 'आई, तुम्ही मला ओळखले नाही का?' हे ऐकून त्या पूर्णपणे थक्क झाल्या होत्या."
'अशी ही बनवाबनवी' चित्रपटाची कहाणी : 'अशी ही बनवाबनवी' चित्रपटातील सचिन यांचा साडी घातलेला लूक हा या चित्रपटातील सर्वात अविस्मरणीय भागांपैकी एक ठरला. हा चित्रपट मराठी चित्रपटसृष्टीतील अत्यंत लोकप्रिय विनोदी चित्रपटांपैकी एक मानला जातो. 1988मध्ये प्रदर्शित झालेला 'अशी ही बनवाबनवी' हा चित्रपट सचिन पिळगावकर यांनी दिग्दर्शित केला होता, तर याची निर्मिती किरण शांताराम यांनी केली होती. या चित्रपटाची कथा चार मित्रांभोवती फिरते, ज्यांना भाड्यानं घर मिळवण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागतो.
'अशी ही बनवाबनवी' चित्रपटाबद्दल : जेव्हा घरमालकीण फक्त विवाहित जोडप्यांनाच घर भाड्यानं देण्याचा आग्रह धरते, तेव्हा त्यातील दोन मित्र स्त्रियांचा वेश धारण करतात आणि आपल्या मित्रांच्या पत्नी असल्याचे नाटक करतात. यातून अनेक अत्यंत विनोदी प्रसंग घडतात. या चित्रपटात सचिन पिळगावकर, अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे, सिद्धार्थ रे, सुप्रिया पिळगावकर, अश्विनी भावे, निवेदिता जोशी-सराफ, प्रिया अरुण बेर्डे, सुधीर जोशी आणि विजू खोटे यांसारख्या अनेक दिग्गज कलाकारांची मोठी फळी पाहायला मिळते. यातील विनोद, संस्मरणीय संवाद आणि विनोदी अभिनय यामुळं हा चित्रपट खूप गाजला होता.