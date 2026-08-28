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सचिन पिळगांवकर आणि मधुराणी गोखले अभिनीत ‘कापूसकोंडा’मधून उलगडणार माणूस आणि प्राण्यांमधील हळवं नातं, पहिली झलक झाली प्रदर्शित!

सचिन पिळगांवकर आणि मधुराणी गोखले स्टारर ‘कापूसकोंडा’ हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाची पहिली झलक समोर आली आहे.

kapuskonda movie
‘कापूसकोंडा’ चित्रपट (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 28, 2026 at 1:08 PM IST

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हैदराबाद : माणूस आणि प्राणी यांच्यात निर्माण होणारं नातं, त्यातून उमलणाऱ्या भावभावना आणि कुटुंबातील नातेसंबंधांची गुंतागुंत यांचा अनोखा मेळ साधणारा ‘कापूसकोंडा’ हा आगामी मराठी चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्यासाठी सज्ज झाला आहे. रक्षाबंधनाच्या निमित्तानं या चित्रपटाची पहिली झलक सोशल मीडियावर प्रदर्शित करण्यात आली असून, त्यातील काही प्रसंगांनी चित्रपटाच्या कथानकाबद्दल उत्सुकता निर्माण केली आहे. ‘कापूसकोंडा’ येत्या 23 ऑक्टोबरला चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.

'कापूसकोंडा'मध्ये दिसणार 'हे' कलाकार : ‘कापूसकोंडा’मध्ये ज्येष्ठ अभिनेते सचिन पिळगांवकर यांच्यासोबत अभिनेत्री मधुराणी गोखले, अक्षता पाडगांवकर, जान्हवी तांबट आणि भूषण पाटील अशी दमदार कलाकारांची फळी पाहायला मिळणार आहे. कथानकाला वास्तवतेचा स्पर्श देण्यासाठी चित्रपटाचं बहुतांश चित्रीकरण लातूर जिल्ह्यातील अंधोरी या गावात करण्यात आलं आहे. सचिन पिळगांवकर हे मराठी तसेच हिंदी मनोरंजनसृष्टीतील प्रदीर्घ आणि समृद्ध कारकिर्दीसाठी ओळखले जातात. बालकलाकार म्हणून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास अभिनेता, दिग्दर्शक, निर्माता आणि गायक अशा विविध भूमिकांमधून पुढे गेला. ‘नवरी मिळे नवऱ्याला’, ‘अशी ही बनवाबनवी’, ‘आत्मविश्वास’, ‘नवरा माझा नवसाचा’ यांसारख्या गाजलेल्या मराठी चित्रपटांमधील त्यांच्या भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या स्मरणात आहेत. त्यांच्या सहजसुंदर अभिनयासोबतच विनोद आणि भावनिक प्रसंगांवरील त्यांची पकड ही त्यांच्या अभिनयाची खासियत मानली जाते. मधुराणी गोखले यांनीही आपल्या अभिनयानं मराठी रसिकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण केलं आहे. ‘आई कुठे काय करते’ या लोकप्रिय मालिकेतील अरुंधती या व्यक्तिरेखेनं त्यांना घराघरात पोहोचवलं. अरुंधतीच्या भूमिकेतील संयमी, संवेदनशील आणि भावनिक अभिनयामुळं मधुराणी यांना मोठी लोकप्रियता मिळाली. त्यानंतर आता ‘कापूसकोंडा’मधून त्या एका वेगळ्या रूपात प्रेक्षकांसमोर येणार आहेत. विशेष म्हणजे, सचिन पिळगांवकर यांच्या ‘नवरा माझा नवसाचा’ या लोकप्रिय चित्रपटात मधुराणी गोखले यांनी व्हीजे कँडी ही विनोदी आणि लक्षवेधी व्यक्तिरेखा साकारली होती. आता अनेक वर्षांनंतर ही जोडी ‘कापूसकोंडा’च्या निमित्तानं पुन्हा एकदा एकत्र आली आहे. त्यामुळं त्यांच्या चाहत्यांसाठीही हा चित्रपट विशेष ठरणार आहे.

kapuskonda movie
'कापूसकोंडा' चित्रपट (पोस्टर)

'कापूसकोंडा' चित्रपटाबद्दल : पॅनोरामा स्टुडिओज प्रस्तुत, व्हीपी माऊली ग्रुप ऑफ कंपनीज आणि स्टोरीवाला फिल्म्स सादर करीत असलेल्या या चित्रपटाची निर्मिती जास्वंद एंटरटेन्मेंट्स प्रा. लि. यांनी केली आहे. सचिन मोहिते यांनी चित्रपटाचं लेखन आणि दिग्दर्शन केलं आहे. सचिन मोहिते, गणेश पंडित आणि ऋषिकेश तुरई यांनी पटकथा आणि संवादलेखनाची जबाबदारी सांभाळली आहे. चित्रपटाच्या छायांकनाची धुरा सचिन पाटेकर यांनी सांभाळली आहे. संगीतकार ए. व्ही. प्रफुल्लचंद्र यांनी चित्रपटातील गाणी संगीतबद्ध केली असून, अभिजीत हेगडेपाटील यांनी पार्श्वसंगीत दिलं आहे. अवधूत गुप्ते आणि पद्मनाभ गायकवाड यांच्या आवाजानं चित्रपटातील गाण्यांना वेगळी रंगत प्राप्त झाली आहे. ध्वनी तंत्रज्ञ म्हणून सुहास राणे यांनी काम पाहिलं आहे.



'कापूसकोंडा' कधी होणार रिलीज : ‘कापूसकोंडा’ची कथा नेमकी काय आहे, याबाबत निर्मात्यांनी कमालीची गुप्तता राखली आहे. मात्र प्रदर्शित झालेल्या पहिल्या झलकातून चित्रपटाच्या आशयाची काहीशी कल्पना येते. ‘कापूसकोंड्याची गोष्ट ऐकली का?’ या रहस्यमय व्हॉइसओव्हरनं सुरू होणाऱ्या या झलकमध्ये मधुराणी गोखले यांच्यासोबत दोन मुली कुतूहलानं काहीतरी पाहताना दिसतात. त्यानंतर अस्ताव्यस्त झालेल्या खोलीत मांडीवर कुत्र्याला घेऊन बसलेले सचिन पिळगांवकर दिसतात. त्यांच्या चेहऱ्यावरचा गोंधळ आणि प्रसंगातील गूढता चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता अधिकच वाढवते. मानवी नात्यांची उब, कुटुंबातील भावनिक गुंता आणि माणूस-प्राणी यांच्यातील जिव्हाळ्याचं नातं यांना मनोरंजक पद्धतीनं पडद्यावर मांडणारा ‘कापूसकोंडा’ हा चित्रपट आहे असे निर्मात्यांनी सांगितलं. येत्या 23ऑक्टोबरला 'कापूसकोंडा’ चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे.

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