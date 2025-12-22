'धुरंधर' चित्रपटातील 'Fa9la' गाण्यावर लग्नाच्या 40व्या वाढदिवसानिमित्त सचिनसह सुप्रिया पिळगावकरनं केला लेकीबरोबर डान्स...
'धुरंधर' चित्रपटातील 'Fa9la' या गाण्यावर सचिनसह सुप्रिया पिळगावकर आणि त्यांच्या लेकीनं धमाकेदार डान्स केला आहे. आता त्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 22, 2025 at 1:51 PM IST
मुंबई - बॉक्स ऑफिसवर सध्या रणवीर सिंग, अक्षय खन्ना अभिनीत 'धुरंधर' चित्रपटानं चांगलाचं वादळ निर्माण केलं आहे. आता सर्वत्र या चित्रपटाची चर्चा होतं आहे. अनेकजण या चित्रपटाच्या गाण्यावर रिल्स तयार करून सोशल मीडियावर पोस्ट करत आहेत. या चित्रपटात अक्षय खन्नानं 'रहमान डकैत'ची भूमिका साकारली आहे. ही भूमिका त्याची खूप गाजली आहे. सध्या सोशल मीडियावर अक्षयचं अनेकजण कौतुक करत आहे. विशेष म्हणजे 'धुरंधर'मधील अक्षय खन्नाचा 'Fa9la' या गाण्यावर हटके डान्स हा लोकांना खूप भावला आहे. गाण्यातील अक्षयचे डान्स मूव्ह्स चाहत्यांच्या पसंतीस उतरले आहेत.
सचिन आणि सुप्रिया पिळगावकर यांचा डान्स व्हिडिओ : मराठी चित्रपटसृष्टीतील सुप्रसिद्ध मराठी अभिनेती सचिन पिळगावकर, सुप्रिया पिळगावकर आणि त्यांची मुलगी श्रेया यांनी 'धुरंधर' चित्रपटाचा ट्रेंड फॉलो केला आहे. 40व्या लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त सचिन आणि सुप्रिया यांनी 'Fa9la' या गाण्यावर हटके डान्स केला आहे. याशिवाय डान्स करत असताना त्यांची मुलगी श्रेया पिळगावकर हिनेही आपल्या आई वडिलांबरोबर सुंदर डान्स मूव्ह्स केले आहेत. आता यांचा डान्स हा अनेकांना आवडत आहे. दरम्यान श्रेयानं हा व्हिडिओ शेअर करताना आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'ह्यांची केमिस्ट्री! 40 वर्षांचे प्रेम, हास्य, कथा, प्रगती, भागीदारी आणि तो वेडेपणा कधीही कमी होऊ न देणे. पडद्यावर आणि पडद्यामागील सुंदर कथांसाठी आणि या सगळ्यात एकमेकांना निवडल्याबद्दल खूप खूप शुभेच्छा. तुम्ही प्रत्येक बाबतीत आदर्श आहात. लव्ह यू माय क्यूटीज, लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा.' हा व्हिडिओ तिनं आपल्या आई वडिलांना देखील टॅग केला आहे.
जोडप्याचं झालं सोशल मीडियावर कौतुक : दरम्यान अनेकजण सोशल मीडियावर सचिन पिळगावकर आणि सुप्रिया पिळगावकर यांचं कौतुक करत आहेत. याशिवाय या व्हिडिओच्या पोस्टमध्ये अनेकजण कमेंट्स करून या दोघांना लग्नाच्या वाढदिवसाच्चा शुभेच्छा देत आहेत. या जोडप्याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड वेगानं व्हायरल झाला आहे. दरम्यान 'धुरंधर' हा चित्रपट 5 डिसेंबर रोजी रुपेरी पडद्यावर रिलीज झाला होता. या चित्रपटाला पाहण्यासाठी चित्रपटगृहांमध्ये प्रेक्षकांची खूप गर्दी होताना दिसत आहे.
हेही वाचा :