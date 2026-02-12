रुपाली गांगुलीनं 'धुरंधर 2' पाहून दिला रणवीर सिंगच्या स्पाय थ्रिलर चित्रपटाचा फर्स्ट रिव्ह्यू
'धुरंधर 2' चित्रपट पाहण्यासाठी अनेकजण आतुर आहेत. आता या चित्रपटामधील काही दृष्य अभिनेत्री रुपाली गांगुलीनं पाहिले असल्याचं सांगितलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 12, 2026 at 12:27 PM IST
मुंबई - अभिनेता रणवीर सिंगच्या 'धुरंधर' चित्रपटाच्या यशानंतर, चाहते त्याच्या दुसऱ्या भागाच्या रिलीजची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर: द रिव्हेंज' हा चित्रपट 19 मार्च 2026 मध्ये थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाबरोबर साऊथ स्टार यश स्टारर 'टॉक्सिक' हा देखील याचं दिवशी रिलीज होणार आहे. प्रेक्षकांनी या स्पाय थ्रिलर 'धुरंधर' पाहिला आहे. आता 'अनुपमा' फेम रुपाली गांगुलीनं 'धुरंधर: द रिव्हेंज' पाहायला असल्याचं एका मुलाखतीमध्ये सांगितलं आहे. अभिनेत्रीचा भाऊ 'धुरंधर'च्या पहिल्या भागासाठी कोरिओग्राफर म्हणून काम करत होता. विजय गांगुलीनं चित्रपटातील दोन गाणी 'शरत' आणि 'एफए९एलए'गाणी ही दिग्दर्शित केली आहेत.
रुपाली गांगुलीनं 'धुरंधर 2'बद्दल दिली माहिती : रुपारी गांगुलीनं मुलाखतीदरम्यान म्हटलं, "मी 'धुरंधर' चित्रपटगृहात दोनदा पाहिला आहे. किती अद्भुत चित्रपट आहे. मी दुसरा भाग येण्याची आतुरतेनं वाट पाहू शकत नाही. काल, मी 'धुरंधर 2'चे काही दृष्य पाहिले. माझा भाऊ विजय चित्रपटाचे संपादन करत असताना आम्ही, व्हिडिओ कॉलवर होतो. त्यानं मला 'धुरंधर 2'चे काही शॉट्स दाखवले. ते किती उत्तम शॉट्स होते. मी त्याला ते रिवाइंड करून पुन्हा पाहण्यास सांगितले. प्रत्येक फ्रेम अद्भुत होती." दरम्यान रुपारीनं या चित्रपटामधील काही दृष्य पाहिले आहेत. तिला हे दृष्य अद्भुत वाटले.
'धुरंधर' आणि 'धुरंधर 2'बद्दल माहिती : दरम्यान आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर'च्या पहिल्या भागात कराचीच्या 'ल्यारी'मधील गुंड नेटवर्क दाखविण्यात आले होते. या गुंड्यामध्ये रणवीर सिंग देखील सामील होऊन भारतासाठी काम करताना दाखवला. या चित्रपटामध्ये तो एक भारतीय गुप्तहेर आहे, ज्याचं नाव हमजा अली मजारी असून तो पाकिस्तानात घुसखोरी करतो. दरम्यान 'धुरंधर 2'मध्ये रणवीर सिंग, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल आणि संजय दत्त दिसणार आहे. पहिल्या भागात रहमान डकैतला मारण्यात आलं होतं, आता दुसऱ्या भागामध्ये फ्लॅशबॅक दृश्यांमध्ये तो दिसेल, असं काही रिपोर्ट्मध्ये म्हटलं जात आहे.
हेही वाचा :