'राउडी राठोड २' चित्रपटाच्या सीक्वेलमधून अक्षय कुमार बाहेर ?, वाचा सविस्तर

Published : November 8, 2025 at 3:59 PM IST

मुंबई - बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमारचा २०१२मधील अ‍ॅक्शन कॉमेडी चित्रपट 'राउडी राठोड' हा खूप गाजला होता. या चित्रपटाचा आता सीक्वेल बनवण्याची योजना निर्माते संजय लीला भन्साळी आखत आहे. अक्षय कुमारनं 'राउडी राठोड'मध्ये विक्रांत सिंह राठोडची भूमिका केली होती. आता 'राउडी राठोड २'मध्ये प्रेक्षकांना विक्रांत सिंह राठोड म्हणजेच अक्षय कुमार पाहायला मिळणार नाही. मीडिया रिपोर्टनुसार या चित्रपटातून अक्षय कुमारचा पत्ता कट झाला आहे. याबद्दल अधिकृत घोषणा करण्यात आली नाही. मात्र काही दिवसात याबद्दल अपडेट येऊ शकते. आता अक्षय कुमारची जागा कोण घेणार, याबद्दलही माहिती सध्या समोर आलेली नाही.

'राउडी राठोड २'बद्दल आली मोठी अपडेट : मिळालेल्या माहितीनुसार भन्साळी स्टुडिओ 'राउडी राठोड २'साठी काही मोठे पाऊल उचलणार आहेत. ते चित्रपटाला फ्रँचायझीमध्ये रूपांतरित करू शकतात, अशाही माहिती आता समोर येत आहे. सध्या भन्साळी प्रॉडक्शन 'राउडी राठोड २'सह अनेक वेगवेगळ्या प्रोजेक्ट्सवर काम करत आहेत. एका रिपोर्टनुसार 'राउडी राठोड २'मधील स्टारकास्ट निश्चित झालेली नाही. या चित्रपटावर सध्या काम सुरू आहे. तसेच सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या चित्रपटामध्ये पॅन-इंडिया स्टार मुख्य पोलिसांच्या भूमिकेत दिसणार असल्याची शक्यता आहे. या चित्रपटासाठी निर्माते एका मोठ्या पॅन-इंडिया स्टारला कास्ट करण्याचा विचार करत आहेत.

अक्षय कुमारचं वर्कफ्रंट : दरम्यान 'राउडी राठोड'मध्ये अक्षय आणि सोनाक्षी यांनी प्रमुख भूमिका साकारली होती. हा चित्रपट प्रभु देवा दिग्दर्शित २००६च्या तेलुगू चित्रपट 'विक्रमारकुडू'चा अधिकृत हिंदी रिमेक होता. दरम्यान अक्षयच्या 'राउडी राठोड'नं बॉक्स ऑफिसवर १९२ कोटींची कमाई केली होती. तसेच अक्षयच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर, तो लवकरच 'वेलकम टू द जंगल'मध्ये दिसणार आहे. सध्या या चित्रपटाच्या रिलीजची अनेकजण वाट पाहात आहेत. याशिवाय तो 'भूत बंगला' या चित्रपटामध्येही दिसणार आहे. या चित्रपटामध्ये त्यांच्याबरोबर तब्बू, वामिका गब्बी, परेश रावल आणि राजपाल यादव हे स्टार्सही महत्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत.

