'रोजा' फेर अरविंद स्वामी साईबाबांच्या चरणी नतमस्तक; दर्शनाचा अनुभव सुंदर असल्याची दिली प्रतिक्रिया
अभिनेता अरविंद स्वामीनं साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला. त्यानं शिर्डीतील आपल्या पहिल्याच भेटीचा अनुभव अत्यंत आनंददायी आणि समाधानकारक असल्याचं सांगितलं.
Published : November 22, 2026 at 3:33 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर)- दक्षिणेतील प्रसिद्ध सिनेअभिनेते अरविंद स्वामीनं आज शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतलं. दर्शनानंतर साईबाबा संस्थानच्या वतीनं प्रशासकीय अधिकारी संदीपकुमार भोसले यांनी त्याचा शाल आणि साईबाबांची मूर्ती देऊन सन्मानित केलं आहे.
विविध उपक्रमांचं कौतुक- "शिर्डीला येण्याची ही माझी पहिलीच वेळ आहे. येथे येऊन भाविकांमध्ये मिसळणं आणि साईबाबांचे दर्शन घेणं हा माझ्यासाठी अतिशय सुंदर अनुभव आहे. तसेच येथे येणाऱ्या भाविकांची ऊर्जा, श्रद्धा आणि भक्तिभाव पाहून आपण भारावून गेलो आहे. ही सकारात्मक ऊर्जा आपल्याला दीर्घकाळ प्रेरणा देत राहील", असेही त्यानं नमूद केलं. यावेळी त्यानं साईबाबा संस्थानच्या वतीनं राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांचं आणि व्यवस्थापनाचं विशेष कौतुक केलं. शिर्डीत दररोज मोठ्या संख्येनं येणाऱ्या भाविकांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणं त्यांचं योग्य नियोजन करणं आणि दर्शन व्यवस्था सुरळीत ठेवणं ही मोठी जबाबदारी संस्थान अत्यंत चांगल्या पद्धतीने पार पाडत असल्याचं अभिनेता अरविंद स्वामीनं म्हटलं.
सेवाभावी कार्य अखंड सुरू राहो- शिर्डी संस्थानच्या माध्यमातून आरोग्य, वैद्यकीय सुविधा, शिक्षण तसेच विविध समाजोपयोगी उपक्रम राबविलं जात असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर आपण विशेष प्रभावित झाल्याचंही अरविंद स्वामीनं सांगितलं. भाविकांच्या श्रद्धेचा आदर राखत ती जपण्यासाठी आवश्यक असलेली संपूर्ण व्यवस्था आणि यंत्रणा अत्यंत शिस्तबद्ध आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्यरत असल्याचं पाहून आनंद वाटल्याचं त्यानं आवर्जून नमूद केलं. समाजावर सकारात्मक परिणाम घडविणारे संस्थानचे हे सेवाभावी कार्य भविष्यातही असेच अखंड सुरू राहो, अशी सदिच्छा व्यक्त करून त्यानं संस्थानचे आभार मानलं.
दोन चित्रपटामुळे मिळाली प्रचंड प्रसिद्धी- अरविंद स्वामी याचे 'रोजा आणि बॉम्बे हे हिंदीतील लोकप्रिय चित्रपट आहेत. या दोन्ही चित्रपटांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत. या चित्रपटांमुळे त्याला देशभरात लोकप्रियता मिळाली. डिस्नेच्या 'द लायन किंग' (१९९४) या चित्रपटाच्या तमिळ डबमध्ये त्यानं 'सिंबा' पात्राला आपला आवाज दिला.
हेही वाचा-