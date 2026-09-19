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रोहित शेट्टीचा 'गोलमाल 5' करणार बॉक्स ऑफिसवर धमाका, रिलीज तारीख आली समोर...

रोहित शेट्टीचा 'गोलमाल 5' 8 जानेवारी 2017 रोजी 'हास्य आणि आनंद' घेऊन रुपेरी पडद्यावर येणार आहे. आता या चित्रपटाबद्दल दिग्दर्शकानं एक पोस्ट शेअर केली आहे.

Golmaal 5
'गोलमाल 5' (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2026 at 2:31 PM IST

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हैदराबाद : चित्रपट निर्माता रोहित शेट्टीनं शनिवारी जाहीर केलं की, त्याचा 'गोलमाल' फ्रँचायझीचा पाचवा भाग पुढील वर्षी 8 जानेवारीला' रुपेरी पडद्यावर झळकणार आहे. रोहितनेनं इन्स्टाग्रामवर चित्रपटाचे एक आकर्षक पोस्टर शेअर केलंय. या पोस्टरमध्ये अजय देवगण, अर्शद वारसी, तुषार कपूर, शर्मन जोशी, श्रेयस तळपदे आणि कुणाल खेमू हे कलाकार प्रसिद्ध 'स्ट्रेच्ड-आउट' मोटारसायकलवर बसलेले दिसत आहेत. रोहिच्या 52व्या वाढदिवशी या चित्रपटाच्या निर्मितीचे काम सुरू करण्यात आले.

'गोलमाल 5'चं शूटिंग : दरम्यान 'गोलमाल 5'च्या शूटिंगला मार्चमध्ये सुरुवात झाली. यात अजय, अक्षय कुमार, अर्शद, श्रेयस, कुणाल आणि शर्मन अशा अनेक कलाकारांच्या भूमिका असणार आहेत. दरम्यान या चित्रपटाबद्दल आपला उत्साह व्यक्त करत असताना दिग्दर्शकानं सांगितलं की, "20 वर्षांपूर्वी पहिला 'गोलमाल' प्रदर्शित झाला होता- ज्या चित्रपटानं माझं आयुष्य बदलून टाकलं. याचं श्रेय तुम्हाला, म्हणजेच माझ्या प्रेक्षकांना जाते. गेल्या 20 वर्षांत आम्ही तुमचे मनोरंजन केले आहे आणि हो, कधीकधी कदाचित निराशही केले असेल, पण आम्ही आमच्या कामात नेहमीच प्रामाणिक राहिलो आहोत. त्यामुळं आता पुन्हा एकदा, माझी जबरदस्त टीम आणि मी तुम्हाला मनोरंजन करण्यासाठी सज्ज झालो आहोत आणि आम्ही 'G5'चे शूटिंग सुरू करत आहोत. तुम्ही नेहमीच माझ्यावर प्रेम केले आहे आणि मला साथ दिली आहे. आम्हाला फक्त तुमच्या आशीर्वादाची गरज आहे. चित्रपटगृहात भेटूया."

'गोलमाल' फ्रँचायझीबद्दल : 'गोलमाल' चित्रपट मालिकेचा पहिला भाग 2006मध्ये प्रदर्शित झाला होता. यात अजय देवगण, तुषार कपूर, अर्शद आणि शर्मन, रिमी सेन आणि परेश रावल यांच्या प्रमुख भूमिका होत्या. दरम्यान हा चित्रपट हर्ष शिवशरण यांच्या 'घर घर' या मराठी नाटकावर आधारित होता. याच नाटकानं वोरा यांच्या 'अफ्लतून' या गुजराती नाटकालाही प्रेरणा दिली होती, जे या चित्रपटाच्या निर्मितीमागील एक प्रेरणास्थान ठरले. या चित्रपटानंतर त्याचे चार सीक्वेल आले, यामध्ये 2008 मध्ये प्रदर्शित झालेला 'गोलमाल रिटर्न्स', 2010 मधील 'गोलमाल 3' आणि 2017 मध्ये प्रदर्शित झालेला 'गोलमाल अगेन' यांचा समावेश आहे. या सर्व चित्रपटांमध्ये अजय, अरशद, तुषार, संजय मिश्रा, व्रजेश हिरजी आणि मुकेश तिवारी यांनी भूमिका साकारल्या होत्या, तर श्रेयस तळपदे तीन चित्रपटांत, आणि कुणाल खेमू आणि जॉनी लिव्हर दोन चित्रपटांत दिसले होते. आता पाचव्या भागात अक्षय कुमार सामील होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.

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