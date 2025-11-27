ETV Bharat / entertainment

पलाश मुच्छल - स्मृती मंधाना प्रकरणात आरजे महविशच्या व्हिडिओनं इंटरनेटवर उडवून दिली खळबळ...

पलाश मुच्छल आणि स्मृती मंधाना यांचं लग्न पुढं ढकलण्यात आल्यानंतर, आरजे महविशनं एक व्हिडिओ शेअर करून सोशल मीडियावर खळबळ उडून दिली आहे.

Palash muchhal and smriti mandhana
पलाश मुच्छल - स्मृती मंधाना ((Images/ IANS))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 27, 2025 at 2:32 PM IST

मुंबई : संगीतकार पलाश मुच्छल आणि विश्व विजेता क्रिकेट महिला संघाची उपकर्णधार स्मृती मंधाना यांचं लग्न पुढं ढकलल्यानं देशभरात खळबळ उडाली आहे. लग्न पुढं ढकलण्याचं कारण स्मृतीच्या वडिलांची प्रकृती खराब असल्याचं सांगितलं जात आहे. दरम्यान, पलाश मुच्छलची एका महिलेसोबतची गप्पा व्हायरल झाल्यावर सोशल मीडियावर मोठा गोंधळ उडाला होता. पलाशचे त्याच्या एक्स प्रेयसीबरोबचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानं हा गोंधळ आणखी तीव्र झाला. सध्या, पलाश आणि स्मृतीचं लग्न अनिश्चित काळासाठी पुढं ढकलण्यात आलंय. आता या दोघांचं लग्न कधी होईल हे कोणालाही माहिती नाही. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, क्रिकेटपटू युजवेंद्र चहलची कथित प्रेयसी आरजे महाविशनं एक नवीन व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करून खळबळ उडवून दिली आहे.

पलाश मुच्छल आणि स्मृती मंधानाप्रकरणी आरजे महाविशनं व्हिडिओ केला शेअर : आरजे महाविशनं काल रात्री तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला. व्हिडिओमध्ये, महविशनं काही धक्कादायक विधाने केली आहेत, जी तरुणांना धक्का देतील. महविशनं आपल्या व्हिडिओमध्ये म्हटलं, "पुरुष खूप सुंदर असतात. तुम्ही त्यांना विचारले की ते नेहमीच सिंगल असतात. बघा, मला माहित नाही की, काय खरे आहे की खोटे, पण माझ्या लग्नात, मी माझ्या वराला एक आठवडा आधीच ऑनलाइन लॉन्च करत आहे. माझा वर कोणाच्याही डीएममध्ये सुहाग रात्र साजरी करत असेल तर, तुम्ही मला सांगू शकता. मुलींनो, कृपया मला येऊन सांगा. हे विचारही करू नका! की मी लग्न करत आहे आणि त्याच्यावर, मी विश्वास करत आहे. मी आता कोणावरही विश्वास ठेवू शकत नाही. आता मी असे म्हणू शकत नाही की, हा माणूस असं काहीही करू शकत नाही. कोणीही काहीही करू शकते. तुम्ही त्याचे स्क्रीनशॉट सार्वजनिक करू शकता किंवा ते मला खाजगीरित्या पाठवू शकता. मी ते सार्वजनिक करेन, आणि कदाचित मी ते सार्वजनिकही करणार नाही. मला फक्त शांततेने निघून जायचे आहे. मित्रांनो, मला मदत करा."

व्हिडिओवर लोकांच्या कमेंट्स : आरजे महविशच्या या व्हिडिओला १,५०,००० हून अधिक लाईक्स मिळाले आहेत आणि लोक कमेंट सेक्शनमध्ये कमेंट्स पोस्ट करत आहेत. एका युजरने लिहिलं, 'तुम्ही पलाशबद्दल बोलत आहात का?' दुसऱ्या युजरने लिहिलं, 'मी पण १ महिन्यापूर्वी लॉन्च करेन.." आणखी एका यूजरनं लिहिलं, 'तुम्ही तुमच्या पतीशी एकनिष्ठ राहाल का?' लोक महविशला केवळ पाठिंबा देत नाहीत तर तिच्या व्हायरल व्हिडिओवरून तिला ट्रोलही करत आहेत.

