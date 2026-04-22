रितेश जेनेलिया 5 वर्षांसाठी एसटी महामंडळाचे ब्रँड ॲम्बेसेडर, रस्ता सुरक्षा अभियानासंदर्भात करणार जनजागृती
रितेश देशमुख आणि जेनेलिया डिसूझा 5 वर्षांसाठी एसटी महामंडळाचे ब्रँड ॲम्बेसेडर असणार आहेत. दोघेही रस्ता सुरक्षा अभियानासंदर्भात जनजागृती करेल.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 22, 2026 at 5:12 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) रस्ता सुरक्षा आणि जनजागृती मोहिमेला नवी गती देण्यासाठी अभिनेते रितेश देशमुख आणि जिनिलिया डिसूझा यांची एसटी महामंडळाचे ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी हे दांपत्य रस्ता सुरक्षा अभियान, प्रवासी जनजागृती आणि सामाजिक संदेशांच्या प्रसारासाठी काम करणार आहे. या निर्णयामुळं एसटीच्या प्रचाराला सेलिब्रिटी बूस्ट मिळणार असल्याचे मानले जात आहे. मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नियुक्ती करार हस्तांतरण सोहळा पार पडला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर या विशेष करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. एसटीच्या विविध जनजागृती मोहिमांना अधिक प्रभावी बनवणे, सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापराला चालना देणे आणि ‘लालपरी’ची प्रतिमा अधिक आधुनिक आणि आकर्षक बनवणे, हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश असल्याचं यावेळी सांगण्यात आलं.
‘लालपरी’ होईल दमदार प्रचार : राज्य सरकारकडून रस्ता सुरक्षा, जबाबदार प्रवास आणि अपघात प्रतिबंध यासंदर्भातील संदेश आता या लोकप्रिय जोडीच्या माध्यमातून अधिक व्यापक स्तरावर पोहोचवले जाणार आहेत. ग्रामीण भागापासून शहरी प्रवाशांपर्यंत एसटीवरील विश्वास अधिक मजबूत करण्यासाठी ही नियुक्ती महत्त्वाची ठरणार असल्याचं बोललं जात आहे. एसटीच्या प्रतिमेला ‘जुना वारसा आणि नवा चेहरा’ अशी नवी ओळख देण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून दिसत असल्याचीही चर्चा आहे. रस्ता सुरक्षा अभियान, प्रवासी शिस्त, सुरक्षित ड्रायव्हिंग, जनजागृती आणि सार्वजनिक वाहतुकीवरील विश्वास वाढवण्यासाठी या सेलिब्रिटींचा सहभाग उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. या नियुक्तीमुळं ‘लालपरी’च्या प्रचाराला नवे ग्लॅमर मिळणार असून भविष्यात जाहिराती, जनजागृती संदेश आणि विशेष मोहिमांमधून ही जोडी एसटीचा चेहरा म्हणून दिसणार आहे. विशेष म्हणजे, रितेश देशमुख यांनी एसटीशी भावनिक नाळ जोडलेली असल्याचे सांगत जुन्या प्रवासाच्या आठवणींना उजाळा दिला. या उपक्रमामुळं परिवहन खात्याच्या सामाजिक संदेशांना अधिक वेगवान आणि व्यापक पोहोच मिळेल, तसेच रस्ता सुरक्षा अभियानालाही नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
रितेश देशमुखनं मराठी सक्तीबाबात मांडलं मत : दरम्यान, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि रितेश देशमुख पत्रकारांशी संवाद साधत असताना मुंबईतील रिक्षाचालकांसाठी मराठी सक्तीच्या निर्णयाबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यावर प्रतिक्रिया देताना रितेश देशमुख यांनी या निर्णयाचे समर्थन करत महाराष्ट्रात मराठी भाषा अनिवार्य असलीच पाहिजे, असे स्पष्ट मत मांडले. जसे महाराष्ट्रात मराठी बोलणे आवश्यक आहे, तसेच इतर राज्यांत त्यांच्या स्थानिक भाषेचा आदर राखत ती बोलणेही गरजेचे असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यामुळं रिक्षाचालकांसाठी मराठी सक्तीचा निर्णय योग्य असून स्थानिक भाषा आणि संस्कृती जपण्यासाठी तो महत्त्वाचा असल्याचे रितेश देशमुख यांनी नमूद केलं.