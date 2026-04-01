रितेश देशमुख स्टारर 'राजा शिवाजी' चित्रपटाचा फर्स्ट लूक टीझर प्रदर्शित, यूजर्सनं केलं कौतुक...
रितेश देशमुख अभिनीत 'राजा शिवाजी' चित्रपटाचा फर्स्ट लूक टीझर रिलीज करण्यात आला आहे. हा टीझर अनेकांना आवडला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 1, 2026 at 10:00 AM IST
हैदराबाद : अभिनेता रितेश देशमुखचा ऐतिहासिक चित्रपट 'राजा शिवाजी' लवकरच प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज आहे. निर्मात्यांनी 31 मार्च रोजी 'राजा शिवाजी'चा फर्स्ट लुक टीझर शेअर केला. या टीझरमध्ये रितेश देशमुखसह संपूर्ण स्टारकास्टची पहिली झलक पाहायला मिळत आहे. हा चित्रपट 1 मे रोजी 'महाराष्ट्र दिना'च्या मुहूर्तावर चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट पाहण्यासाठी अनेकजण आतुर आहेत. जिओ स्टुडिओ आणि मुंबई फिल्म कंपनीनं 'राजा शिवाजी'चा बहुप्रतीक्षित फर्स्ट लुक टीझर प्रदर्शित केल्यानंतर याला चांगलाचं प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मिळाला आहे. 'राजा शिवाजी'चा टीझर अनेकांच्या पसंतीस उतरत आहे. हा टीझरचं सोशल मीडियावर कौतुक होतंय.
'राजा शिवाजी'चा फर्स्ट लूक टीझर : या चित्रपटात मुख्य भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेता रितेश देशमुखनेच, या चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलंय. दरम्यान सोशल मीडियावर या टीझरच्या पोस्टवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. एका यूजरनं या पोस्टवर लिहिलं, 'छत्रपती शिवाजी महाराज.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'रोमांच आहे.' आणखी एकानं लिहिलं, 'शिवाजी राजे, आदर आणि प्रेम.' तसेच मंगळवारी, निर्मात्यांनी 'राजा शिवाजी'चा फर्स्ट लूक टीझर शेअर करताना इन्स्टाग्रामवर लिहिलं, 'भारताचे महान योद्धे. आमचे राजे, आमचा अभिमान, आमचा वारसा, दिग्दर्शक रितेश विलासराव देशमुख. 'राजा शिवाजी' 1 मे 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये, मराठी, हिंदी आणि तेलुगूमध्ये.'
'राजा शिवाजी'ची स्टारकास्ट : 2 मिनिटे 31 सेकंदांच्या या टीझरमध्ये रितेश हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक आणि पहिले छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या व्यक्तिरेखेत मुघलांशी लढताना दिसत आहे. रितेशची स्टार पत्नी, जिनिलिया देशमुख, ही चित्रपटात महाराजांची पत्नी सईबाई यांची व्यक्तिरेखा साकारत आहे. संजय दत्त अफझल खान, अभिषेक बच्चन संभाजी शहाजी भोसले आणि महेश मांजरेकर लखुजी जाधव यांच्या भूमिकेत आहेत, तर या चित्रपटात विद्या बालन, सचिन खेडेकर, बोमन इराणी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी आणि अमोल गुप्ते यांच्याही भूमिका आहेत. फर्स्ट लूक टीझरमध्ये मराठा साम्राज्य आणि मुघल यांच्यात झालेल्या लढायांची झलक पाहायला मिळते. हा चित्रपट जिओ स्टुडिओनं सादर केला आहे. ज्योती देशपांडे आणि जिनिलिया देशमुख मुंबई फिल्म कंपनीच्या बॅनरखाली याची निर्मिती करत आहेत. अजय-अतुल यांनी चित्रपटाला संगीत दिलंय.