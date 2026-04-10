‘राजा शिवाजी’च्या नव्या पोस्टरमधून मिळतेय चित्रपटाच्या भव्य आशयाची आणि भावनिक गाभ्याची झलक!

‘राजा शिवाजी’ चित्रपटातील नवीन पोस्टर रिलीज झालं आहे. याशिवाय ‘छत्रपती’ अँथमची अधिकृत घोषणाही करण्यात आली आहे.

Published : April 10, 2026 at 5:05 PM IST

हैदराबाद : ‘जिओ स्टुडिओज’ प्रस्तुत आणि ‘मुंबई फिल्म कंपनी’ निर्मित बहुप्रतीक्षित ऐतिहासिक चित्रपट ‘राजा शिवाजी’ पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. अलीकडेच या चित्रपटाचे प्रभावी आणि दिमाखदार नवे पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आले असून, त्यातून चित्रपटाच्या भव्य आशयाची आणि भावनिक गाभ्याची झलक प्रत्ययास येते. साधेपणातही सामर्थ्य दडलेले या पोस्टरमधून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या व्यक्तिमत्त्वातील तेज, शौर्य आणि स्वराज्याची प्रखर जाणीव प्रभावीपणे उभी राहते.

‘राजा शिवाजी’मधील पोस्टर रिलीज : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणादायी जीवनगाथेचे दर्शन घडवणारा ‘राजा शिवाजी’ हा चित्रपट केवळ एक कलाकृती नसून, स्वराज्याच्या तेजस्वी वारशाचा गौरव करणारा एक भव्य सोहळा ठरणार आहे. या चित्रपटाची कथा, निर्मिती आणि प्रमुख भूमिका अशी तिहेरी जबाबदारी अभिनेता-दिग्दर्शक रितेश विलासराव देशमुख यांनी सांभाळली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत ते एका वेगळ्या आणि प्रभावी रूपात प्रेक्षकांसमोर अवतरणार आहेत. यापूर्वी प्रदर्शित झालेल्या झलकांमधून शिवचरित्रातील महत्त्वपूर्ण घडामोडी, युद्धकौशल्य आणि स्वराज्य स्थापनेचा महान संघर्ष यांचे दर्शन घडले होते, ज्यामुळं चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता अधिकच वाढीस लागली आहे.

‘छत्रपती’ अँथमची अधिकृत घोषणा : याचवेळी चित्रपटातील बहुचर्चित ‘छत्रपती’ या अँथमची अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून, हे गीत येत्या 13 एप्रिल, सोमवारी प्रदर्शित होणार आहे. ‘छत्रपती’ हे अँथम या चित्रपटाचे प्रमुख आकर्षण ठरणार असून, प्रसिद्ध संगीतकार जोडी अजय-अतुल यांनी या गीताला स्वरबद्ध केले आहे आणि त्यांनीच ते गायले आहे. यापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या गीताच्या अंशानेच प्रेक्षकांच्या मनात घर केले असून, संपूर्ण अँथममधून त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भव्यतेचा आणि ऊर्जेचा अनुभव मिळणार आहे. मोठ्या पडद्यावर सादर होणारे हे गीत प्रेक्षकांना प्रेरणा, थरार आणि अभिमानाची अनुभूती देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

‘राजा शिवाजी’ची स्टार कास्ट : या चित्रपटात संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, बोमन इराणी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते आणि जिनिलिया देशमुख यांसह अनेक नामवंत कलाकारांची प्रभावी फळी पाहायला मिळणार आहे. त्यांच्या अभिनयामुळं चित्रपटाची उंची अधिकच वाढणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती ज्योती देशपांडे आणि जिनिलिया देशमुख यांनी केली असून, हा भव्य ऐतिहासिक चित्रपट 1 मे 2026 रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांत मराठी आणि हिंदी भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

