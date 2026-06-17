रितेश देशमुखनं फोटो शेअर करत पत्नी जेनेलिया देशमुखला म्हटलं ‘लाइफलाइन’
अभिनेता चित्रपट निर्माता रितेश देशमुखनं पत्नी जेनेलिया देशमुखबरोबरचा एक फोटो शेअर केला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 17, 2026 at 1:11 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता-चित्रपट निर्माता रितेश देशमुखनं त्याची अभिनेत्री-पत्नी जेनेलिया देशमुखबरोबरचा एका सहलीदरम्यानचा सुंदर फोटो शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये, मागे मोठ्या डिजिटल बिलबोर्ड्स आणि उंच इमारती असल्याच्या दिसत असून दोघेही ते हसतमुखानं सेल्फीसाठी पोझ देताना दिसत आहेत. फोटोच्या कॅप्शनमध्ये रितेशनं अगदी मोजक्या शब्दांत लिहिलं, 'माझी लाइफलाइन.' 2003मध्ये त्यांच्या 'तुझे मेरी कसम' या पदार्पणाच्या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान हे दोघे एकमेकांच्या प्रेमात पडले. 2012मध्ये या जोडप्यानं मराठी विवाह पद्धतीनुसार लग्न केलं आणि यानंतर त्यांनी चर्चमध्ये ख्रिश्चन पद्धतीनेही विवाह केला. या जोडप्याचा विवाह खूप चर्चेत होता.
रितेश देशमुख धमाल चित्रपटामुळं चर्चेत : त्यांना 2014 मध्ये जोडप्याला 'रियान' नावाचा पहिला मुलगा झाला, तर 2016 मध्ये 'राहिल' नावाचा दुसरा मुलगा झाला. तसेच रितेश हा आपल्या पत्नीबरोबर अनेक कॉमेडी व्हिडिओही सोशल मीडियावर शेअर करत असतो. या दोघांची जोडी ही अनेकांना आवडते. सध्या अभिनेत्याबद्दल सांगायचं झालं तर तो पुढं 'धमाल 4'मध्ये दिसणार आहे, जो 10 जुलै रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होणार आहे. इंद्र कुमार दिग्दर्शित 'धमाल 4' या लोकप्रिय फ्रँचायझीमध्ये अजय देवगण, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा आणि जावेद जाफरी यांसारखे कलाकार मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत.
रितेश देशमुखचा आगामी शो : दरम्यान या चित्रपटात ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजली आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर आणि रवी किशन यांसारखे नवीन चेहरेही दिसणार आहेत. दरम्यान लोकप्रिय फ्रँचायझीचा पहिला चित्रपट 'धमाल' 2007मध्ये प्रदर्शित झाला होता. त्यानंतर निर्मात्यांनी 2011मध्ये 'डबल धमाल' हा सीक्वेल प्रदर्शित झाला. यानंतर 2019 मध्ये 'टोटल धमाल' हा तिसरा भाग प्रदर्शित झाला होता. तसेच रितेश निर्माता-कोरिओग्राफर-युट्युबर फराह खानबरोबर 'लॉक अप: सच या सजा' या शोचं सूत्रसंचालन करतानाही दिसणार आहे. नेटफ्लिक्स आणि एकता कपूरच्या 'बालाजी टेलिफिल्म्स लिमिटेड' यांच्या संयुक्त विद्यमानं तयार झालेला हा शो 27 जूनपासून नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणार आहे.