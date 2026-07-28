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'लॉक अप: सच या सजा' शोच्या टीआरपी दाव्यांवरून रितेश देशमुखनं योगेश रावतला फटकारलं...

रितेश देशमुख स्पर्धक योगेश रावतवर चांगलाच भडकला आहे. संतापलेल्या अभिनेत्यानं योगेशला म्हटलं की, तो शोपेक्षा मोठा नाही.

Riteish Deshmukh
रितेश देशमुख (Photo - IANS - ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 28, 2026 at 10:51 AM IST

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हैदराबाद : 'लॉक अप: सच या सजा' या रिअ‍ॅलिटी शोमध्ये सध्या जेलरच्या भूमिकेत दिसणाऱ्या अभिनेता रितेश देशमुखनं स्पर्धक योगेश रावतला कडक शब्दांत फटकारले. त्याला शोमधून बाहेर काढल्यामुळं याची टीआरपीवर परिणाम होईल, असा दावा त्यानं केला. संतापलेल्या रितेशनं योगेशला असं सांगितलं की, जर त्याला वाटत असेल की तो शोपेक्षा मोठा आहे, तर त्यानं शो सोडून निघून जाऊ शकतो. रितेश म्हटलं "योगेश, मी बाहेरून हे सर्व ऐकत होतो. तू म्हणालास, 'नाही योगेश, नाही लॉक अप? तुला काय वाटतं? हा शो तुझ्यामुळं चालतोय? त्यांनी मला बाहेर काढलं. ही बातमी लीक झाली. माझ्या चाहत्यांनी त्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. म्हणूनच मला परत आणलं गेलं. एक गोष्ट समजून घे, तू जे काही बोलतोयस ते आम्हाला समजतंय. तू कोणत्या अविर्भावात बोलतोयस आणि तुला नेमकं काय सांगायचं आहे? तुझ्यामुळे टीआरपी परिणाम पडला? तू टीआरपी मोजतोयस का?"

रितेश देशमुखनं योगेशला धरलं निशाण्यावर : योगेशची विधाने आणि त्याची वृत्ती यांवर आक्षेप घेत रितेशनं त्याला आठवण करून दिली की, रिअ‍ॅलिटी शो हा कोणत्याही एका स्पर्धकापेक्षा मोठा असतो. तसेच, स्पर्धकाला बाहेर काढण्याचा निर्णय हा खेळातील 'टास्क'द्वारे घेतला जातो, ना की होस्ट, मार्गदर्शक किंवा स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मच्या वैयक्तिक पसंतीनुसार, होत नाही. मी तुला बाहेर काढलं का? फराहनं तुला बाहेर काढलं का? नेटफ्लिक्सनं तुला बाहेर काढलं का? धीरजनं त्याला बाहेर काढलं. त्यासाठी एक टास्क झाला होता. टास्क झाला की नाही? टास्क योग्य होतं की नाही? " यानंतर सह-स्पर्धक राम कपूरच्या नम्रतेचाही दाखला दिला आणि सांगितलं की, एखादा प्रस्थापित स्टारही स्वतःला प्लॅटफॉर्मपेक्षा मोठा समजत नाही.

'लॉक अप' शोबद्दल : रितेशनं पुढं सांगितलं की, "आम्ही आमच्या कामामुळे ओळखले जातो. तू ज्या प्रकारे बोललास ते आम्ही पाहिलं आहे." दरम्यान या शोमध्ये सध्या राम कपूर, शिल्पा शिंदे, आकांक्षा चौधरी, श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी, हर्षद चोप्रा, धूपर आणि वरुण यादव (उर्फ लैला) यांसारखी लोकप्रिय नावे सहभागी आहेत. फराह खान आणि रितेश देशमुख या शोचं सूत्रसंचालन करत आहेत. 'लॉक अप'च्या पहिल्या पर्वाचे सूत्रसंचालन कंगनानं 2022 मध्ये केलं होतं. या संपूर्ण पर्वासाठी करण कुंद्राची 'जेलर' म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती, तर मुनव्वर फारुकी याला विजेता घोषित करण्यात आलं होतं. दुसऱ्या पर्वात 14 स्पर्धक (कैदी), 2 जेलर आणि 1 लॉक-अप आहे आणि हे पर्व 6 आठवडे चालेल. नियमांनुसार, अन्न, जीवनावश्यक वस्तू आणि विशेष सुविधा यांसारख्या गोष्टी मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली 'इन-गेम करन्सी' कमावण्यासाठी स्पर्धकांना विविध टास्क पूर्ण करावी लागत असते.

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RITEISH DESHMUKH LOSES HIS COOL
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