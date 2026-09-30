रितेश देशमुख, चिन्मयी सुमीत, शशांक शेंडे आणि श्रुती मधुदीप यांनी 'पाच फुटाचा बच्चन’ चित्रपटाबाबत व्यक्त केल्या भावना!
'पाच फुटाचा बच्चन’चा ट्रेलर हा समोर आल्यानंतर या चित्रपटाची चर्चा सोशल मीडियावर होत आहे. या चित्रपटाबद्दल कलाकारांनी काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2026 at 3:05 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक मातीशी, वारकरी परंपरेच्या संस्कारांशी आणि माणसाच्या अंतर्मनाशी जोडलेली कथा सांगणाऱ्या ‘पाच फुटाचा बच्चन’ या चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच दिमाखात लाँच करण्यात आला. अभिनेता रितेश देशमुख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या या सोहळ्यात चित्रपटातील कलाकारांनी आपल्या मनातील भावना व्यक्त करत या प्रवासातील अनुभव उलगडले. कौस्तुभ सावरकर लिखित-दिग्दर्शित या चित्रपटाच्या निमित्तानं संस्कृती, स्वप्न, प्रामाणिक कला आणि कलाकारांच्या भावविश्वाचा सुरेख संगम पाहायला मिळाला.
अभिनेत्री चिन्मयी सुमीत यांनी व्यक्त केल्या भावना : अभिनेत्री चिन्मयी सुमीत यांनी महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेचा उल्लेख करताना या चित्रपटाचं वेगळेपण अधोरेखित केलं. त्या म्हणाल्या, “आज खूप छान वाटतंय मला, कारण एका वेगळ्या संस्काराबद्दलची ही फिल्म आहे. महाराष्ट्र हा नेहमीच पुरोगामी आणि सांस्कृतिक गोष्टींचं माहेरघर आहे. आणि त्याच संस्कृतीची गोष्ट सांगणारा हा चित्रपट आहे.” विशेष म्हणजे, विलासराव देशमुख यांचे सुपुत्र रितेश देशमुख या सोहळ्याला उपस्थित असल्याचा योगायोगही त्यांनी आवर्जून नमूद केला. “त्या चित्रपटाच्या ट्रेलर लाँचला विलासराव देशमुखांचा सुपुत्र इथे असावा, हा एक खूप मोठा योगायोग आहे,” असं त्या म्हणाल्या.
अभिनेते शशांक शेंडे यांनी चित्रपटाबद्दल केलं भाष्य : अभिनेते शशांक शेंडे यांनी या चित्रपटाच्या सुरुवातीच्या प्रवासातील आपली धाकधूक आणि नंतर निर्माण झालेला विश्वास सांगितला. कौस्तुभकडून संपूर्ण स्क्रिप्ट ऐकल्यानंतर आपला दृष्टिकोन बदलल्याचं सांगताना ते म्हणाले, “त्याच्याकडून स्क्रिप्ट ऐकल्यानंतर मला शंभर टक्के वाटलं की अरे, याचा भाग आपण व्हायला पाहिजे आहे.” चित्रपट पाहिल्यानंतर भावुक झाल्याचं सांगत त्यांनी कौस्तुभच्या दिग्दर्शनाचं कौतुक केलं.
श्रुती मधुदीपसाठी महत्वाचा क्षण : या चित्रपटातून प्रमुख भूमिकेत झळकणाऱ्या श्रुती मधुदीप यांच्यासाठी हा क्षण स्वप्नपूर्तीचा होता. लहानपणापासून सिनेमात काम करण्याचं स्वप्न पाहिलेल्या श्रुती म्हणाल्या, “तो क्षण असा असतो, हे मी आता अनुभवते आहे. त्याच्यामुळे काय बोलायचं, काय वाटतंय हेही सांगता येत नाही.” ‘पाच फुटाचा बच्चन’सारखी कथा मिळणं हे आपलं भाग्य असल्याचं सांगताना त्या म्हणाल्या, “कथेशिवाय कुठलाही अभिनय हा तितका सुंदर वाटत नाही. त्याच्यामुळे मला ती कथा मिळाली हे माझं प्रिव्हिलेज आहे.”
रितेश देशमुखनं केलं ‘पाच फुटाचा बच्चन’च्या ट्रेलरचं कौतुक : रितेश देशमुख यांच्या उपस्थितीनेही श्रुती विशेष भारावल्या. “रितेश सर आज इथे आहेत... माझ्यासाठी हा खूप खूप सोनेरी क्षण आहे,” असं म्हणत त्यांनी रितेश यांच्या संवेदनशील आणि जमिनीशी जोडलेल्या कामातून प्रेरणा मिळत असल्याचं सांगितलं. ट्रेलर पाहून भारावलेल्या रितेश देशमुख यांनी संपूर्ण टीमचं मनापासून कौतुक केलं. आपल्या खास शैलीत ते म्हणाले, “अमिताभ बच्चनच्या बाजूला उभं राहणं, मग ते सहा फुटाचे असतील किंवा पाच फुटाचे असतील, मलाही थोडं धाकधूक आणि थोडी भीती वाटतेच!” पुढे चित्रपटाच्या आशयाचं कौतुक करत ते म्हणाले, “महाराष्ट्राची संस्कृती जपणारा, पुढे घेऊन जाणारा, पुरोगामी विचार पुढे घेऊन जाणारा जर चित्रपट असेल, तर तो हा ‘पाच फुटाचा बच्चन’ आहे.” ट्रेलर आपल्याला खूप आवडल्याचं सांगत त्यांनी टीमला शुभेच्छाही दिल्या. महाराष्ट्राची संस्कृती, वारकरी परंपरा, कलाकारांची स्वप्नं आणि प्रामाणिकपणे केलेल्या कलेचा ध्यास यामुळं ‘पाच फुटाचा बच्चन’चा ट्रेलर लाँच सोहळा केवळ चित्रपटाच्या प्रचारापुरता मर्यादित न राहता कलाकारांच्या भावविश्वाचा सुंदर उत्सव ठरला.