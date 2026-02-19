शिवजयंती साजरी करण्यासाठी रितेश देशमुख शिवनेरीत, चिमुकल्या शिवाजी महाराजांना केला मानाचा मुजरा...
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त हिंदी चित्रपटसृष्टीतील स्टार रितेश देशमुख हा शिवनेरीमध्ये गेला होता.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 19, 2026 at 3:29 PM IST
मुंबई : 19 फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती ही मोठ्या जल्लोषात साजरी केली जात आहे. शिवजयंतीनिमित्त आज राज्यात अनेक ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. दरम्यान शिवरायांचा जन्म ज्या ठिकाणी झाला, त्या ठिकाणी देखील आता उत्सव साजरा केला जात आहे. शिवनेरीमधील शिवजयंतीचा उत्साह हा कॅमेऱ्यामध्ये कैद करण्यात आला आहे. याच ठिकाणी अभिनेता रितेश देशमुखही देखील उपस्थित आहे. शिवजयंती साजरी करण्यासाठी तो शिवनेरीमध्ये गेला. आता सोशल मीडियावर या ठिकाणचे काही व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत, ज्यामध्ये रितेश शिवजयंतीचा आनंद घेताना दिसत आहे. आता रितेश हा व्हिडिओ अनेकांना आवडत आहे.
बालशिवाजीचा व्हिडिओ : रितेश देशमुखचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावरील खूप पसंत केला जात आहे. यामध्ये तो मनोभावे छत्रपती शिवरायांसमोर हात जोडून त्यांना प्रणाम करत असल्याचा दिसत आहे. याशिवाय यावेळी रितेशला भेटायला काही लहान मुलं देखील आली. या सर्वांना पाहताच रितेश हा थांबला आणि त्यानं प्रेमानं त्यांची विचारपूस केली. यानंतर रितेश हा बालशिवाजीच्या रुपात असलेल्या छोट्या मुलाकडे जातो. यानंतर अभिनेता हा त्या चिमुकल्याचा हात हातात घेऊन त्याच्यासमोर झुकतो आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल आपला आदर दर्शवतो. यानंतर आणखी काही मुलं बालशिवाजीच्या रुपामध्ये रितेशला भेटण्यासाठी येतात. यानंतर रितेश पाया पडण्यासाठी हा खाली वाकतो. यानंतर तो सर्व लहान मुलांबरोबर फोटो काढतो.
#WATCH | Pune, Maharashtra | Actor Riteish Deshmukh says, " ...i extend my best wishes to all the devotees of lord shiva on the occasion of shiv jayanti. chhatrapati shivaji maharaj continues to inspire us and give us new energy. the youth should be informed about the various… https://t.co/xlX72GeUph pic.twitter.com/VseIIEX0su— ANI (@ANI) February 19, 2026
रितेश देशमुखचा आगामी चित्रपट : दरम्यान रितेश देशमुख लवकरच आगामी 'राजा शिवाजी' चित्रपटात दिसणार आहे. या चित्रपटामध्ये तो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत रुपेरी पडद्यावर झळकणार आहे. 'राजा शिवाजी' चित्रपटामध्ये रितेशसह संजय दत्त, सलमान खान, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर आणि सचिन खेडेकर हे मोठे कलाकार देखील दिसणार आहेत. सध्या या चित्रपटाबद्दल खूप चर्चा आहेत. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर 1 मे 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाची निर्मिती मुंबई फिल्म कंपनी आणि जिओ स्टुडिओज् करत आहे. दरम्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित चित्रपटाचं दिग्दर्शन रितेश देशमुख करणार आहे. हा चित्रपट शिवाजी महाराजांच्या शौर्याच्या कथांवर आधारित असणार आहे.
