छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चित्र असलेला टी-शर्ट घालून नृत्य केल्यानंतर झाला वाद, रितेश देशमुखनं मागितली माफी
'राजा शिवाजी'च्या यशानंतर रितेश देशमुखनं पार्टीचं नियोजन केलं, यादरम्यान त्यानं छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चित्र असलेल्या टी-शर्ट घातली होती. कार्यक्रमात त्यानं डान्स केल्यानंतर वाद निर्माण झालंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 5, 2026 at 12:10 PM IST
हैदराबाद : हिंदी - मराठी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता आणि दिग्दर्शक रितेश देशमुख अलीकडेच एका वादात सापडला आहे. त्याच्या दिग्दर्शनाखालील निर्मित झालेल्या 'राजा शिवाजी' चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर चांगलचं यश मिळालं आहे. या चित्रपटाच्या सक्सेस पार्टीतील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. यानंतर एक वाद निर्माण झाला. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चित्र असलेल्या टी-शर्टवर रितेशनं केलेला डान्स नेटकऱ्यांना खटकला आहे. तसेच, अशा महान व्यक्तिमत्त्वावर आधारित चित्रपटाच्या सक्सेस पार्टीत मद्यपान आणि डान्स केल्याबद्दलही त्याला सोशल मीडियावर ट्रोल केलं जात आहे. रितेशनं इन्स्टाग्रामवर सविस्तर स्पष्टीकरण देत या प्रकरणावर आपली बाजू मांडली आहे.
रितेश देशमुखनं मागितली माफी : रितेश देशमुखनं सांगितलं की, "अलीकडेच प्रदर्शित झालेल्या 'राजा शिवाजी' चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादानंतर आम्ही एका छोट्या समारंभाचे आयोजन केलं होतं. त्या कार्यक्रमातील एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल झाला आहे. शिवभक्त (आणि शिवाजी महाराजांचा अनुयायी) म्हणून, या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देणे ही माझी जबाबदारी आहे असे मला वाटते. त्या समारंभात महाराजांचे चित्र असलेला टी-शर्ट परिधान करून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अनादर करण्याचा माझा कोणताही हेतू नव्हता. मी चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी तो टी-शर्ट वापरतो असतो, त्या दिवशी प्रमोशनची कामे आटोपून मी थेट कार्यक्रमाला गेलो होतो, त्यामुळं मला कपडे बदलण्यास वेळ मिळाला नाही. याशिवाय, मी मद्यपान केल्याच्या वृत्तात कोणतेही तथ्य नाही. मी माझ्या आयुष्यात कधीही मद्यपान केलं नाही. भविष्यातही मी कधीच स्पर्श करणार नाही." आता रितेशनं याप्रकरणी स्पष्टीकरण दिल्यानंतर त्यांच्या अनेक चाहत्यांनी सोशल मीडियावर पाठिंबा दिला आहे.
#SalmanKhan as JIVA MAHAL in #RajaShivaji 🔥🗡️— Mohammed Sohail ♐ (@ItsSohailM) May 1, 2026
Ritesh Deshmukh really brings out Salman Khan's INTENSE SCREEN PRESENCE in this one..💥💥⚡
What a FIERY CAMEO..!!! 👏🏼👏🏼🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Dfu4LdFkeR
Man, just saw the cameo… what a powerful visual! 🔥 What a look pure iconic stuff by @BeingSalmanKhan.— BeingXSohail (@BeingSohail__) April 30, 2026
As Jiva Mahala in #RajaShivaji… absolutely loved it!
Theatres are going to explode with whistles & claps! #SalmanKhan pic.twitter.com/6NAlaTaMaj
#SalmanKhan's look for #RajaShivaji 🔥 pic.twitter.com/ViaoLQtyDf— Salman Khan FC (@BeingSalmanClub) April 30, 2026
#RajaShivaji - First Review – ⭐⭐⭐⭐ /5 🤯🔥— Ravi Chaudhary (@BURN4DESIRE1) April 27, 2026
This film is a complete goosebumps experience.
Riteish Deshmukh is absolutely brilliant as Maharaj Chhatrapati Shivaji
His screen presence, intensity, and performance are on another level every entry gives goosebumps!
Sanjay… pic.twitter.com/7qVDUNFPgd
वहशियों की सल्तनत को हिंदवी ललकार!— Manoj Muntashir Shukla (@manojmuntashir) May 1, 2026
Raja Shivaji in cinemas on 1st May 2026.
Marathi, Hindi & Telugu.#RajShivaji#जय_महाराष्ट्र #महाराष्ट्र #Maharashtra pic.twitter.com/zFjARijGxE
#RajaShivaji is taking MAHARASHTRA BY STORM.. turning into FULL BLOWN THEATRICAL CELEBRATION 🔥🔥🤯#SalmanKhan's HIGH VOLTAGE CAMEO making theatres erupt into whistles, cheers and non-stop appulse..👏🏼👏🏼— Mohammed Sohail ♐ (@ItsSohailM) May 1, 2026
it's a MASS HURRICANE moment!! 💥💥 pic.twitter.com/ZUDYyksvsg
“Shivaji nahi… Shivaji Raje” — the aura hits different 👑— Sagar Talkies (@SagarTalkies) May 1, 2026
And then comes a BOMBASTIC cameo by Salman Khan 💥
Pure goosebumps moment… screen just explodes with energy 🔥
Absolute madness. Total EPIC vibes!!!#SalmanKhan #RajaShivaji 🚩🔥
'राजा शिवाजी'चित्रपटाची स्टार कास्ट : तसेच रितेशनं हेही यावेळी नमूद केलं की, "कोणाच्याही भावना दुखावल्या असल्यास मी माफी मागतो." छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल आपल्या मनात अत्यंत आदर असल्याचेही त्यानं यावेळी सांगितलं. दरम्यान रितेशने दिग्दर्शित केलेल्या 'राजा शिवाजी' या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर 117.41 कोटी रुपयांची एकूण कमाई करत मराठी चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासात सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट म्हणून नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. हा चित्रपट लोकांना खूप पसंत आला आहे. या चित्रपटात रितेशशिवाय जेनेलिया देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त आणि विद्या बालन यांनी विशेष भूमिका साकारल्या आहेत, तर सलमान खाननं चित्रपटात विशेष कॅमियो केला आहे.