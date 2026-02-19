छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती, स्टार्सनं स्मरण करत वाहिली आदरांजली
19 फेब्रुवारी रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती असून आता हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक स्टार्स त्याचं स्मरण करत त्यांना आदरांजली वाहत आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 19, 2026 at 2:09 PM IST
मुंबई - 19 फेब्रुवारी रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती देशभरात साजरी केली जात आहे. हा दिवस प्रत्येक महाराष्ट्रातील व्यक्तींसाठी महत्वाचा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल अशा अनेक शौर्याच्या कहाण्या आपण ऐकून आहोत, ज्या खूप विशेष आहेत. महाराजांवर आधारित अनेक चित्रपट देखील निर्मित केले गेले आहेत. महान मराठा योद्धा राजांनी चित्रपटसृष्टीतील स्टार्सला देखील प्रेरणा दिली आहे. शिवाजी महाराजांनी लहानपणापासूनच अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला. आज त्यांच्या जयंतीनिमित्त हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कलाकार त्यांचे स्मरण करत आहेत. अनेक स्टार्सनं आपल्या सोशल मीडिया पेजवर जयंतीनिमित्त पोस्ट केली आहे.
रितेश देशमुख : अभिनेता रितेश देशमुखनं शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यानं लिहिलं, 'शिवजयंतीनिमित्त मी सर्व शिवभक्तांना शुभेच्छा देतो. छत्रपती शिवाजी महाराज नेहमीच आपल्याला प्रेरणा देतात आणि नवीन ऊर्जा देतात. तरुणांनी देशासाठी त्यांनी केलेल्या विविध त्यागांची जाणीव ठेवली पाहिजे. आपण सर्वांनी चांगले मानव बनण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.'
#WATCH | Pune, Maharashtra | Actor Riteish Deshmukh says, " ...i extend my best wishes to all the devotees of lord shiva on the occasion of shiv jayanti. chhatrapati shivaji maharaj continues to inspire us and give us new energy. the youth should be informed about the various… https://t.co/xlX72GeUph pic.twitter.com/VseIIEX0su— ANI (@ANI) February 19, 2026
“झाले बहु,— Urmila Matondkar (@UrmilaMatondkar) February 18, 2026
होतिल बहु..आहेतहि बहु,
परि यासम हा।”
छत्रपती शिवाजी महाराज 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
🚩🚩🚩
शिवजयंती ॥ pic.twitter.com/rLf0G3ceTy
उर्मिला मातोंडकर : अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरनं इंस्टाग्रामवर शिवाजी महाराजांचे पोस्टर शेअर करून त्यांना आदरांजली वाहिली आहे. तिनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'झाले बहु, होतिल बहु..आहेतहि बहु, परि यासम हा। छत्रपती शिवाजी महाराज शिवजयंती.'
श्रेयस तळपदे : बॉलिवूड अभिनेता श्रेयस तळपदेनं इंस्टाग्राम स्टोरीजवर शिवाजी महाराजांचा फोटो शेअर केला आणि त्यांना श्रद्धांजली वाहिली.त्यानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं,'निधड्या छातीचा, दणकट कणांचा, मराठी मनांचा, भारत भूमिचा एकच राजा. छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा ! शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा !'
शरद केळकर : शरद केळकरनं त्याच्या इंस्टाग्रामवर एक स्टोरी शेअर केली. यात शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत तो असल्याचा दिसत आहेत. त्यानं 'तान्हाजी' चित्रपटात शिवाजीची भूमिका साकारली होती.
शिवजयंती निमित्त हार्दिक शुभेच्छा! 🙏🏻🚩#ShivJayanti— Shiv Thakare (@ShivThakare9) February 18, 2026
शिव ठाकरे : टीव्ही अभिनेता शिव ठाकरेनं त्यांच्या चाहत्यांना शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या शुभेच्छा दिल्या. त्यानं आपल्या इंस्टाग्रामवर लिहिलं, 'शिवजयंतीनिमित्त हार्दिक अभिनंदन!
शिवाजी महाराज यांचा जन्म? : शिवाजी महाराजांचा जन्म 19 फेब्रुवारी 1630 रोजी शिवनेरी किल्ल्यावर झाला. त्यांच्या आईचं नाव राजमाता जिजाबाई होते. त्यांनी शिवरायांवर बालपणापासूनच धर्म आणि नैतिकतेचे संस्कार केले. त्यांचे वडील शहाजी भोसले हे एक शूर योद्धा होते. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी किशोरावस्थेतच मराठा सत्तेचा पाया रोवला होता. त्यांच्या गनिमी काव्यानं शक्तिशाली साम्राज्यांनाही हादरवून टाकले होते. शिवाजी महाराज यांचा 1674मध्ये, रायगड किल्ल्यावर भव्य राज्याभिषेक झाला होता.
