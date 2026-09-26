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रितेश देशमुख आणि जेनेलिया डिसूझा यांनी आपल्या कुटुंबासोबत अनंत चतुर्दशी केली साजरी

रितेश देशमुख आणि जेनेलिया डिसूझा यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये दोघेही आपल्या कुटुंबाबरोबर अनंत चतुर्दशी साजरी करताना दिसत आहे.

Riteish Deshmukh and Genelia D'Souza
रितेश देशमुख आणि जेनेलिया डिसूझा (Photo - IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2026 at 4:23 PM IST

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हैदराबाद : अभिनेता रितेश देशमुख आणि जेनेलिया डिसूझा यांनी गणपती बाप्पाला निरोप देऊन अनंत चतुर्दशी साजरी केली. या दोघांनी गणेशोत्सवाचे काही क्षण शेअर केले. हे जोडपे पारंपरिक विधी करताना आणि सुंदर सजवलेली मूर्ती विसर्जनासाठी घेऊन जाताना दिसत आहेत. या सोहळ्यात कुटुंबातील सदस्य देखील उपस्थित होते. ऑनलाइन शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये रितेश आणि जेनेलिया गणपतीच्या मूर्तीसमोर उभे राहून विसर्जनापूर्वीच्या विधींची तयार करताना दिसत आहेत.

रितेश आणि जेनेलिया यांनी मुलांबरोबर बाप्पाला दिला निरोप : या सोहळ्यात रितेशनं पांढरा कुर्ता परिधान केला होता, तर जेनेलियानं पारंपरिक प्रिंटेड हिरव्या रंगाचा पोशाख परिधान केला होता. व्हिडिओमध्ये रितेश आणि जेनेलियासह कुटुंबातील सदस्य गणपती बाप्पाची आरती करताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ शेअर करताना जेनेलियानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या' शेअर केलेल्या व्हिडिओवर अनेकजण, या जोडप्यावर प्रेमाचा वर्षाव करताना दिसत आहेत. अनेकजण या जोडप्यांचा हा व्हिडिओ लाईक करत आहेत.

रितेश देशमुख आणि जेनेलिया डिसूझा यांचं वर्कफ्रंट : जेनेलियानं तिच्या फॉलोअर्सना अनंत चतुर्दशीच्या विधींची एक झलक दाखवली आहे. दरम्यान अनंत चतुर्दशी हा गणेश चतुर्थी उत्सवाचा समारोप असतो. या दिवशी भक्त पूजा आणि विसर्जन करून गणपतीला निरोप देतात. मुंबईतील अनेक सेलिब्रिटींनी त्यांच्या गणपती उत्सवाचे आणि विसर्जन सोहळ्याचे क्षण सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. दरम्यान हे जोडपे सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहे. अनेकदा दोघेही सुंदर रिल्स शेअर करत असतात. त्यांनी शेअर केलेले रिल्स हे अनेकांना आवडतात. रितेश देशमुख आणि जेनेलिया डिसूझा यांच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर तो पुढं 'मालामाल वीकली 2'मध्ये दिसणार आहे. हा चित्रपट 2027मध्ये प्रदर्शित होईल. शेवटी अभिनेता 'राजा शिवाजी' चित्रपटामध्ये दिसला होता. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर हिट ठरला होता. दुसरीकडे जेनेलिया ही 'गनमास्टर G9' चित्रपटामध्ये इमरान हाश्मीबरोबर दिसणार आहे. तिचा हा चित्रपट 27 नोव्हेंबर 2026 रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होणार आहे.

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TAGGED:

RITEISH DESHMUKH
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GANESH VISARJAN ANANT CHATURDASHI

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