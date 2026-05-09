रितेश देशमुख सपत्नीक अंबाबाई दर्शनाला, मायबाप प्रेक्षकांचं मानलं आभार...

अभिनेता रितेश देशमुख आणि जेनेलिया यांनी कोल्हापूरमधील अंबाबाई दर्शन घेतलं आहे. सध्या अभिनेत्याचा 'राजा शिवाजी' चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करत आहे.

Riteish Deshmukh and Genelia D'Souza
रितेश देशमुख आणि जेनेलिया डिसूजा (ETV Bharat)
Published : May 9, 2026 at 5:20 PM IST

कोल्हापूर : अभिनेता रितेश देशमुख दिग्दर्शित 'राजा शिवाजी' चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत असून 1 मे रोजी प्रदर्शित झालेल्या, या चित्रपटांना आतापर्यंत 50 कोटींचा गल्ला जमा केला आहे. राज्यभरातील प्रेक्षकांनी उस्फूर्त प्रतिसाद दिल्यानंतर आज अभिनेता रितेश देशमुखनं सपत्नीक करवीर निवासिनी आई अंबाबाईच्या दर्शन घेऊन मनोभावी पूजा केली, यावेळी वडील स्वर्गीय मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याप्रमाणेच कोल्हापूरकरांनी मलाही प्रेम दिलं याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त अभिनेत्यानं केली. 'राजा शिवाजी' चित्रपटाला राज्यभरातील प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद दिल्यानंतर प्रेक्षकांचे अभिनेता रितेश देशमुखनं आभार मानले.

अभिनेता रितेश देशमुखनं व्यक्त केल्या भावना : अंबाबाई देवीच्या आशीर्वादानेच आपण पुढं जातो त्यामुळे दर्शन घ्यावच लागतं, मंदिरात आल्यानंतर छत्रपती शिवरायांचा जयघोष ऐकायला मिळतो यापेक्षा चांगली गोष्ट काय असू शकते, मराठी चित्रपट जेव्हा प्रदर्शित होतो, तेव्हा वेगवेगळे विभाग वेगवेगळ्या पद्धतीनं प्रतिक्रिया देतात, प्रत्येक विभागाची आपुलकी वेगळी आहे, कोल्हापूरकरांचे प्रेम माझ्या वडिलांनाही लाभलं आणि मलाही लाभत आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा चित्रपट पाहिल्यानंतर प्रेक्षक जी आपुलकी दाखवतात त्यांच्या रिएक्शन आम्हाला आशीर्वाद देतं असल्याचेही या चित्रपटाचे दिग्दर्शक अभिनेता रितेश देशमुखनं यावेळी म्हटलं.

अभिनेत्री जेनेलिया देशमुखबरोबर मनोभावी पूजा : या चित्रपटात अनेक दिग्गज अभिनेत्यांनी दिग्दर्शक रितेश देशमुख यांना साथ दिली आहे, सलमान खान, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, विद्या बालन, भाग्यश्री, सचिन खेडेकर यांसारखे दिग्गज कलाकार या चित्रपटात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत, यामुळेच हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीला उतरला यापुढंही बॉक्स ऑफिसवर 'राजा शिवाजी' चित्रपटाची जादू कायम राहील असा विश्वास यावेळी रितेश देशमुखनं व्यक्त केला तर, अंबाबाई चरणी लीन होत पत्नी जेनेलिया देशमुखसोबत अभिनेत्यानं मनोभावी पूजा केली.मंदिर परिसरात देशभरातून आलेल्या भाविकांनी रितेश आणि जेनेलिया यांना पाहण्यासाठी तोबा गर्दी केली होती. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या वतीनं मंदिरात चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

