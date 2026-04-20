पराक्रम, नेतृत्व आणि हिंदवी स्वराज्याची भव्य गाथा सांगणाऱ्या ‘राजा शिवाजी’चा दमदार ट्रेलर प्रदर्शित!

रितेश देशमुख यांच्या ऐतिहासिक आणि बहुचर्चित 'राजा शिवाजी' (Raja Shivaji) चित्रपटाचा अधिकृत ट्रेलर आज मुंबईत प्रदर्शित करण्यात आला.

'राजा शिवाजी' चित्रपटाच्या ट्रेलरचे प्रकाशन (ETV Bharat Reporter)
Published : April 20, 2026 at 8:55 PM IST

मुंबई :शिवाजी महाराजांचं व्यक्तिमत्त्व आणि त्यांचा आदर्श नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपट बनत असतात. छत्रपती शिवाजी महाराजांवर आधारित ऐतिहासिक चित्रपट मराठी तसेच भारतीय चित्रपटसृष्टीत विशेष स्थान राखतात. या चित्रपटामधून त्यांच्या पराक्रम, शौर्य, दूरदृष्टी आणि स्वराज्य स्थापनेच्या संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी मांडली जाते. आता पराक्रम, नेतृत्व आणि हिंदवी स्वराज्याची भव्य गाथा सांगणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित एक भव्य दिव्य बहुभाषिक चित्रपट ‘राजा शिवाजी’ (Raja Shivaji) प्रदर्शनाच्या मार्गावर आहे. जिओ स्टुडिओज आणि मुंबई फिल्म कंपनी यांनी ‘राजा शिवाजी’ या ऐतिहासिक चित्रपटाचा प्रभावी ट्रेलर प्रदर्शित करत भव्य सिनेमॅटिक अनुभवाची झलक सादर केलीय. अभिनेते, दिग्दर्शक, लेखक आणि निर्माता अशी बहुआयामी जबाबदारी सांभाळणाऱ्या रितेश देशमुख यांनी या महत्त्वाकांक्षी चित्रपटाची धुरा उचलली असून, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनप्रवासाचे भव्य चित्रण यात करण्यात आले आहे.


चित्रपटाचा ट्रेलर लाँच : धाडसी बालकापासून ते भारतातील एक महान आणि दूरदृष्टी असलेले योद्धा-राजा होईपर्यंतचा शिवाजी महाराजांचा प्रवास या चित्रपटातून उलगडला जाणार आहे. इतिहासातील काही कमी परिचित घटनांवर आधारित कथा नव्या दृष्टिकोनातून मोठ्या पडद्यावर सादर केली जात आहेत. शिवाजी महाराजांचे अद्वितीय नेतृत्व, रणनीती आणि शौर्य यांचे प्रभावी दर्शन या चित्रपटात घडणार आहे. या चित्रपटाच्या ट्रेलर लाँच सोहळ्याला संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, बोमन इराणी, भाग्यश्री, अमोल गुप्ते, जितेंद्र जोशी, ज्योती देशपांडे, जेनेलिया देशमुख आणि रितेश देशमुख यांच्यासह संगीतकार अजय-अतुल उपस्थित होते.

महाराजांच्या चरणी चित्रपट अर्पण : दिग्दर्शक, प्रमुख अभिनेता, लेखक आणि निर्माता रितेश देशमुख म्हणाले, “छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी बोलताना शब्द अपुरे पडतात. त्यांच्याविषयीची आपली श्रद्धा, निष्ठा आणि प्रेम हे मनापासूनच व्यक्त होत असते. गेली दहा वर्षे मी ‘राजा शिवाजी’ साकार करण्याचा प्रयत्न करत होतो. 2023 मध्ये जेव्हा या चित्रपटाची सुरुवात झाली, तेव्हा जणू महाराजांनीच योग्य वेळ आल्याचा संकेत दिला. स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पाठबळ आवश्यक असते आणि जिओ स्टुडिओज तसेच ज्योती देशपांडे यांनी आम्हाला ते दिले. हा चित्रपट आम्ही संपूर्ण प्रामाणिकपणे साकार करण्याचा प्रयत्न केला असून, तो महाराजांच्या चरणी अर्पण करत आहोत.”

राजा शिवाजी' चित्रपटाच्या ट्रेलरचे प्रकाशन (ETV Bharat Reporter)


प्रामाणिकता आणि उत्कृष्ट कलाकारांचा संगम : जिओ स्टुडिओजच्या अध्यक्षा ज्योती देशपांडे म्हणाल्या, “राजा शिवाजी हा केवळ चित्रपट नसून भारताच्या आत्म्याचा, ओळखीचा आणि समृद्ध इतिहासाचा उत्सव आहे. भारतीय कथा जागतिक स्तरावर पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न नेहमीच राहिला आहे. शिवाजी महाराजांची प्रेरणादायी गाथा, त्यांचे शौर्य, दूरदृष्टी आणि मूल्ये यांचा सखोल अभ्यास या चित्रपटातून सादर करण्यात आला आहे. भव्यता, प्रामाणिकता आणि उत्कृष्ट कलाकारांचा संगम यामुळं हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी एक अविस्मरणीय अनुभव ठरेल.”

1 मे रोजी प्रदर्शित होणार चित्रपट : मुंबई फिल्म कंपनी तर्फे अभिनेत्री व निर्माती जेनेलिया देशमुख म्हणाल्या, “आजचा दिवस माझ्यासाठी अत्यंत भावनिक आहे. या चित्रपटासाठी परिश्रम घेतलेल्या प्रत्येक सदस्याचे मी मनःपूर्वक आभार मानते. प्रत्येकाने सकारात्मकता, विश्वास आणि प्रेमाने हे स्वप्न साकार केले आहे. ‘राजा शिवाजी’ हा केवळ चित्रपट नसून, एक जबाबदारी आणि आशीर्वाद आहे.” जिओ स्टुडिओज प्रस्तुत आणि मुंबई फिल्म कंपनी निर्मित ‘राजा शिवाजी’ या ऐतिहासिक चित्रपटाची निर्मिती ज्योती देशपांडे आणि जेनेलिया देशमुख यांनी केली आहे. या चित्रपटात संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, बोमन इराणी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते, जेनेलिया देशमुख आणि रितेश देशमुख अशी दमदार कलाकारांची फळी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित हा भव्य चित्रपट 1 मे 2026 रोजी मराठी आणि हिंदी तसेच तेलगू भाषांमध्ये जगभरातील चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.

