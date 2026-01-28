महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं निधनाचा बसला चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांना धक्का, पोस्ट शेअर करून केलं दु:ख व्यक्त...
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं निधन झाल्यानंतर चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांनी आता सोशल मीडियाद्वारे शोक व्यक्त केला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 28, 2026 at 1:40 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा भीषण अपघात झाल्यानंतर अनेकांना धक्का बसला आहे. Learjet 45 प्रकारच्या या विमानातून प्रवास करणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती डीजीसीएनं स्पष्ट केली आहे. सध्या याप्रकणामुळं संपूर्ण राज्याला मोठा धक्का बसला आहे. याशिवाय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची बारामतीत सभा आयोजित केली गेली होती. या सभेला अजित पवार हे संबोधित करणार होते. मात्र विमानाचा लँडिंग करताना अपघात झाला. हा अपघात इतका भीषण होता, की यामध्ये 5 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली. हा अपघात सकाळी 8:45 वाजता झाला. आता अजित पवार यांचं दु:खद निधन झाल्यानंतर रितेश देशमुख, अजय देवगण, अनुपम खेर, राहुल वैद्य आणि इतर अनेक सेलिब्रिटींनीही या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्याच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.
रितेश देशमुख : हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता, रितेश देशमुखनं आपल्या एक्स अकाउंटवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली देत लिहिलं, 'एका दुःखद अपघातात आपण अजित दादांना गमावले आहे, हे ऐकून मला खूप मोठा धक्का बसला आहे आणि मन सुन्न झाले आहे. महाराष्ट्राच्या सर्वात गतिमान नेत्यांपैकी एक असलेले अजित दादा कामात हलगर्जीपणा अजिबात सहन करत नव्हते आणि ते आपल्या सभोवतालच्या लोकांना उत्कृष्ट कामगिरी करण्यासाठी सतत प्रेरित करत असत. ते स्पष्टवक्ते होते, त्यांची विनोदबुद्धी अतुलनीय होती आणि संपूर्ण राज्यात ते सर्वांचे लाडके होते. त्यांच्या अकाली निधनामुळं एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे, जी कधीही भरून येणार नाही. मला त्यांच्याशी अनेकदा संवाद साधण्याची संधी मिळाली, आणि त्यांनी माझ्यावर केलेल्या प्रेमाबद्दल मी त्यांना नेहमीच स्मरणात ठेवीन. पवार कुटुंब, त्यांचे प्रियजन आणि लाखो समर्थकांप्रति मी माझ्या मनःपूर्वक संवेदना व्यक्त करतो.'
Deeply shocked and terribly heartbroken to learn that we have lost Ajit Dada in a tragic accident. One of Maharashtra’s most dynamic leaders, he had zero tolerance for non-performance and constantly pushed and inspired those around him to excel. He never minced his words, his wit… pic.twitter.com/nGQ3M1xf0Z— Riteish Deshmukh (@Riteishd) January 28, 2026
स्मृति ईरानी : अभिनेत्री आणि राजकारणी स्मृति ईरानी यांनी शोक व्यक्त करत आपल्या एक्स पोस्टमध्ये लिहिलं, 'दुर्दैवी विमान अपघातात श्री अजित पवार जी यांच्या अकाली निधनानं धक्का बसला आणि खूप दुःख झाले. लोकांप्रति त्यांची सेवा आणि अनेक वर्षांचे राजकीय नेतृत्व आदरानं स्मरणात राहील. या दुःखाच्या प्रसंगी माझ्या संवेदना आणि प्रार्थना शोकाकुल कुटुंबांबरोबर आहेत.ओम शांती.'
Shocked and saddened by the untimely passing of Shri Ajit Pawar Ji in the tragic aircraft crash. His service to the people and years of political stewardship will be remembered with respect.— Smriti Z Irani (@smritiirani) January 28, 2026
My thoughts and prayers are with the bereaved families in this hour of grief. Om Shanti…
कंगना रनौत : अभिनेत्री-राजकारणी कंगना रनौतनं या दुर्घटनेबद्दल माहिती नव्हती आणि दिल्लीतील संसदेबाहेर असलेल्या फोटोग्राफर्सनं ही माहिती दिल्यानंतरच तिला याबद्दल कळले. तिनं याप्रकरणी म्हटलं, "अरे देवा... ही खूपच भयानक बातमी आहे... व्यक्त करण्यासाठी शब्द नाहीत... मला माफ करा, कारण आम्ही सकाळी खूप घाईत असतो. माझ्या भावना सावरल्यानंतर मी नंतर योग्य निवेदन देईन."
#WATCH | On the death of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar in a crash landing in Baramati, BJP MP Kangana Ranaut says, " this is such horrible news...there are not enough words to express..." pic.twitter.com/buwlNymqU1— ANI (@ANI) January 28, 2026
पवन कल्याण : तेलुगू अभिनेता आणि आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांनी एक्सवर अजित पवार यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करत लिहिलं, 'आज एका भीषण विमान अपघातात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री, @mahancpspeaksचे अध्यक्ष आणि एनडीए आघाडीचे नेते श्री अजित दादा पवार जी @AjitPawarSpeaks यांच्या निधनाच्या दुःखद बातमीनं मला खूप मोठा धक्का बसला आहे. त्यांची समर्पित सार्वजनिक सेवा आणि महाराष्ट्राच्या लोकांच्या कल्याणासाठी आणि विकासासाठी दिलेले प्रचंड योगदान नेहमीच स्मरणात राहील, आणि लोकांप्रति असलेली त्यांची अटूट बांधिलकी आदरानं जपली जाईल. त्यांच्या निधनाबद्दल मी माझ्या मनःपूर्वक संवेदना व्यक्त करतो आणि दुःखाच्या या क्षणी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य, चाहते आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांप्रति माझ्या सखोल सहानुभूती व्यक्त करतो."
Deeply shocked by the tragic news of the passing of the Maharashtra Deputy Chief Minister, President of @mahancpspeaks, and an NDA alliance leader, Sri Ajit Dada Pawar ji @AjitPawarSpeaks, in a devastating plane crash today.— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) January 28, 2026
His dedicated public service and immense contributions… pic.twitter.com/kjUPAcHWdJ
अजय देवगण : बॉलिवूड स्टार अजय देवगणनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'मा. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दुःखद निधनानं धक्का बसला आणि खूप दुःख झाले. त्यांच्या कुटुंबियांना, प्रियजनांना आणि या अथांग दुःखानं व्यथित झालेल्या सर्वांप्रती माझ्या मनःपूर्वक संवेदना. ओम शांती '
Shocked and saddened by the tragic passing of Hon. Deputy CM Ajit Pawar ji. My heartfelt condolences to his family, loved ones and all those affected by this immense loss.— Ajay Devgn (@ajaydevgn) January 28, 2026
Om Shanti 🙏🏻
मधुर भांडारकर : चित्रपट निर्माते मधुर भांडारकर यांनाही अजित पवार यांच्या निधनाचा धक्का बसला, आहे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'अजित पवार जी यांच्या अकाली निधनानं खूप मोठा धक्का बसला आहे आणि दुःख झाले आहे. राज्य राजकारणातील एक दिग्गज व्यक्तिमत्त्व, त्यांचे नुकसान कधीही भरून न येणारे आहे. या अत्यंत कठीण काळात माझ्या संवेदना सुनेत्रा जी, पार्थ, जय आणि संपूर्ण पवार कुटुंबाबरोबर आहेत. त्यांना शक्ती मिळो. ओमशांती.'
Deeply shocked and saddened by the untimely demise of Ajit Pawar ji . A towering figure in state politics, his loss is irreparable. Thoughts are with Sunetra ji , Parth, Jay, & the entire Pawar family members during this incredibly difficult time. Strength to them. #OmShanti 🙏 pic.twitter.com/5KJUSoqqXu— Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) January 28, 2026
अनुपम खेर : बॉलिवूड स्टार अनुपम खेर यांनीही एक्सवर शोक व्यक्त करत लिहिलं, 'महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार दादा यांच्या दुःखद निधनानं खूप मोठा धक्का बसला आहे आणि दुःख झाले आहे. जेव्हा जेव्हा मी त्यांना भेटलो, तेव्हा ते खूप सौम्य आणि दयाळू होते! माझ्या संवेदना त्यांच्या कुटुंबाबरोबर आहेत. ओम शांती.'
Deeply shocked and Saddened by the tragic passing of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar dada. Whenever I met him he was very gentle and kind! My thoughts are with his family. Om Shanti! 🙏🕉 pic.twitter.com/X0deqc6Z0W— Anupam Kher (@AnupamPKher) January 28, 2026
अजिंक्य देव : मराठी अभिनेता अजिंक्य देवनं इंस्टाग्रामवर एक फोटो पोस्ट करत आपल्या पोस्टमध्ये त्यानं लिहिलं, 'देव कुटुंबासाठी हा एक हृदयद्रावक क्षण आहे. अजित दादा आता आपल्यात नाहीत, यावर विश्वास बसत नाही. ते एक अत्यंत सज्जन राजकारणी, प्रशासक आणि खूप जवळचे कौटुंबिक मित्र होते. ही पोकळी कधीही भरून काढणे अशक्य आहे. पवार कुटुंबाप्रती आणि पार्थ पवार, जो काही काळापासून माझा जवळचा मित्र आहे, त्या सर्वांप्रती माझ्या मनःपूर्वक संवेदना. देव त्यांना हे मोठे दुःख सहन करण्याची शक्ती देवो. ओम शांती .'
Shocked and saddened by this tragic loss. He was one of the most dynamic leaders, leaving behind a lasting impact. My deepest condolences to the family and everyone affected. Prayers for strength and peace. Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/o0MW3pxHqu— Sanjay Dutt (@duttsanjay) January 28, 2026
संजय दत्त : अभिनेता संजय दत्तनं आपल्या पोस्टमध्ये अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली. त्यानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'या दुःखद घटनेमुळं मी स्तब्ध आणि व्यथित झालो आहे. ते सर्वात प्रभावशाली नेत्यांपैकी एक होते, ज्यांनी आपल्यामागे एक चिरस्थायी ठसा सोडला आहे. त्यांच्या कुटुंबियांना आणि या घटनेनं प्रभावित झालेल्या प्रत्येकाला माझ्या मनःपूर्वक संवेदना. या कठीण प्रसंगी सर्वांना शक्ती आणि शांती मिळो यासाठी प्रार्थना. ओम शांती.'