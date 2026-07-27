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बेलवाडी मल्लम्मा कोण होत्या? भूमी पेडणेकर साकारणार ऋषभ शेट्टीच्या 'द प्राइड ऑफ भारत : छत्रपती शिवाजी महाराज'मध्ये राणीची भूमिका...

ऋषभ शेट्टीच्या 'द प्राइड ऑफ भारत : छत्रपती शिवाजी महाराज' या चित्रपटात भूमी पेडणेकर राणी बेलवाडी मल्लम्माची भूमिका साकारणार आहे.

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भूमी पेडणेकर आणि 'द प्राइड ऑफ भारत : छत्रपती शिवाजी महाराज' (POSTER/ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 27, 2026 at 2:03 PM IST

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हैदराबाद : 'कांतारा' स्टार ऋषभ शेट्टी त्याच्या आगामी ऐतिहासिक नाट्यपट 'द प्राईड ऑफ भारत: छत्रपती शिवाजी महाराज'च्या निर्मितीत व्यग्र आहे. तो या चित्रपटात मुख्य भूमिका साकारणार आहे. या चित्रपटाची निर्मिती संदीप सिंग यांनी केली आहे. हा चित्रपट पुढील वर्षी जानेवारीमध्ये रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. ऋषभ व्यतिरिक्त चित्रपटामध्ये अर्जुन रामपाल आणि विवेक ओबेरॉय हेही स्टार्स दिसणार आहेत. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन आणि निर्मिती संदीप सिंग यांनी केली असून, ही दोन भागांची एक महाकाव्य कथा असणार आहे. आता, या चित्रपटाशी संबंधित एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री भूमी पेडणेकर 'द प्राईड ऑफ भारत: छत्रपती शिवाजी महाराज' या चित्रपटाच्या कलाकारांमध्ये सामील झाली आहे. या चित्रपटात भूमी कर्नाटकची वीर राणी, राणी बेलवाडी मल्लम्मा यांची भूमिका करणार आहे. चला जाणून घेऊया राणी बेलवाडी मल्लम्मा कोण होत्या.

राणी बेलवाडी मल्लम्मा कोण होत्या? : भारतीय इतिहासात, देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेक महिलांनी विविध भूमिका बजावल्या. काहींनी शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडवली, तर काहींनी स्वातंत्र्य लढ्यात ब्रिटिशांना आव्हान दिले. राणी लक्ष्मीबाई आणि झलकारी बाई यांसारख्या शूर महिलांनी सैन्यासाठी ढाल म्हणूनही काम केलं. या शूर स्त्रियांमध्ये, बेलावडी मल्लम्मा यांचे नाव सर्वात आधी येते, ज्यांनी देशातील पहिली महिला लष्करी तुकडी स्थापन केली. असे करणाऱ्या त्या पहिल्या राणी होत्या. बेलावडी मल्लम्मा एक महिला योद्ध्या होत्या. त्यांना युद्धकलेचे ज्ञान होते आणि त्या उच्चशिक्षितही होत्या. त्या घोडेस्वारी, भालाफेक आणि धनुर्विद्येतही पारंगत होत्या. बेलावडी मल्लम्मा यांचे गुरू शंकर भट्ट होते.

भारताच्या पहिल्या महिला लष्करी तुकडीची स्थापना : बेलावडी मल्लम्मा, ज्या राणी मल्लम्मा म्हणून ओळखल्या जातात, त्या राजा मधुलिंग यांच्या कन्या होत्या. आपल्या भावांप्रमाणेच, मल्लम्मा यांनीही शिक्षण आणि युद्धकलेचं प्रशिक्षण घेतलं होतं. त्यांचा जन्म 1624 मध्ये कर्नाटकातील सोढे येथे झाला. राणी मल्लम्मा यांचा स्वयंवर बेलावडीचे राजा ईश्वरप्रभू यांच्यासाठी आयोजित करण्यात आला होता. लग्नानंतर लगेचच, मल्लम्मा यांनी आपल्या पतीबरोबर प्रशासकीय कामे सांभाळण्यास सुरुवात केली. याच काळात, त्यांनी 5,000 हून अधिक महिला योद्ध्यांचा समावेश असलेले एक महिला सैन्य तयार केले. या तुकडीला भारतीय इतिहासातील पहिली महिला लष्करी तुकडी मानले जाते.

मराठा सैनिकांविरुद्ध बंड : बेलवाडी मल्लम्मा यांनी छत्रपती शिवाजींच्या विशाल सैन्याचा धैर्यानं सामना केला. त्या शेवटपर्यंत मराठ्यांविरुद्ध खंबीरपणे उभ्या राहिल्या. असे म्हटले जाते की, जेव्हा शिवाजी महाराज लहान-मोठी राज्ये जिंकून बेलवाडीत आले, तेव्हा त्यांच्या सैन्यानं यादवड गावात तळ ठोकला. राजा ईश्वरप्रभू स्वतः शिवाजींचे प्रशंसक होते. राजा मराठा शासक आणि त्यांच्या सैन्याचे आपल्या राज्यात स्वागत करण्याच्या तयारीत होते, मात्र शिवाजींच्या सैन्यानं यादवडच्या शेतकऱ्यांशी गैरवर्तन केले, ज्यामुळं शिवाजी आणि ईश्वरप्रभू यांच्यात संघर्ष झाला. या लढाईत राणीनं आपल्या महिला सैन्याचं नेतृत्व केलं आणि 10 मराठा सैनिकांना ठार मारले आणि 200 हून अधिक जणांना जखमी केले.

शिवाजी महाराजांचा आदेश : जेव्हा या लढाईची बातमी छत्रपती शिवाजी महाराजांपर्यंत पोहोचली, तेव्हा त्यांनी आपल्या सैनिकांना त्यांच्या गैरवर्तनाबद्दल फटकारलं. मात्र, स्त्रियांनी शिवाजीच्या सैन्याचा पराभव केल्याचे कळल्यावर, त्यानं बेलावडीविरुद्ध युद्धाचा आदेश दिला. हे युद्ध अनेक दिवस चालले आणि त्यात राजा ईश्वरप्रभू शहीद झाले. बेलावडीनं आपल्या चार महिन्यांच्या बाळासह धैर्यानं शिवाजी महाराजच्या सैन्याचा सामना केला.

शिवाजीनं माफी मागितली : जवळपास महिनाभर चाललेल्या या युद्धात राणीचा पराभव झाला आणि तिला शिवाजीकडे नेण्यात आले. मल्लाम्मानं मराठा सैनिकांच्या गैरवर्तनावर तीव्र टीका केली आणि शिवाजीनं स्वतः तिची माफी मागितली. त्यानंतर शिवाजी महाराजांनी तिचे राज्य तिला परत केले आणि काही सैनिकांना शिक्षा दिली. बेलावडी मल्लाम्मा यांचं 1678मध्ये निधन झाले.

भूमी पेडणेकर बेलावडी मल्लाम्माची भूमिका साकारणार : आता भूमी पेडणेकर पडद्यावर हे धाडसी पात्र साकारणार आहे, जे प्रेक्षकांना नक्कीच रोमांच असेल. मिळालेल्या माहितीनुसरा, 'गेम ऑफ थ्रोन्स' आणि 'वायकिंग्स' फेम मार्क हेन्सन यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य लढाईच्या दृश्यांसाठी एक आंतरराष्ट्रीय अ‍ॅक्शन टीम तयार करण्यात आली आहे. हा चित्रपट हिंदी, कन्नड, तमिळ, तेलगू, मराठी आणि मल्याळम यांसारख्या अनेक भाषांमध्ये प्रदर्शित करण्याची योजना आहे. हा चित्रपट 21 जानेवारी 2027 रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

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