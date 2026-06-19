ऋषभ शेट्टीचा 'द प्राईड ऑफ भारत: छत्रपती शिवाजी महाराज' चित्रपट दोन भागात होणार प्रदर्शित...
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावर आधारित चित्रपट दोन भागात प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटामध्ये ऋषभ शेट्टी मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 19, 2026 at 4:31 PM IST
मुंबई : अभिनेता ऋषभ शेट्टी येत्या काही वर्षांत मोठ्या पौराणिक आणि ऐतिहासिक चित्रपटांच्या रांगेसह आपल्या कारकिर्दीच्या एका महत्त्वपूर्ण टप्प्यात प्रवेश करण्यास सज्ज आहे. 'जय हनुमान'मध्ये हनुमानाच्या भूमिकेत दिसल्यानंतर, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता आता 'द प्राईड ऑफ भारत: छत्रपती शिवाजी महाराज' या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत झळकणार आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, हा प्रोजेक्ट आता दोन भागांच्या चित्रपट मालिकेत विस्तारला आहे. संदीप सिंग दिग्दर्शित हा चित्रपट छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवन आणि वारशावर आधारित असणार आहे. नुकतीच या चित्रपटाची घोषणा करण्यात आली होती. या चित्रपटाचा पहिला भाग आता 2028मध्ये प्रदर्शित करण्याची योजना आहे आणि दुसरा भाग 2029 मध्ये प्रदर्शित होण्याची शक्यता आहे.
'द प्राईड ऑफ भारत: छत्रपती शिवाजी महाराज' चित्रपटाचे बजेट : ऋषभ शेट्टी दिग्दर्शित हा चित्रपट 500 कोटींहून अधिक रुपयांच्या अंदाजित बजेटमध्ये तयार केला जात आहे. हा चित्रपट खूप भव्य असणार आहे. या चित्रपटाचा एक मोठा भाग महाराष्ट्रात चित्रित होण्याची शक्यता आहे, जिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपले साम्राज्य स्थापन केलं होतं. प्रशांत वर्मा दिग्दर्शित 'जय हनुमान'मधील आपली कामे पूर्ण झाल्यावर ऋषभ शेट्टी शूटिंगला सुरुवात करतील अशी अपेक्षा आहे. 'कांतारा'च्या यशानंतर त्यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार मिळाला होता. दरम्यान त्यांचा आगामी प्रोजेक्ट त्यांच्या चित्रपट कारकिर्दीत आणखी मोठी भर घालेल. हा अभिनेता 2027 मध्ये 'जय हनुमान'मध्ये, त्यानंतर 2028 आणि 2029 मध्ये 'द प्राईड ऑफ भारत: छत्रपती शिवाजी महाराज'च्या दोन भागांमध्ये दिसणार आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत दिसणार ऋषभ शेट्टी : गेल्या अनेक दशकांमध्ये विविध भाषांमधील अनेक चित्रपट छत्रपती शिवाजी महाराजांवर आधारित होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेतील ऋषभ शेट्टीचा आधी प्रदर्शित झालेला फर्स्ट लूक प्रचंड चर्चेत आला होता. या चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये खूप उत्सुकता वाढत आहे. दरम्यान या चित्रपटातील सहाय्यक कलाकार आणि निर्मात्यांच्या अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा आता अनेकजण करत आहेत.