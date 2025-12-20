लेकीचा 'आशा' पाहिल्यावर आईच्या डोळ्यात पाणी, रिंकू राजगुरू स्टारर चित्रपटानं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी केली 'इतकी' कमाई...
रिंकू राजगुरू अभिनीत 'आशा' चित्रपट पाहिल्यानंतर तिच्या आईच्या डोळ्यात पाणी आलं. आता या चित्रपटानं किती कमाई केली याबद्दल घ्या जाणून...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 20, 2025 at 2:27 PM IST
मुंबई - मराठी चित्रपट 'आशा' हा 19 डिसेंबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला. हा चित्रपट आता अनेकांना आवडत आहे. रिंकू राजगुरू आणि शुभंगी भुजबळ अभिनीत हा चित्रपट हा एका धाडसी आशा सेविकेच्या (ASHA worker) संघर्षाभोवती फिरणारा आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन दीपक पाटील यांनी केलं आहे. हा चित्रपट आरोग्य सेविकांच्या कामावर प्रकाश टाकतो. चित्रपटामध्ये रिंकू राजगुरू - शुभंगी भुजबळ यांच्या व्यतिरिक्त दिशा दानाडे, भूमिका देसले, सुहास शिरसाट, राजन पवार, रुपेश खरे, दिलीप घरे, साईंकित कामत आणि उषा नाईक अशी मराठी चित्रपटसृष्टीतील मोठ्या कलाकारांची फौज आहेत. या चित्रपटामध्ये रिंकू 'मालती' नावाच्या आशा आरोग्य सेविकेची भूमिका साकारत आहे.
लेकीचं काम पाहून आईच्या डोळ्यात पाणी : दरम्यान चित्रपटाचा प्रीमियर नुकताच पार पडला. यानंतर लेकीचं काम पाहून रिंकू राजगुरूच्या आईच्या डोळ्यात पाणी आलं. यानंतर तिनं आपल्या आईला प्रेमानं सावरलं आणि तिला मीठीत घेतलं. यानंतर व्हिडिओमध्ये रिंकू रडणाऱ्या आईकडे पाहून गंमतीनं म्हणते की, "मेकअप खराब होईल मम्मा..." यावेळी रिंकूही खूप भावूक झाली होती, तिनं आपल्या आईचे डोळे पुसले. आता सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ वेगानं व्हायरल झाला आहे. सध्या या चित्रपटाचं रिंकू खूप जोरदार प्रमोशन करत आहे. दरम्यान 'आशा'चा टीझर आणि ट्रेलर हा रिलीज झाल्यापासून एक चर्चेचा विषय बनला होता. सध्या हा चित्रपट पाहून अनेकजण रिंकूचं पुन्हा एकदा कौतुक करत आहेत. या चित्रपटामधील तिचा अभिनय हा अनेकांना आवडला आहे.
'आशा' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटाचे निर्माते कुमार मंगत पाठक अभिषेक पाठक आहेत. तसेच चित्रपटाचे सहनिर्माते हे मुरलीधर छतवानी आणि रविंद्र औटी आहेत. 'आशा' या चित्रपटाची टॅगलाइन 'बाई अडलीये म्हणून ती नडलीये' अशी आहे. हा चित्रपट नक्कीच प्रत्येक महिलांसाठी जवळचा विषय ठरणार आहे. दरम्यान सॅकनिल्कच्या रिपोर्टनुसार 'आशा'नं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी 7 लाखाची कमाई केली आहे. आता हा चित्रपट येणाऱ्या दिवसांमध्ये चांगली कमाई करेल अशी अपेक्षा केली जात आहे. दरम्यान रिंकू राजगुरूच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर तिला नागराज मंजुळेच्या 'सैराट' चित्रपटातून खूप प्रसिद्धी मिळाली. या चित्रपटामध्ये तिच्याबरोबर आकाश आकाश ठोसर हा तिचा सहकालाकार होता. या चित्रपटानं मराठी चित्रपटसृष्टीत एक इतिहास रचला होता. 'सैराट' चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर 100 कोटींची कमाई केली होती.
