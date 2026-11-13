‘जिजाई’मधून अनुभवायला मिळणार रिंकू राजगुरूचा स्त्रीशक्तीचा नवा अवतार, थरारक ट्रेलर आला प्रेक्षकांच्या भेटीला!
विशेष म्हणजे या चित्रपटातून ती पहिल्यांदाच अॅक्शन अवतारात दिसणार असून, नुकताच या चित्रपटाचा दमदार ट्रेलर मुंबईत एका विशेष कार्यक्रमात प्रदर्शित करण्यात आला.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 1:05 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 3:11 PM IST
मुंबई- ‘सैराट’मधील आर्ची या व्यक्तिरेखेतून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारी अभिनेत्री रिंकू राजगुरू हिने आपल्या अभिनयप्रवासात सातत्याने वेगवेगळ्या भूमिका साकारत स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. ‘कागर’, ‘मेकअप’, ‘झुंड’, ‘आठवा रंग प्रेमाचा’ अशा मराठी चित्रपटांबरोबरच ‘200 हल्ला हो’, ‘अनपॉज्ड’ यांसारख्या हिंदी प्रकल्पांमधूनही तिने आपल्या अभिनयाची छाप पाडली आहे. प्रत्येक नव्या भूमिकेतून काहीतरी वेगळं देण्याचा प्रयत्न करणारी रिंकू आता ‘जिजाई’ या आगामी मराठी चित्रपटातून एका धाडसी आणि लढवय्या स्त्रीच्या भूमिकेत प्रेक्षकांसमोर येत आहे. विशेष म्हणजे या चित्रपटातून ती पहिल्यांदाच अॅक्शन अवतारात दिसणार असून, नुकताच या चित्रपटाचा दमदार ट्रेलर मुंबईत एका विशेष कार्यक्रमात प्रदर्शित करण्यात आला.
स्त्रीचं आयुष्य म्हणजे केवळ कुटुंबासाठीच्या जबाबदाऱ्या पार पाडणं नव्हे, तर स्वतःचं अस्तित्व, सुरक्षितता आणि आत्मसन्मान जपण्यासाठी रोज करावी लागणारी धडपडही आहे. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याची वेळ येते, तेव्हा तिच्यातील सामर्थ्य कोणत्या रूपात प्रकट होऊ शकतं, याची उत्कंठावर्धक मांडणी ‘जिजाई’मध्ये करण्यात आली आहे. झी स्टुडिओज प्रस्तुत या चित्रपटाच्या ट्रेलरने कथानकाबद्दलची उत्सुकता चांगलीच वाढवली आहे.
ट्रेलरची सुरुवातच वातावरणनिर्मिती करणाऱ्या दृश्यांनी होते. काळोखाने व्यापलेलं जंगल, निर्मनुष्य रस्ता, बसमधून सुरू असलेला प्रवास, त्याभोवती निर्माण झालेलं गूढ आणि दुसरीकडे पोलिसांची तपासाची धावपळ अशा घटनांमधून कथेला रहस्यमय वळण मिळतं. या सगळ्या घडामोडींमध्ये रिंकूचे अॅक्शन सीन्स विशेष लक्ष वेधून घेतात. तिच्या व्यक्तिरेखेच्या आयुष्यात नेमकं काय घडलं आहे, ती कोणत्या परिस्थितीशी झुंज देतेय आणि तिच्या संघर्षामागचं रहस्य काय आहे, याची उत्तरं ट्रेलरमध्ये उघड न करता सस्पेन्स कायम ठेवण्यात आला आहे. रिंकूसोबतच किशोर कदम, मयूर मोरे, रोहित कोकाटे आणि सानिका दिवाण हे कलाकारही चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिका साकारताना दिसणार आहेत. त्यांच्या व्यक्तिरेखांची कथानकातील गुंतागुंत आणि एकमेकांशी असलेले संबंध यांची झलक ट्रेलरमध्ये पाहायला मिळते. त्यामुळे हा चित्रपट केवळ अॅक्शन किंवा रहस्यापुरता मर्यादित नसून त्यामागे एक भावनिक आणि सामाजिक आशयही दडलेला असल्याचे जाणवते.
चित्रपटाचे दिग्दर्शक तृशांत फुलवंती इंगळे सांगतात, “स्त्रीच्या आयुष्याकडे पाहताना अनेकदा तिच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि इतरांसाठी केलेल्या त्यागाचीच चर्चा होते. मात्र, या सगळ्यापलीकडे तिच्या स्वतःच्या इच्छा, तिचा स्वाभिमान आणि तिच्या वाट्याला येणारा संघर्षही तितकाच महत्त्वाचा आहे. ‘जिजाई’च्या माध्यमातून अशाच एका स्त्रीचा प्रवास आम्ही मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. अन्यायाविरोधात लढण्यासाठी ती जेव्हा उभी राहते, तेव्हा तिच्यातील सामर्थ्य कसं प्रकट होतं, हे प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. रिंकूने या भूमिकेला अतिशय प्रभावी न्याय दिला आहे.”
झी स्टुडिओज मराठीचे व्यवसाय प्रमुख बवेश जानवलेकर म्हणतात, “स्त्रीचं स्वातंत्र्य, तिचं अस्तित्व आणि स्वतःचा सन्मान जपण्याचा तिचा अधिकार हे विषय आजही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. ‘जिजाई’मधून या विषयाकडे एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहण्याचा प्रयत्न केला आहे. रिंकू राजगुरूने साकारलेली व्यक्तिरेखा तिच्या संघर्षातून प्रेक्षकांना नक्कीच विचार करायला भाग पाडेल. हा चित्रपट प्रेक्षकांना भावेल, असा आम्हाला विश्वास आहे.” झी स्टुडिओजची प्रस्तुती असलेल्या ‘जिजाई’चे दिग्दर्शन तृशांत फुलवंती इंगळे यांनी केले आहे. झी स्टुडिओज आणि कोकोनट फिल्म्स यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली असून नुपूर गुहा आणि तुषार राऊत सहनिर्माते आहेत. गुलराज सिंग यांचे संगीत चित्रपटाला लाभले असून त्यातील गाण्यांनाही प्रेक्षकांची पसंती मिळत आहे. रहस्य, थरार, अॅक्शन आणि स्त्रीच्या स्वाभिमानाचा बुलंद आवाज घेऊन येणारा ‘जिजाई’ येत्या 20 नोव्हेंबरला चित्रपटगृहांत दाखल होणार आहे.
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