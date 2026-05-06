रिद्धिमा कपूर साहनीसह मुलगी समारा करणार 'दादी की शादी' चित्रपटातून पदार्पण

दिवंगत अभिनेता ऋषी कपूर यांची नात, समारा साहनी आता 'दादी की शादी' चित्रपटातून रुपेरी पडद्यावर पदार्पण करत आहे.

कपूर कुटुंब (IANS)
Published : May 6, 2026 at 4:25 PM IST

हैदराबाद : कपूर कुटुंब पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर चर्चेत आले आहे, कारण त्यांची नवीन पिढी चित्रपटसृष्टीत प्रवेश करणार आहे. दिवंगत अभिनेता ऋषी कपूर यांची नात, समारा साहनी, लवकरच बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणार असल्याची बातमी समोर आली आहे. 15 वर्षीय समारा 8 मे रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या 'दादी की शादी' या चित्रपटातून रुपेरी पडद्यावर दिसणार आहे. या चित्रपटात तिच्याबरोबर तिची आई रिद्धिमा कपूर साहनी देखील आहे, जी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करत आहे. या चित्रपटामध्ये ज्येष्ठ अभिनेत्री नीतू कपूर देखील एका महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. या चित्रपटाद्वारे कपूर कुटुंबाच्या तीन पिढ्या पडद्यावर एकत्र दिसेल. समारा चित्रपटातील 'सेन्टी' या गाण्यात तिच्या आई आणि आजीबरोबर दिसणार आहे.

रिद्धिमा कपूर साहनीनं व्यक्त केल्या भावाना : याबद्दल रिद्धिमा यांनी सांगितलं की, "ही एक छोटी पण खूप गोड भूमिका आहे. एक आई म्हणून आपल्या मुलाला पडद्यावर पाहणं, हा एक खूप अभिमानाचा आणि भावनिक क्षण असतो." आता हे पदार्पण कपूर कुटुंबासाठी आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. कारण एक काळ असा होता, ज्यावेळी या कुटुंबातील महिलांना चित्रपटसृष्टीत प्रवेश करण्याची परवानगी नव्हती. यानंतर, करिश्मा कपूर आणि करीना कपूर यांनी ही परंपरा मोडली आणि त्यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. रिद्धिमाची मुलगी समारा सध्या शिक्षण घेत आहे. तसेच ती सोशल मीडिया आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये दिसते, त्यामुळं ती चर्चेत असते. दरम्यान रिद्धिमा आणि उद्योगपती भरत साहनी यांची मुलगी असून ती रणबीर कपूरची भाची आहे. तसेच रिद्धिमा आणि उद्योगपती भरत या दोघांनी 2006 मध्ये लग्न केलं. 2011 मध्ये समाराचा जन्म झाला.

'दादी की शादी' चित्रपटाबद्दल : चित्रपटांमध्ये येण्यापूर्वी, रिद्धिमा करण जोहर निर्मित नेटफ्लिक्सवरील 'फॅब्युलस लाइव्ह्स ऑफ बॉलिवूड वाइव्ह्स' या शोमध्ये झळकली होती. रिद्धिमाला या शोमुळं कॅमेऱ्यासमोर सहज वावरण्यास मदत झाल्याची तिनं एकदा सांगितलं होतं. याशिवाय तिनं हेही सांगितलं की, तिला ही भूमिका मिळवून देण्यात कॉमेडियन आणि अभिनेता कपिल शर्मानं महत्त्वाची भूमिका बजावली. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन आशिष आर. मोहन यांनी केलं असून, यात कपिल शर्मा, सादिया खतीब, सरथ कुमार, योगराज सिंग आणि तेजू कोल्हापुरे यांच्या विशेष भूमिका आहेत. एकंदरीत, 'दादी की शादी' हा केवळ एक कौटुंबिक चित्रपट आहे. आता हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर किती कमाई करेल हे येणाऱ्या दिवसांमध्ये समजेल.

