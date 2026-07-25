मी विरोध करण्यासाठी गेली नाही, पण अन्याय पाहून गप्प बसू शकले नाही - रिया अहिर
ईटीव्ही भारतनं मुंबई पोलिसांची व्हॅन थांबवणाऱ्या रिया अहिर यांच्याशी खास संवाद साधला. तिनं सुरू असलेल्या आंदोलनाबद्दल मनमोकळेपणाने आपले मत मांडले.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 25, 2026 at 12:54 PM IST
मुंबई : दिल्लीतील जंतर मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस कारवाईनंतर, अभिनेत्री, मॉडेल आणि उद्योजिका रिया यादव (अहिर) नीट पेपरफुटी प्रकरणाविरोधातील आंदोलनात सामील झाली आहे. या घडामोडीदरम्यान ईटीव्ही भारतशी बोलताना, तिनं पोलिसांच्या वागणुकीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दिल्लीतील जंतर मंतर येथील आंदोलनाप्रमाणेच, मुंबईतही विद्यार्थी नीट पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनादरम्यान घडलेल्या एका घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये एक मुलगी पोलिसांच्या व्हॅनसमोर निर्भयपणे उभी राहून आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सोडवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. ही मुलगी अभिनेत्री, मॉडेल आणि उद्योजिका रिया यादव आहे. तिनं ईटीव्ही भारतशी संवाद साधला.
रिया अहिरनं व्यक्त केल्या भावना : ईटीव्ही भारतशी बोलताना रिया यादव म्हणाली, "दिल्लीत जे घडले ते पूर्णपणे चुकीचे होते. खरे तर, त्या घटनेची तीव्रता वर्णन करण्यासाठी 'चुकीचे' हा शब्दही पुरेसा नाही. पोलिसांनी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी अन्यायकारक आणि अयोग्य वागणूक दिली. त्या घटनेनंतर मी या संघर्षात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. मला खात्री आहे की, या कृत्यासाठी जबाबदार असलेल्यांना भविष्यात त्यांच्या कृत्यांचे परिणाम नक्कीच भोगावे लागतील." रिया यादवनं पुढं सांगितलं की, जोपर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आमचे लोकप्रतिनिधी आमच्या वतीनं बोलत नाहीत, तोपर्यंत हा संघर्ष सुरूच राहील. आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्याच पाहिजेत. हा मुद्दा फक्त नीट परीक्षेपुरता मर्यादित नाही. तो आता सामान्य नागरिकांच्या घरांपर्यंत पोहोचला आहे. जबाबदारीच्या पदांवर असलेल्यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे. ऑनलाइन ट्रोलर्सबद्दल बोलताना रियानं सांगितलं की, "काही लोक माझ्या कृतींवरून मला ट्रोल करत आहेत, पण मला माहित आहे की, पूर्वी पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि महात्मा गांधी यांनाही ट्रोल केले गेले होते. असे असूनही, ते त्यांच्या विचारांवर ठाम राहिले. काही लोक मला ट्रोल करत असले तरी, बहुतेक लोक माझ्या कार्याचा आदर करतात. माझ्या विरोधात बोलणाऱ्या ‘खेकड्यासारख्या विचारसरणीच्या’ लोकांना मला फक्त एवढेच म्हणायचे आहे, मी प्रत्यक्षात काय केले आहे याची तुम्हाला कल्पना नाही. अशा परिस्थितीत, टीकाकारांकडे दुर्लक्ष करणे हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे."
रिया अहिर सोशल मीडियावर ट्रोल झाली : ती पुढे म्हणाली, "उलट, जे मला ट्रोल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्यांच्या विरोधात इतके लोक मला पाठिंबा देत आहेत याचा मला आनंद आहे. लोक सावित्रीबाई फुले यांच्यावरही दगडफेक करायचे." मी स्वतःची तुलना सावित्रीबाईंशी करत नाही, पण सत्य हे आहे की, जे सत्य बोलतात किंवा आवाज उठवतात त्यांना विरोध करणारे काही लोक नेहमीच असतात. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे. जे लोक पत्रकारांबद्दल नकारात्मक विचार घेऊन आंदोलनात सामील झाले आहेत, त्यांना मी इतकेच सांगेन की, आम्ही पत्रकारांच्या विरोधात नाही, आम्ही इथे शांततेनं आंदोलन करण्यासाठी आलो आहोत. त्यामुळं, आपण आपले आंदोलन शांततेनेच केले पाहिजे.
रिया यादव पुढं म्हणाली, "माझे कुटुंब माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. मी काय करून बसेन याची भीती मला अनेकदा वाटली, पण माझे आई-वडील नेहमीच माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले. जेव्हा माझे कुटुंब माझ्यासोबत असते, तेव्हा मला कोणतीही चिंता नसते. शिवाय, मी त्या दिवशी काही विशिष्ट करण्याच्या उद्देशानं आंदोलनात गेले नव्हते. पण जेव्हा माझ्या डोळ्यासमोर अन्याय होताना दिसला, तेव्हा मी आवाज उठवण्याचा निर्णय घेतला."