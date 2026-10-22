'हम आपके हैं कौन..!'च्या सेटवर रेणुका शहाणे झाली होती नर्व्हस, 'या' स्टार्समुळं मोकळेपणा वाटल्याचं केलं उघड...
रेणुका शहाणेनं 'हम आपके हैं कौन..!'च्या सेटवर नर्व्हस झाल्याची आठवण काढली. माधुरी दीक्षित रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्यामुळं मोकळेपणा वाटल्याचं तिनं सांगितलं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 3:04 PM IST
हैदराबाद : अभिनेत्री रेणुका शहाणेनं माधुरी दीक्षितच्या सूत्रसंचालनाखालील 'कोण होणार करोडपती' या क्विझ रिॲलिटी शोमध्ये सहभागी झाली असताना काही आठवणी शेअर केल्या. तिनं 'हम आपके हैं कौन..!' चित्रपटाच्या सेटवर ती खूप अस्वस्थ असल्याचं उघड केलं. माधुरी दीक्षित, रीमा लागू आणि लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी तिला तिथे सहज आणि मोकळे वाटावं अशी परिस्थिती निर्माण केली होती. माधुरी दीक्षित हिच्या सूत्रसंचालनाखालील 'कोण होणार करोडपती' या क्विझ रिॲलिटी शोमध्ये सहभागी झाली असताना रेणुका यांनी ही आठवण सांगितली. या शोमध्ये 'हम आपके हैं कौन..!'मधील कलाकार पुन्हा एकत्र आले होते. तिच्यासोबत प्रिया बेर्डे शोमध्ये उपस्थित होत्या. 1994 मध्ये प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट पुढं एक 'कल्ट क्लासिक' ठरला.
रेणुकानं काढली आठवण : आपला अनुभव सांगताना रेणुकानं म्हटलं, ती माधुरीच्या खूप मोठ्या चाहती होती आणि तिच्यासोबत काम करायला मिळणार म्हणून ती अत्यंत उत्साहित होती. मात्र, चित्रपटाचा भव्य सेट आणि अनोळखी वातावरण पाहून सुरुवातीला ती थोडी अस्वस्थ झाली होती. सेटवर फक्त माधुरी दीक्षित, रीमा लागू आणि लक्ष्मीकांत बेर्डे हेच तिचे ओळखीचे लोक होते.
ती सुरुवातीच्या दिवसांची आठवण सांगताना रेणुकानं सांगितलं की, "मी माधुरीची खूप मोठी चाहती होती. मला ती खूप आवडायची, त्यामुळं त्या दिवशी माझा उत्साह शिगेला पोहोचला होता. 'हम आपके हैं कौन..!'च्या सेटवर पहिल्या दिवसापासून तिनं ज्या प्रकारे माझी काळजी घेतली, त्याबद्दल मी तिची खूप ऋणी आहे. तो सेट खूप मोठा होता आणि तिथे सगळेच माझ्यासाठी अनोळखी होते. पण पहिल्या दिवशी तिला भेटल्यावर मला वाटले, 'ही अशी व्यक्ती आहे जिच्याशी मी मोकळेपणाने गप्पा मारू शकते. ती आपल्यातलीच एक आहे.' अशी भावना माझ्या मनात निर्माण झाली होती."
'हम आपके हैं कौन..!'मधील कलाकार : दरम्यान सूरज बडजात्या दिग्दर्शित 'हम आपके हैं कौन..!' या चित्रपटात सलमान खान आणि माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकेत होते. याशिवाय रेणुका शहाणे, रीमा लागू, मोहनीश बहल, लक्ष्मीकांत बेर्डे, आलोक नाथ, अनुपम खेर आणि बिंदू यांनीही यात महत्त्वाच्या भूमिका केल्या होत्या. हे कौटुंबिक ड्रामा हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक लोकप्रिय झाला. या चित्रपटातील गाणीही खूप गाजली होती.