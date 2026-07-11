प्रसिद्ध गायिका एस. जानकी यांचे वयाच्या 88 व्या वर्षी निधन; संगीत विश्वात शोककळा
चाहते आणि संगीत क्षेत्रातील मंडळी त्यांना प्रेमाने 'जानकी अम्मा' म्हणून हाक मारत असत. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक उत्कृष्ट गाणी गायली.
Published : July 11, 2026 at 9:44 PM IST
नवी दिल्ली: भारतीय संगीत क्षेत्रातील एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. प्रसिद्ध पार्श्वगायिका एस. जानकी यांचे म्हैसूर येथे वयाच्या 88व्या वर्षी निधन झाले. चाहते आणि संगीत क्षेत्रातील मंडळी त्यांना प्रेमाने 'जानकी अम्मा' म्हणून हाक मारत असत. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक उत्कृष्ट गाणी गायली. त्यांच्या अद्वितीय गायनासाठी त्यांना चार वेळा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार मिळाला, तसेच संगीतातील योगदानाबद्दल त्यांना 33 राज्य चित्रपट पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले.
सर्वोच्च नागरी सन्मान असलेल्या 'पद्मभूषण' पुरस्कारासाठी निवड : एका खऱ्या कलाकाराप्रमाणे जानकी अम्मा यांनी आपल्या कलेशी किंवा प्रतिष्ठेशी कधीही तडजोड केली नाही. म्हणूनच 2013 मध्ये जेव्हा केंद्र सरकारने त्यांची देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान असलेल्या 'पद्मभूषण' पुरस्कारासाठी निवड केली, तेव्हा त्यांनी तो स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला. भारतीय संगीतातील त्यांचे दीर्घ आणि महत्त्वपूर्ण योगदान पाहता त्यांना 'भारतरत्न' पुरस्कार खूप आधी मिळायला हवा होता, अशी त्यांची धारणा होती. त्यांच्या निधनामुळे संगीत विश्वात अशी पोकळी निर्माण झाली आहे, जी कधीही भरून निघणार नाही.
48000 हून अधिक गाण्यांचे रेकॉर्डिंग : प्रसिद्ध गायिका एस. जानकी यांनी सहा दशकांच्या कारकिर्दीत चित्रपट, अल्बम आणि रेडिओसाठी 48000 हून अधिक गाणी रेकॉर्ड केली. त्या भारतातील सर्वात अष्टपैलू गायकांपैकी एक होत्या; त्यांनी तेलुगू, तमीळ आणि हिंदीसह 20 भारतीय भाषांमध्ये तसेच अनेक परदेशी भाषांमध्ये आपल्या आवाजाने श्रोत्यांना मंत्रमुग्ध केले. त्यांचा जन्म 23 एप्रिल 1938 रोजी आंध्र प्रदेशात झाला; त्यांचे वडील आयुर्वेदिक डॉक्टर होते. वयाच्या अवघ्या 19 व्या वर्षी त्यांनी त्यांचे पहिले तमीळ गाणे रेकॉर्ड केले. संगीत क्षेत्राला 60 वर्षे समर्पित केल्यानंतर त्यांनी 2016 मध्ये निवृत्ती घेतली, तरीही 2018 मध्ये एका तमीळ चित्रपटाद्वारे त्यांनी पुनरागमन केले.
पती व्ही. रामप्रसाद यांची महत्त्वाची भूमिका : एस. जानकी तमीळ, कन्नड, मल्याळम आणि हिंदी भाषा अस्खलितपणे बोलू आणि लिहू शकत होत्या. 1959 मध्ये त्यांनी व्ही. रामप्रसाद यांच्याशी विवाह केला; त्यांच्या कारकिर्दीला आकार देण्यात रामप्रसाद यांची महत्त्वाची भूमिका होती आणि ते प्रत्येक रेकॉर्डिंग सत्रात त्यांच्यासोबत असत. आपल्या संगीत प्रवासात एस. जानकी यांनी कन्नड आणि मल्याळम भाषांमध्ये सर्वाधिक गाणी गायली. तिने वयाच्या अवघ्या नवव्या वर्षी म्हणजेच बालपणातच रंगमंचावर सादरीकरण करण्यास सुरुवात केली.