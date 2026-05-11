सुप्रसिद्ध पार्श्वगायक विशाल मिश्रा साई चरणी नतमस्तक; साईबाबांच्या चरणी गायले स्वरभजन

प्रसिद्ध पार्श्वगायक विशाल मिश्रा शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं.

पार्श्वगायक विशाल मिश्रा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 11, 2026 at 11:00 AM IST

शिर्डी (अहिल्यानगर) : प्रसिद्ध पार्श्वगायक विशाल मिश्रा यांनी आज सोमवारी (11 मे) शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. अत्यंत साध्या पेहरावात दर्शनासाठी आलेल्या विशाल मिश्रा यांना पाहण्यासाठी चाहत्यांनी मोठी गर्दी केली होती.

साईबाबांच्या दर्शनानंतर साईबाबा संस्थानचे उपकार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांनी विशाल मिश्रा यांचा साईबाबांची मूर्ती आणि शाल देऊन सत्कार केला. यावेळी प्रशासकीय अधिकारी संदीप कुमार भोसले तसेच जनसंपर्क अधिकारी दिपक लोखंडे उपस्थित होते.

विशाल मिश्रांनी 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधला : साईदर्शनानंतर 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधताना विशाल मिश्रा म्हणाले की, तब्बल 15 वर्षांनंतर त्यांना शिर्डीत येण्याचा योग आला आहे. शिर्डीत आल्यानंतर मनाला अद्भुत शांती मिळते आणि साईबाबांची कृपा कायम आपल्या पाठीशी असल्याची भावना असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

यावेळी त्यांनी 2016 मधील एक भावनिक प्रसंगही सांगितला. त्यांच्या वडिलांची प्रकृती अत्यंत गंभीर होती, मात्र साईबाबांच्या कृपेनंच त्यांना नवजीवन मिळालं, असा त्यांचा ठाम विश्वास आहे. त्या घटनेपासून साईबाबांवर त्यांची अढळ श्रद्धा निर्माण झाली असून, कायम शिर्डीत येत राहावं असं वाटत असल्याचेही विशाल मिश्रा यांनी सांगितलं.

विशाल मिश्रांनी सांगितलं की, लवकरच हिंदीसह मराठी, तमिळ, तेलुगू, कन्नड आणि मल्याळम भाषांमध्ये त्यांची अनेक सुपरहिट गाणी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. तसेच टॉक्सिक या चित्रपटासह अनेक मोठे प्रोजेक्टही येत्या काळात प्रदर्शित होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

साईबाबांवर भजन गायनाची इच्छा : साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत आल्यानंतर साईबाबांवर भजन गायनाची इच्छा असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. मात्र अद्याप साईबाबांवर कोणतंही भजन तयार केलं नसल्याचं स्पष्ट करत, भविष्यात साईबाबांवर भजन गाणार असल्याचं विशाल मिश्रा यांनी नमूद केलं. दरम्यान, शिर्डीतील दर्शनानंतर विशाल मिश्रा यांनी आपल्या मधुर आवाजात साईबाबांवरील काही ओळी गुणगुणून उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केलं.

