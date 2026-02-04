ETV Bharat / entertainment

शाहिद कपूरच्या 'ओ रोमिओ' विरोधात हुसेन उस्ताराच्या मुलीची कोर्टात धाव...

शाहिद कपूरच्या 'ओ रोमिओ' चित्रपटाच्या रिलीजवर संकट आलंय. फेब्रुवारीला होणारं चित्रपटाचं प्रदर्शन रोखण्याची मागणी करत 2 कोटींच्या निकसानभरपाईची मागणी हुसेन उस्ताराच्या मुलीनं केली आहे.

O Romeo film
'ओ रोमिओ' चित्रपट (ईटीव्ही भारत/ पोस्टर)
मुंबई : शाहिद कपूरचा आगामी चित्रपट ‘ओ रोमियो’ विरोधात मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याच्या मागणी करत हुसेन उस्ताराच्या मुलीनं सत्र न्यायालयात धाव घेतली आहे. कुख्यात गुंड हुसेन उस्ताराच्या आयुष्यावर चित्रपटात त्याच्याबाबत चुकीच्या पद्धतीनं चित्र रंगवल्याचा आरोप करण्यात आलाय. या याचिकेवर 6 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

काय आहे याचिका : ऐकेकाळी दाऊद इब्राहिम याचा कट्टर वैरी अशी ओळख असलेला हुसेन उस्ताराची मुलगी सनोबर शेखनं 'ओ रोमिओ' या चित्रपटाचे निर्माते साजिद नाडियादवाला आणि विशाल भारद्वाज यांच्याविरुद्ध मुंबई सत्र न्यायालयात दावा दाखल केलाय. 13 फेब्रुवारी हा सिनेमा जगभरात प्रदर्शित होतोय. हा चित्रपट हुसैन झैदी यांच्या ‘माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई’ या पुस्तकावर आधारित असल्यानं त्यांनाही यात प्रतिवादी करण्यात आलंय. तसेच, चित्रपटाचे पूर्व-प्रदर्शन करण्याची आणि न्यायालयात अहवाल सादर करण्यासाठी, न्यायालयीन आयुक्तांची किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीची नियुक्ती करण्याची मागणी शेख हिनं केली आहे. सनोबर शेख यांनी या दाव्यातून, ‘ओ रोमियो’च्या रिलीजवर बंदी घालावी, अशी मागणी केली आहे. हा चित्रपट त्यांच्या वडिलांची अनधिकृत बायोपिक असून ती तयार करण्यापूर्वी कुटुंबाची कोणतीही पूर्व परवानगी घेतलेली नाही. सनोबर यांच्या दाव्यानुसार, हा सिनेमा निव्वळ व्यावसायिक फायद्यासाठी तयार करण्यात आला असून, त्यात हुसेन उस्तार यांच्या आयुष्याचं चुकीचं आणि मानहानिकारक रित्या रंगवण्यात आलंय. ‘ओ रोमियो’चा टीझर रिलीज झाल्यानंतर सनोबर शेख यांनी चित्रपटाच्या निर्मात्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवत 2 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणीही केली होती. मात्र त्याला कोणताच प्रतिसाद न मिळाल्यानं त्यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

Shahid kapoor
शाहिद कपूर (ETV Bharat)

वडिलांची प्रतिमा मलिन केल्याचा आरोप : आपले वडील हे मुंबईत पत्रकार म्हणून काम करत होते. त्याचबरोबर त्यांनी पोलीस आणि गुप्तचर विभागांना अनेक प्रकरणांत मुंबईतील गुन्हे रोखण्यासाठी मदत केली होती. त्यामुळं त्यांच्या जीवाला सतत धोकाही होता. याकारणासाठी त्यांना मुंबई पोलीस आयुक्तांनी बुलेट-प्रूफ जॅकेटकरता 4 ऑगस्ट 1994 रोजी परवागीही दिली होती. त्यांच्या या कामामुळेच ते अंडरवरल्ड डॉन दाऊदच्याही हिट लिस्टवर होते. त्यामुळेच, दाऊदच्या साथीदारांनी छोटा शकीलच्या सांगण्यावरून त्यांची हत्या केली होती. त्यामुळं आपल्या वडिलांनी मुंबई पोलिसांसाठी खबऱ्या म्हणूनच काम करत डी कंपनीची माहिती पुरवत होते. मात्र या चित्रपटाच्या ट्रेलरवरून उस्तारा एक गुंड होता असं चुकीचं चित्र पसरवलं जातंय, ज्याचा आपल्या कुटुंबावर विपरीत परिणाम होऊन सदस्यांची प्रतिमा मलिन होतेय असा दावा सनोबर शेख यांनी याचिकेतून केलाय.

