रेखा यांना 'इंडियन फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ मेलबर्न'मध्ये पुरस्कार देऊन करणार सन्मानित
रेखा यांना 'इंडियन फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ मेलबर्न'मध्ये पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे. तसेच 15 ऑगस्ट रोजी त्या मेलबर्नमध्ये भारताचा राष्ट्रध्वज फडकवतील.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 28, 2026 at 1:07 PM IST
हैदराबाद : ज्येष्ठ अभिनेत्री रेखा या 'इंडियन फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ मेलबर्न' (IFFM) 2026 मध्ये 'सन्माननीय अतिथी' म्हणून सहभागी होणार आहेत. या महोत्सवात त्यांचा 1981 मधील 'उमराव जान' हा चित्रपट प्रदर्शित केला जाणार आहे. रेखा यांच्या मते, त्यांच्यापासून त्यांची ही भूमिका कधीही दूर गेली नाही, ती भूमिका त्यांच्या आठवणींत आणि मौनात आजही जिवंत आहे. याबाबत बोलताना रेखा यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे, "उमराव जान' माझ्यापासून कधीच दूर गेली नाही. ती माझ्या आठवणींत, माझ्या मौनात आणि ज्यांनी गेल्या अनेक वर्षांत तिला खूप प्रेमानं स्वीकारलं आहे, त्यांच्या मनात वसलेली आहे. त्या प्रवासाची पुन्हा आठवण करणं आणि जागतिक व्यासपीठावर या चित्रपटाचा गौरव होताना पाहणं, ही एक अत्यंत नम्र करणारी आणि भावूक करणारी बाब आहे."
'उमराव जान' चित्रपटाबद्दल : 'उमराव जान' हा मुझफ्फर अली दिग्दर्शित एक 'पिरियड म्युझिकल ड्रामा' आहे, ज्यामध्ये रेखा यांनी मुख्य भूमिका साकारली आहे. मिर्झा हादी रुसवा यांच्या 1899मधील 'उमराव जान अदा' या उर्दू कादंबरीवर आधारित हा चित्रपट लखनौमधील एका तवायफ आणि कवयित्रीची कथा तसेच तिची प्रसिद्धीच्या शिखरापर्यंतची वाटचाल मांडतो. या चित्रपटाला अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं आहे. 29व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये या चित्रपटाला 'सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री'सह एकूण 4 पुरस्कार मिळाले होते. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील त्यांचे अतुलनीय कार्य, अविस्मरणीय अभिनय आणि योगदानाचा गौरव म्हणून हा महोत्सव रेखा यांना प्रतिष्ठित 'एक्सलन्स इन सिनेमा अवॉर्ड'नं सन्मानित करण्यात येणार आहे.
दरम्यान रेखा यांनी पुढं सांगितलं की, "चित्रपटसृष्टी ही माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठी देणगी आहे आणि IFFM 2026 मध्ये 'एक्सलन्स इन सिनेमा अवॉर्ड'नं सन्मानित होणे ही एक विशेष बाब आहे. मी अत्यंत कृतज्ञतेनं हा सन्मान स्वीकारते, हा केवळ माझ्या स्वतःच्या प्रवासाचा गौरव नाही, तर ज्यांनी माझे आयुष्य समृद्ध केले आणि माझ्या कामाला आकार दिला, अशा चित्रपट निर्माते, लेखक, संगीतकार आणि असंख्य सहकाऱ्यांना वाहिलेली ही एक आदरांजली आहे."
स्वातंत्र्यदिनाच्या विशेष परंपरेचा भाग म्हणून, रेखा 15 ऑगस्ट रोजी मेलबर्नमध्ये भारताचा राष्ट्रध्वज फडकवतील. याद्वारे त्या भारतीय समुदाय, ऑस्ट्रेलियन मान्यवर, चित्रपट निर्माते, कलाकार आणि चित्रपटप्रेमींच्या उपस्थितीत भारताचा 79वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करतील. या महोत्सवाच्या वार्षिक ध्वजारोहण समारंभाचे नेतृत्व यापूर्वी भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अनेक दिग्गज व्यक्तिमत्त्वांनी केलं आहे, यात दिवंगत ऋषी कपूर, आमिर खान, शबाना आझमी, अनिल कपूर, राणी मुखर्जी, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, रामचरण आणि चित्रपट निर्माते करण जोहर यांचा समावेश आहे.
'इंडियन फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ मेलबर्न'च्या संस्थापक आणि महोत्सव संचालिका मितू भौमिक लांगे म्हणाल्या, "रेखाजी या एक अशा 'कालातीत' व्यक्तिमत्त्व आहेत. त्यांचे कार्य, त्यांची अदा आणि अनेक दशकांत त्यांनी निर्माण केलेला अद्वितीय वारसा यांनी केवळ भारतातीलच नव्हे, तर जगभरातील प्रेक्षकांना प्रेरित केला आहे. या वर्षी 'इंडियन फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ मेलबर्न'मध्ये त्यांना 'सन्माननीय अतिथी' म्हणून आमंत्रित करणे, ही आमच्यासाठी अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यदिनी रेखाजींच्या हस्ते भारताचा राष्ट्रध्वज फडकवला जाणे, हा आमच्या सर्वांसाठी अत्यंत अभिमानाचा क्षण आहे. त्यांना 'एक्सलन्स इन सिनेमा अवॉर्ड'नं सन्मानित करणे हे देखील अत्यंत योग्य आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील त्यांचे योगदान अमूल्य आहे आणि त्यांचा प्रभाव पिढ्यानपिढ्या कलाकार, चित्रपट निर्माते आणि प्रेक्षकांना प्रेरणा देत आहे." दरम्यान 'इंडियन फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ मेलबर्न'चं आयोजन 13 ते 23 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत केलं जाईल.