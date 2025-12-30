'इक्कीस' स्क्रिनिंगमध्ये रेखा यांनी अमिताभ बच्चन यांचा नातू अगस्त्य नंदावर केला प्रेमाचा वर्षाव...
'इक्कीस' स्क्रिनिंगमध्ये रेखा यांनी अमिताभ बच्चन यांचा नातू अगस्त्य नंदाच्या फोटोला किस केला. आता त्यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
Published : December 30, 2025 at 11:07 AM IST
मुंबई - मुंबईत श्रीराम राघवन यांच्या 'इक्कीस' चित्रपटाचा प्रीमियर झाला. यावेळी रेड कार्पेटवर अनेक बॉलिवूड कलाकार उपस्थित होते. मात्र कार्यक्रमामध्ये अनेकांच्या नजरा या ज्येष्ठ अभिनेत्री रेखा यांच्यावर होत्या. ज्यांनी सोनेरी साडी नेसली होती. या साडीमध्ये त्या खूप सुंदर दिसत होत्या. या समारंभात त्यांच्या लूकमुळं अनेकजण प्रभावित झाले. दरम्यान सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. व्हिडिओमध्ये रेखा प्रथम दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र यांच्या पोस्टरसमोर थांबली. ती काही क्षण हात जोडून तिथे उभी राहिली, यानंतर तिनं डोके टेकवले. त्यानंतर ती अगस्त्यच्या फोटोकडे गेली, पोस्टरवरील त्यांच्या चेहऱ्याला हळूवारपणे त्यांनी स्पर्श केला आणि नंतर आशीर्वाद म्हणून एक फ्लाइंग किस दिला. हा छोटासा क्षण आणि रेखाच्या चेहऱ्यावरील हावभाव सोशल मीडियावर खूप पसंत केले जात आहेत. आता सोशल मीडियावर रेखाचं खूप कौतुक केलं जात आहे.
'इक्कीस' चित्रपटाबद्दल : 25 वर्षीय अगस्त्य हा अमिताभ बच्चन आणि जया बच्चन यांचा नातू असून तो 'इक्कीस' चित्रपटामध्ये मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. याशिवाय दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र हे अगस्त्याच्या वडिलांच्या भूमिकेत दिसणार आहे. तसेच 'इक्कीस'मध्ये जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर सुहासिनी मुळ्ये आणि राहुल देव हे स्टार्स देखील महत्वाच्या भूमिकेत झळकणार आहेत. या चित्रपटामधील मुख्य नायक अगस्त्य हा परमवीर चक्र मिळवणारे सर्वात तरुण प्राप्तकर्ता सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेत्रपाल यांच्या भूमिकेत दिसणार आहे. हा चित्रपट ख्रिसमसला प्रदर्शित होणार होता, मात्र 'धुरंधर'चं यशामुळं या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख बदलविण्यात आली.
A moment filled with warmth and affection as Rekha blesses her most beloved Agastya Nanda at the special screening of Ikkis. Rekha wore dark glasses to quietly veil her emotions — a rare sight at such events, as she usually keeps her expressive eyes uncovered.#yogenshah pic.twitter.com/L21xIxoidi— yogen shah (@yogenshahyogen) December 29, 2025
'इक्कीस' कधी होईल रिलीज : निर्माते दिनेश विजान यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, "इक्कीस'ला चित्रपटगृहांमध्ये पूर्ण वेळ आणि जागी हवी आहे. हा चित्रपट आता 1 जानेवारी 2026 रोजी रुपेरी पडद्यावर रिलीज होणार आहे. हा चित्रपट दिवंगत धर्मेंद्र यांचा शेवटचा चित्रपट आहे. दरम्यान आता बच्चन कुटुंब अगस्त्याच्या पहिल्या चित्रपटाबद्दल खूप उत्सुक आहेत. यापूर्वी अमिताभ बच्चन यांनी स्वतः आपल्या ब्लॉगमध्ये नातू अगस्त्यचा अभिनय पाहिल्यानंतर त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या होत्या. त्यांनी अगस्त्यच्या जन्मापासून तर त्याच्या अभिनेता होण्याच्या निर्णयापर्यंत काही विशेष गोष्टी सांगितल्या होत्या. तसेच सध्या अगस्त्य देखील त्याच्या या चित्रपटाचं प्रमोशन करत आहे.
