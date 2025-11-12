मिका सिंग आणि हुमा कुरेशी यांनी दिल्लीतील बॉम्बस्फोटमुळे केले कार्यक्रम रद्द, आलिया भट्टनं दिली प्रतिक्रिया...
दिल्लीतील बॉम्बस्फोटनंतर अनेक चित्रपट कलाकारांनी पीडितांना आदरांजली वाहण्यासाठी त्यांचे कार्यक्रम पुढे ढकलले आहेत.
मुंबई : दिल्लीच्या लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनबाहेर झालेल्या एका दुःखद कार स्फोटात अनेक लोक ठार झाले आणि अनेकजण जखमी झाले आहेत. ही घटना १० नोव्हेंबर रोजी घडली. या दहशतवादी हल्ल्यानं संपूर्ण देशाला धक्का बसला आहे, ज्यामध्ये सेलिब्रिटींचाही समावेश आहे. सर्वजण पीडितांच्या कुटुंबियांबद्दल शोक व्यक्त करत आहेत. दिल्लीच्या सोहो क्लबमध्ये सादरीकरण करण्यासाठी नियोजित कार्यक्रमाला गायक मिका सिंगनं स्फोटानंतर रद्द केला. हुमा कुरेशी आणि 'कॉकटेल २'च्या टीमनेही त्यांचे संबंधित कार्यक्रम रद्द केले आहेत. १२ नोव्हेंबर रोजी, बॉलिवूड अभिनेत्री आलिया भट्टनं दिल्ली कार बॉम्बस्फोटांवर प्रतिक्रिया दिली. तिन तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये लिहिले होते, 'पीडितांच्या कुटुंबियांना किती नुकसान झाले असेल याची मी कल्पनाही करू शकत नाही. देव आपल्याला या अराजकतेतून लवकर बाहेर काढो. मी या दुर्घटनेनं प्रभावित झालेल्या प्रत्येकांच्या आत्म्यासाठी प्रार्थना करते.'
दिल्लीतील बॉम्बस्फोटवर मिका सिंग : दिल्लीच्या लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनबाहेर झालेल्या दुःखद बॉम्बस्फोटानंतर, मिका सिंगनं दिल्लीच्या सोहो क्लबमधील त्याचा शो रद्द केल्याची बातमी सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. आता, मिका सिंगनं स्वतः सोशल मीडियावर या बातमीला दुजोरा दिला आहे. त्यानं त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक सोशल मीडिया पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामध्ये त्यानं त्याचा शो रद्द करण्याची घोषणा केली आहे आणि बॉम्बस्फोटातील बळींबद्दल हात जोडून शोक व्यक्त केला आहे. दरम्यान गायकाच्या टीमनं म्हटलं आहे की "शहर शोकात असताना उत्सव साजरा करणे अयोग्य आहे." आदर म्हणून मनोरंजन कार्यक्रम पुढं ढकलण्याचा निर्णय घेतलेल्या अनेक सार्वजनिक व्यक्तींमध्ये मिका सामील झाला आहे.
हुमा कुरेशी : आता हुमा कुरेशीनेही तिचा परफॉर्मन्स रद्द केला आहे. तिनं तिच्या अधिकृत इंस्टाग्रामवर एक स्टोरी शेअर म्हटलं की, 'दिल्लीतील दुःखद घटना आणि धर्मेंद्रजींच्या प्रकृतीच्या दुःखद बातमीमुळं, आम्ही आज 'दिल्ली क्राइम्स सीझन ३'चे स्क्रीनिंग रद्द केले आहे. आम्ही एकत्र आनंद साजरा करण्यास उत्सुक होतो, मात्र अशा वेळी शांततेचा क्षण आवश्यक असतो. मला खात्री आहे की, हा शो १३ तारखेला प्रीमियर होईल. तुम्ही सर्वजण तो पाहाल आणि आम्हाला तुमचे प्रेम पाठवाल. प्रेम आणि प्रार्थना, हुमा.'
'कॉकटेल २'चं दिल्ली वेळापत्रक पुढे ढकलले : शाहिद कपूर, क्रिती सेनॉन आणि रश्मिका मंदान्ना यांनी होमी अदजानियाच्या आगामी चित्रपट 'कॉकटेल २'चे चंदीगड वेळापत्रक पूर्ण केले आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला सिसिलीमध्ये चित्रीकरण सुरू झालेल्या या चित्रपटानं चाहत्यांमध्ये बरीच चर्चा निर्माण केली आहे. आता १२ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीमध्ये सुरू होणाऱ्या शूटिंगचा पुढील टप्पा आता पुढे ढकलण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, वायू प्रदूषणाचे संकट हे एक कारण आहे. पण स्फोटानंतर, पुढं जाणं कठीण झालंय. टीमनं विद्यापीठ परिसर, दक्षिण दिल्ली आणि जुनी दिल्ली येथे चित्रीकरण करण्याची योजना आखली होती. वेळापत्रक रद्द करण्यात आलेले नाही, ते फक्त पुढे ढकलण्यात आले आहे.