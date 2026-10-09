रझा मुराद यांनी नाना पाटेकर यांना श्रद्धांजली वाहत वैयक्तिक संबंधांवर केलं भाष्य
अभिनेता रझा मुराद यांनी नाना पाटेकर यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. त्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 5:26 PM IST
हैदराबाद : ज्येष्ठ अभिनेता रझा मुराद यांनी नाना पाटेकर यांच्या उदार आणि संवेदनशील व्यक्तिमत्त्वाची आठवण काढली असून त्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये त्यांनी यश मिळूनही जमिनीशी जोडलेले राहून, पाटेकर यांनी गरजू शेतकरी आणि अल्प मानधन मिळणाऱ्या मराठी नाट्यकलाकारांना कसा आधार दिला, याबद्दल सांगितलंय. दिवंगत अभिनेत्याला श्रद्धांजली वाहताना, मुराद यांनी पाटेकर यांच्याशी असलेल्या वैयक्तिक संबंधांवर भाष्य केलं. गणेशोत्सवाच्या काळात दरवर्षी त्यांच्या माटुंगा येथील निवासस्थानी भेट देत असत, याबद्दल त्यांनी आठवण काढली.
रझा मुराद यांनी नाना पाटेकर यांना वाहिली श्रद्धांजली : पडद्यावरील आणि पडद्यामागील पाटेकर यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची आठवणीवर त्यांनी म्हटलं, "मी दरवर्षी गणेशोत्सवाच्या काळात नाना पाटेकर यांच्या माटुंगा येथील घरी जायचो. यावर्षी मी जाऊ शकलो नाही, कारण त्यांनी पुण्याच्या फार्महाऊसवर गणेशोत्सव साजरा केला. पडद्यावर अत्यंत अष्टपैलू आणि प्रभावी अभिनय करणारे नाना, आणि पडद्यामागेही तितकेच भव्य आणि मोठे व्यक्तिमत्त्व." पाटेकर यांचे वर्णन 'मोठ्या मनाचा माणूस' असे करत रझा मुराद यांनी त्यांच्या समाजसेवेवर प्रकाश टाकला. त्यांनी पुढं सांगितलं की, "ते आपल्या कमाईतील 90 टक्के रक्कम गरजू शेतकरी आणि अल्प मानधन मिळणाऱ्या मराठी नाट्यकलाकारांना दान करत असत. त्यांच्या अकाली निधनानंतर तो महान काळ संपला आहे." यशामुळं पाटेकर यांच्या स्वभावात कधीच बदल झाला नाही, मुराद यांनी सांगितलं,"नाना पाटेकर यांच्यासारखा दुसरा कोणीही होणार नाही, जे मनातून अगदी साधे आणि अस्सल ग्रामीण होते. ते नेहमीच इतरांच्या कल्याणासाठी जगले. ईश्वर त्यांच्या उदात्त आत्म्यास सदैव शांती देवो. "
नाना पाटेकर यांच्या निधनाबद्दल : आपल्या प्रभावी अभिनयासाठी आणि अष्टपैलूपणासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या पाटेकर यांनी हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीत आपल्या कामाचा ठसा उमटवला होता. शाहरुख खान, सलमान खान आणि हेमा मालिनी यांच्यासह भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अनेक दिग्गज कलाकारांनी ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. तसेच त्यांना राज बब्बर, रोहित शेट्टी, अनुपम खेर, संजय दत्त, अक्षय कुमार आणि पंकज त्रिपाठी यांसारख्या कलाकारांनी देखील सोशल मीडियाद्वारे श्रद्धाजंली वाहिली आहेत. दरम्यान पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित असलेल्या या अभिनेत्याचं निधन 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी वयाच्या 75व्या वर्षी झाले. मिळालेल्या माहितीनुसार, गोव्यातील निवासस्थानी छातीत तीव्र अस्वस्थता जाणवल्यानंतर हे ज्येष्ठ अभिनेते बेशुद्ध अवस्थेत आढळले होते. यानंतर हृदयविकाराच्या झटक्यानं त्यांचं निधन झाल्याचं समोर आलं होतं.