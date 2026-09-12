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रवी किशनच्या 'मनी फॉलोस माय ब्रदर' गाण्याला यूट्यूबवर 1.3 दशलक्ष मिळाले व्ह्यूज...

अभिनेता आणि राजकारणी रवी किशनचं 'मनी फॉलोस माय ब्रदर' गाणं हिट झालं आहे. याला यूट्यूबवर 1.3 दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले आहेत.

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'मनी फॉलोस माय ब्रदर' गाणं (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2026 at 12:30 PM IST

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हैदराबाद : भोजपुरी सिनेमाचा सुपरस्टार रवी किशननं हिंदी चित्रपटसृष्टीतीत अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. त्यानं राजकारणातही आपली एक विशेष ओळख निर्माण केली आहे. खासदार रवी किशन राजकारणात असून देखील चित्रपटसृष्टीत खूप सक्रिय आहे. गेल्या काही दिवसांपासून रवी किशन त्याच्या मीम्समुळं चर्चेत आहे, रवी किशनबद्दलचे मीम्स इंटरनेटवर सर्वत्र पसरत आहेत. रवीचे प्रत्येक व्हिडिओ आणि मीम्स हे अनेकांना खूप विशेष वाटत आहेत. सध्या रवी हा आपल्या मीम्स आणि संधीचा पुरेपूर फायदा घेताना देखील दिसत आहे. रवी किशन आपल्या वैयक्तिक तसेच व्यावसायिक आयुष्यामुळं नेहमीच चर्चेत असतो.

'मनी फॉलो माय ब्रदर' गाणं हिट : टी-सीरीजसोबत मिळून 'मनी फॉलो माय ब्रदर' गाण्यात रवी दिसला आहे. या गाण्याचा व्हिडिओ आता अनेकांना आवडत आहे. हे गाणे सोशल मीडियावर वेगानं व्हायरल होत आहे. अवघ्या काही तासांतच, या गाण्यानं यूट्यूबवर खळबळ उडवून आहे. याला काही तासात लाखो व्ह्यूज मिळाले आहेत. रवी किशनचे 'मनी फॉलो माय ब्रदर' गाणं हिट झालं आहे. 'मनी फॉलो माय ब्रदर' हे गाणं टी-सीरीजनं शुक्रवार, 11 सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित केलं. तेव्हापासून हे गाणे ऑनलाइन ट्रेंड होत आहे. हे गाणं एक मीम म्हणून सुरू झालं होतं. दरम्यान रवी किशननं 'मनी फॉलो माय ब्रदर' या गाण्याला आपला आवाज दिला आहे.

'मनी फॉलो माय ब्रदर' गाण्याबद्दल : या गाण्याला मेलो डी आणि दिवंगत पंजाबी गायक सुरजित बैन्स बिंद्राखिया यांचाही आवाज आहे. हे गाणे बिंद्रखिया ​​यांच्या प्रसिद्ध पंजाबी गाणं 'लक टुनू टुनू'ची एक आधुनिक आवृत्ती आहे. तसेच 'मनी फॉलो माय ब्रदर,'चे बोल मेलो डी आणि शमशेर संधू यांनी लिहिले आहेत. याची निर्मिती संगम वैज्ञानिक यांनी केली आहे. संगीत मेलो डी, संगम वैज्ञानिक आणि अतुल शर्मा यांनी दिलंय. म्युझिक व्हिडिओमध्ये, रवी किशन त्याच्या नेहमीच्या व्हायरल मीम्सच्या शैलीत नाचताना दिसत आहे. या गाण्यात त्याची ऊर्जा खूप धमाकेदार आहे. दरम्यान रवी किशननं इन्स्टाग्रामवर म्युझिक व्हिडिओ शेअर करताना आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'मी संपूर्ण देशाला वेड लावण्यासाठी येत आहे.' या गाण्याला यूट्यूबवर 1.3 दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले आहेत. तसेच रवी किशन कामाबद्दल सांगायचं झालं तर तो 'मिर्झापूर: द मुव्ही' या चित्रपटात दिसला. या चित्रपटात रवी किशननं मिर्झापूरचे सिंहासन बळकावू इच्छिणाऱ्या बब्बन भैय्या गुंडाची भूमिका केला आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करत आहे.

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