रश्मिका मंदान्नाच्या 'मैसा' चित्रपटाचा केरळ शेड्यूल सुरू, 15 दिवस जबरदस्त ॲक्शन सीक्वेन्सचं शूट होईल...
रश्मिका मंदान्ना 'मैसा' चित्रपटाद्वारे लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाच्या सेटवरील एक व्हिडिओ समोर आला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 27, 2026 at 2:46 PM IST
हैदराबाद : दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील सुंदर अभिनेत्री रश्मिका मंदान्नाचा 'मैसा' हा 2026 मधील सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एक ठरेल. आपल्या अष्टपैलुत्वासाठी आणि पडद्यावरील प्रभावी उपस्थितीसाठी ओळखली जाणारी रश्मिका या चित्रपटात एका दमदार ॲक्शन अवतारात दिसणार आहे. या चित्रपटानंतर तिची भूमिका पूर्णपणे बदलविण्यात आली आहे. अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या एका पोस्टरनं तिच्या मोठ्या बदलाची झलक दाखवली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार रश्मिका चित्रपटातील आव्हानात्मक ॲक्शन दृश्यांसाठी कठोर परिश्रम आणि रोजचे प्रशिक्षण घेत आहे. हाय-इम्पॅक्ट स्टंट्सपासून ते शारीरिकदृष्ट्या आव्हानात्मक दृश्यांपर्यंतच्या सर्व गोष्टींवर ती मेहनत करत आहे.
15 दिवसांच्या शूटिंग शेड्यूल : चाहत्यांची उत्सुकता वाढवत, निर्मात्यांनी आता एक नवीन व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यावरून केरळमध्ये 15 दिवसांच्या शूटिंग शेड्यूलला सुरुवात झाल्याचं समोर आलं आहे. या हाय-ऑक्टेन शेड्यूलसाठी केचा मास्टर ॲक्शन कोरिओग्राफी करत आहेत. व्हिडिओमध्ये, रश्मिका घनदाट जंगलात ॲक्शन दिग्दर्शकाबरोबर लढाईच्या हालचालींचा सराव करताना दिसत आहे, यावरून असं दिसते की, चित्रपटात अत्यंत थरारक आणि धोकादायक ॲक्शन सीक्वेन्स असेल. हे स्पष्ट आहे की 'मैसा'मध्ये रश्मिकाची भूमिका दमदार आणि ॲक्शन अवतारात असेल.
'मैसा' चित्रपटाबद्दल : दरम्यान व्हिडिओ शेअर करताना निर्मात्यांनी लिहिलं, 'मैसा' पुन्हा ॲक्शनमध्ये परतली आहे, सध्या केरळमध्ये 15 दिवसांच्या धमाकेदार शेड्यूलचे शूटिंग सुरू झाले आहे, ज्याचे कोरिओग्राफी ॲक्शन मास्टर @jaikastunts यांनी केली आहे. रश्मिका मंदान्ना तिच्या आतापर्यंतच्या सर्वात स्फोटक आणि तीव्र अवतारात पडदा गाजवण्यासाठी सज्ज आहे.' चित्रपटाचे व्हिज्युअल स्टोरीटेलिंग सिनेमॅटोग्राफर श्रेयस कृष्णा यांनी केली, तर संगीत जेक्स बेजॉय यांनी दिलंय. चित्रपटातील ॲक्शनचा स्तर वाढवण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे स्टंट कोरिओग्राफर अँडी लाँग या महत्त्वाकांक्षी मनोरंजक चित्रपटासाठी धोकादायक दृश्यांची रचना केली जात आहे. अनफॉर्म्युला फिल्म्स निर्मित आणि रवींद्र पुल्ले दिग्दर्शित,'मैसा' हा आदिवासी भागांमध्ये घडणारा एक भावनिक ॲक्शन थ्रिलर आहे, जो दमदार व्हिज्युअल्स, आकर्षक कथा आणि रश्मिकाच्या धमाकेदार अभिनयाचे आश्वासन देतो.
