रश्मिका मंन्नादानं ८ तासाच्या शिफ्टबद्दल केलं विधान, वाचा सविस्तर...
साऊथ अभिनेत्री रश्मिका मंन्नादानं आता ८ तासाच्या शिफ्टबद्दल एक विधान केलं आहे. दीपिकानंतर आता ती सोशल मीडियावर चर्चेत आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2025 at 5:38 PM IST
मुंबई - दिग्दर्शक संदीप रेड्डी वंगाच्या 'स्पिरिट' आणि नाग अश्विनच्या 'कल्की २८९८ एडी' या दोन चित्रपटांमधून बाहेर पडल्यानंतर दीपिका पदुकोण चर्चेत आली होती. अभिनेत्रीनं ८ तासांच्या कामाच्या शिफ्टची केलेली मागणी केली. यानंतर इंडस्ट्रीमध्येही या चर्चेला उधाण आलं. इंडस्ट्रीतील अनेकांनी या विषयावर आपलं मत मांडलं आहे. अलीकडेच, निर्माते एसकेएन यांनी आगामी तेलुगू चित्रपट 'द गर्लफ्रेंड'च्या एका कार्यक्रमात रश्मिका मंदान्नाचं कौतुक करत म्हटलं "ती एकमेव अभिनेत्री आहे, जी कुठलीही मागणी करत नाही. त्यांनी कोणाचेही नाव घेता दीपिकाच्या ८ तास काम करण्याच्या विधानबद्दल म्हटलं की, "एखाद्यानं किती तास काम करावं याबद्दल विवाद होत असताना, भारतात फक्त एकच अभिनेत्री आहे, जी आवश्यकतेनुसार जास्त तास काम करण्यासाठी तयार असते."
रश्मिका मंन्नादाचं झालं कौतुक : त्यांनी पुढं म्हटलं "ती (रश्मिका मंदान्ना) तासांला कामाच्या दृष्टीनं पाहत नाही, तर प्रेमाच्या दृष्टीनं पाहते. तिची वचनबद्धता मर्यादीत नाही. म्हणूनच ती सर्वांना कुटुंबाचा भाग वाटते." दरम्यान रश्मिका मंदान्नान गेल्या वर्षांपासून अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. तिचा 'छावा', 'सिकंदर' आणि आता अलीकडेच 'थामा' हा चित्रपट रिलीज झाला. तिचा हा चित्रपट आता रुपेरी पडद्यावर चांगली कमाई करत आहे. याशिवाय साऊथमधील चित्रपट 'कुबेरा'मध्येही ती दिसली आहे. तिचा हा चित्रपट देखील खूप गाजला होता. आता ती पुढं 'द गर्लफ्रेंड' या चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. तिचा हा चित्रपट ७ नोव्हेंबर रोजी रुपेरी पडद्यावर रिलीज होणार आहे. याशिवाय तिच्याकडे 'कॉकटेल २' आणि ' मायसा' देखील चित्रपट आहे.
रश्मिका मंन्नादाचं मत : तसेच मुलाखतीत रश्मिकानं म्हटलं, "मी खूप जास्त काम करते आणि मी कोणालाही ते करण्याची शिफारस करत नाही. तुम्हाला जेवढे आरामदायी वाटते तेवढेच काम करा आणि तुमच्या आरोग्यासाठी जे चांगले आहे तेवढेच करा. दीर्घकालीन तंदुरुस्तीसाठी आठ तासांची झोप आवश्यक आहे." मी स्वतः जास्त काम करते, कारण मी सामान्य व्यक्तीपेक्षा जास्त काम घेते, मात्र मी अशी व्यक्ती नाही, जी माझ्या टीमला सांगते की, मी त्यांच्यासाठी काहीही करू शकत नाही. कधीकधी नेहमीपेक्षा जास्त काम करावे लागते, कारण वेळापत्रक हे टाईट असते आणि मर्यादा असतात, यामुळं मला कमी वेळेत कामे पूर्ण करावी लागते. जर माझ्याकडे पर्याय असता तर मी इंडस्ट्रीला कामाचे तास निश्चित करण्याची विनंती केली असती. हे फक्त कलाकारांसाठीच नाही तर कॅमेरामन, लाईटमन आणि इतरांसाठी देखील आहे, मला कुटुंबावर लक्ष केंद्रित करायचे आहे आणि पुरेशी झोप घ्यायची आहे."
दीपिका पदुकोणचं मत : दीपिकानं तिच्या मुलीच्या जन्मानंतर 'स्पिरिट' आणि 'कल्की २८९८ एडी'साठी ८ तासांच्या शिफ्टची मागणी केली होती. तिच्या या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत. त्यामुळं तिनं या चित्रपटांमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. याबद्दल तिनं म्हटलं होतं, "एक महिला म्हणून, जर ते दबावासारखे वाटत असेल तर हे तसेच आहे." यानंतर दीपिकानं असेही नमूद केलं होतं की, इंडस्ट्रीतील किती प्रमुख पुरुष कलाकार वर्षानुवर्षे ८ तासांच्या शिफ्टमध्ये काम करत आहेत.
