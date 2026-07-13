'राणाबली'च्या सेटवरून रश्मिका मंदान्नानं शेअर केली विजय देवरकोंडाच्या दमदार दृश्याची खास 'बीटीएस' झलक!
'राणाबली'च्या सेटवरून रश्मिका मंदान्नानं विजय देवरकोंडाच्या दमदार दृश्याची 'बीटीएस' झलक चाहत्यांबरोबर शेअर केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 13, 2026 at 5:23 PM IST
हैदराबाद : अभिनेत्री रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा ही जोडी आता केवळ पडद्यावरची राहिलेली नाही, तर खऱ्या आयुष्यातील वैवाहिक सहजीवनामुळेही प्रेक्षकांच्या विशेष आकर्षणाचा केंद्रबिंदू बनली आहे. रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांची ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री यापूर्वीही चाहत्यांच्या पसंतीस उतरली होती. आता वास्तव जीवनातील या लोकप्रिय दाम्पत्याला पुन्हा एकदा ऐतिहासिक महाकाव्यात्मक चित्रपट 'राणाबली'मध्ये एकत्र पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. त्यांच्या प्रत्येक नव्या झलकेनं सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण येत असून, चित्रपटाविषयीची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे.
'राणाबली' या चित्रपटातील फोटो व्हायरल : भारतीय इतिहासातील तुलनेनं कमी चर्चिल्या गेलेल्या, पण सत्य घटनांपासून प्रेरित असलेला 'राणाबली' हा भव्य ऐतिहासिक चित्रपट यंदाच्या सर्वाधिक बहुप्रतीक्षित चित्रपटांपैकी एक ठरला आहे. विजय देवरकोंडा या चित्रपटात पराक्रमी योद्ध्याच्या प्रभावी भूमिकेत झळकणार असून, रश्मिका मंदान्ना 'जयम्मा' ही भूमिका साकारत आहे.
रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडाचा चित्रपट : चित्रपटाच्या घोषणेपासूनच निर्मात्यांनी व्यक्तिरेखा पोस्टर्स, गीते आणि विविध खास झलक प्रसिद्ध करत चाहत्यांची उत्सुकता कायम ठेवली आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जवळ येत असताना रश्मिका मंदान्नानं 'राणाबली'च्या सेटवरून चाहत्यांना एक खास बिहाइंड-द-सीन्स (BTS) झलक दाखवली आहे. तिनं इन्स्टाग्राम स्टोरीवर विजय देवरकोंडाच्या लूकचा एक फोटो शेअर केला. मंद प्रकाशात टिपलेल्या या छायाचित्रात विजयच्या चेहऱ्याचा केवळ अर्धाच भाग दिसत असून, त्याची दाट मिशी आणि रांगडा योद्ध्याचा अवतार अधिकच रहस्यमय वाटतो.
रश्मिकाची पोस्ट चर्चेत : रश्मिकानं विनोदी शैलीत लिहिलं की, हा फोटो पोस्ट करण्याची परवानगी आहे की नाही, याची तिलाही खात्री नाही. मात्र विजय आणि संपूर्ण टीम 'अतिशय भयावह' असे काहीतरी चित्रीकरण करत असल्यानं ती ही झलक चाहत्यांसोबत शेअर करण्याचा मोह आवरू शकली नाही. या छायाचित्रातून विजयच्या दमदार रूपांतराची आणि त्याच्या भव्य योद्धा व्यक्तिरेखेची तीव्रताही जाणवते. स्टोरीमध्ये रश्मिकानं लिहिलं, 'मी तुम्हाला हे आत्ताच दाखवू शकते की, नाही, हेच मला माहीत नाही... आशा आहे की, हे हटवायला मला सांगितलं जाणार नाही... जसं यापूर्वी अनेकदा झालं आहे... पण हे सगळे काहीतरी अतिशय भयावह चित्रीत करत आहेत आणि मी स्वतःला रोखू शकले नाही. हे मोठ्या पडद्यावर पाहण्याची मी आतुरतेनं वाट पाहत आहे! राणाबली.'
विजय देवरकोंडानं दिलं उत्तर : रश्मिकाची ही स्टोरी विजय देवरकोंडानेही रीपोस्ट केली. त्यावर उत्तर देताना त्यानं प्रेमळ शब्दांत लिहिले, 'क्यूटी... भयावह नाही, ते दिव्य आहे!' भारताच्या औपनिवेशिक काळातील काही कमी परिचित, पण सत्य घटनांवर आधारित 'राणाबली' हा भव्य ऐतिहासिक ॲक्शनपट आहे. विजय देवरकोंडा एका शूर योद्ध्याच्या भूमिकेत दिसणार असून, रश्मिका मंदान्ना त्याच्या पत्नी 'जयम्मा'ची भूमिका साकारत आहे. चित्रपटातील प्रत्येक नवीन झलक प्रेक्षकांची उत्सुकता अधिक वाढवत आहे. अलीकडेच प्रदर्शित झालेले 'ओ मेरे साजन' हे रोमँटिक गीतही प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरले असून, भव्य दृश्यरचना आणि विजय-रश्मिकामधील भावपूर्ण केमिस्ट्रीमुळं त्याची मोठी चर्चा रंगली आहे.
'राणाबली' चित्रपटाबद्दल : दिग्दर्शक राहुल सांकृत्यायन यांच्या दिग्दर्शनाखाली साकारलेल्या 'राणाबली'ची निर्मिती मायथ्री मूव्ही मेकर्सचे वाय. रवी शंकर आणि नवीन यरनेनी यांनी टी-सीरिजच्या सहकार्यानं केली आहे. या चित्रपटात आंतरराष्ट्रीय अभिनेते अर्नोल्ड वॉसलू यांचीही महत्त्वपूर्ण भूमिका असून, त्यामुळं चित्रपटाची जागतिक आकर्षकता आणखी वाढली आहे. 'राणाबली' 11 सप्टेंबर 2026 रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे.