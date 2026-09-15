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रश्मिका मंदान्ना भारतरत्न पुरस्कारप्राप्त सुब्बुलक्ष्मी यांची भूमिका साकारणार, वाचा सविस्तर

रश्मिका मंदान्ना भारतरत्न पुरस्कारप्राप्त सुब्बुलक्ष्मी यांची भूमिका पडद्यावर साकारणार आहे. आता या चित्रपटाबद्दल अधिक माहिती लवकरच समोर येणार आहे.

Rashmika Mandanna and MS Subbulakshmi
रश्मिका मंदान्ना आणि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी (ANI- @GeethaArts X Handle)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2026 at 4:39 PM IST

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हैदराबाद : प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायिका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी यांच्यावरील बायोपिक लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. रश्मिका मंदान्ना मुख्य भूमिकेत दिसणार असल्याची चर्चा होती. आता, निर्मात्यांनी अधिकृतपणे पुष्टी केली आहे की, रश्मिका आगामी चित्रपटात प्रसिद्ध गायिका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी यांची भूमिका करेल. उद्या, एका भव्य कार्यक्रमात, साऊथ सुपरस्टार कमल हासन या बायोपिकशी संबंधित एक मोठी घोषणा करण्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी कोण आहेत, त्यांच्याबद्दल आता आम्ही माहिती देणार आहोत.

15 सप्टेंबर रोजी, चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी यांचा एक फोटो शेअर केला आणि या गायिकेवर बायोपिक बनवण्याचा आपला निर्णय जाहीर केला. निर्मात्यांनी पुष्टी केली आहे की, रश्मिका मंदान्ना एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी यांची भूमिका साकारणार आहे. चित्रपटाचा अधिकृत शुभारंभ 16 सप्टेंबर 2026 रोजी होईल. या गायिकेचा 110वा जन्मदिवस देखील आहे. निर्मात्यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम हँडलवर ही बातमी शेअर करत लिहिलं, 'एका अविस्मरणीय सोहळ्यानं एका गौरवशाली वारशाची सुरुवात होते. भारतरत्न एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी अम्मा यांच्या 110व्या जयंतीनिमित्त, 'एमएस - अ लेगसी ऑन स्क्रीन'या भव्य शुभारंभाचे साक्षीदार व्हा, ज्यामध्ये उलगनायगन कमल हासन गारू प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असतील.'

एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी कोण होत्या? : एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी या कर्नाटकी संगीताच्या क्षेत्रातील एक महान भारतीय गायिका होत्या. त्यांचा जन्म 16 सप्टेंबर 1916 रोजी मद्रास प्रेसिडेंसी (आताचे तामिळनाडू) मधील मदुराई येथे अशा कुटुंबात झाला, जिथे दिवसाची सुरुवात संगीतानं होत असे. त्यांची आई, षण्मुखवदिवू अम्माल, एक प्रसिद्ध वीणा वादक होत्या, तर त्यांची आजी व्हायोलिन वादक होत्या. सुब्बुलक्ष्मी यांचे पूर्ण नाव मदुराई षण्मुखवदिवू सुब्बुलक्ष्मी होते. सुब्बुलक्ष्मी यांना प्रेमानं 'कुंजम्मा' असेही म्हटले जात असे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, त्या सकाळी स्वरांचा सराव करत आणि दिवसभर ते गुणगुणत असत.

सुब्बुलक्ष्मी यांचा पहिला सार्वजनिक कार्यक्रम : त्यांनी लहान वयातच संगीत शिकायला सुरुवात केली आणि वयाच्या 11 व्या वर्षी, 1927मध्ये तिरुचिरापल्ली येथील रॉकफोर्ट मंदिरात आपला पहिला सार्वजनिक कार्यक्रम सादर केला. त्यांचा आवाज झपाट्यानं पसरला आणि त्यांच्या कार्यक्रमांची तिकिटे विकली गेली.

वृत्तानुसार, या गायिकेनं प्रसिद्ध गायक सेम्मंगुडी श्रीनिवास अय्यर यांच्याकडे कर्नाटकी संगीताचे प्रशिक्षण घेतले आणि नंतर पंडित नारायणराव व्यास यांच्याकडून हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शिकले. त्या दक्षिण भारतातील सर्वात आदरणीय शास्त्रीय संगीतकारांपैकी एक बनल्या. त्यांनी कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत, भजने आणि भक्तीगीते यांमध्ये प्रावीण्य मिळवले. त्या अनेक भाषांमधील गायनासाठी आणि भारताच्या सांस्कृतिक राजदूत म्हणून ओळखल्या जात होत्या. कालांतरानं, त्यांनी थेट गायनापलीकडे जाऊन चित्रपटांमध्ये पार्श्वगायन करण्यास सुरुवात केली.

या चित्रपटांमध्ये भूमिका केल्या : गायिका म्हणून त्यांच्या शानदार कारकिर्दीव्यतिरिक्त, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी यांनी 1930 आणि 1940च्या दशकात अनेक चित्रपटांमध्येही काम केले. त्यांच्या उल्लेखनीय चित्रपटांमध्ये 'सेवा सदनम' आणि 'मीरा' यांचा समावेश आहे, ज्यात त्यांनी मुख्य भूमिका साकारली होती.

संयुक्त राष्ट्रसंघात सादरीकरण करणाऱ्या पहिल्या भारतीय : भारतरत्न पुरस्कार मिळवणाऱ्या त्या पहिल्या संगीतकार होत्या. त्यांना 1974मध्ये रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार, पद्मभूषण, पद्मविभूषण आणि इतर सन्मानही मिळाले. 1966मध्ये, त्या न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत सादरीकरण करणाऱ्या पहिल्या भारतीय ठरल्या. त्यांच्या काही प्रसिद्ध कामांमध्ये 'भजा गोविंदम', 'वेंकटेश सुप्रभातम', 'विष्णु सहस्रनाम', 'भावयामी गोपालबलम' आणि 'मैथ्रिम भजत' यांचा समावेश आहे. 11 डिसेंबर 2004 हा दिवस होता जेव्हा सुब्बुलक्ष्मी यांनी वयाच्या 88व्या वर्षी या जगाचा कायमचा निरोप घेतला.

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