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'अम्मा, तू माझी निवड केलीस': 'एम.एस. - अ लेगसी ऑन स्क्रीन' बायोपिकमध्ये एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी यांची भूमिका साकारताना रश्मिका मंदान्ना झाली भावूक...

'एम.एस. - अ लेगसी ऑन स्क्रीन' बायोपिकमध्ये एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी यांची भूमिका रश्मिका मंदान्ना साकारणार आहे. याबद्दल तिनं आता आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

M.S – A Legacy on Screen
'एम.एस. - अ लेगसी ऑन स्क्रीन' (Photo: IANS/ Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2026 at 12:11 PM IST

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Updated : September 17, 2026 at 12:18 PM IST

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हैदराबाद : अभिनेत्री रश्मिका मंदान्ना तिच्या कारकिर्दीतील सर्वात प्रतिष्ठित भूमिकांपैकी एक साकारण्याच्या तयारीत आहे. 'एमएस - अ लेगसी ऑन स्क्रीन'असे शीर्षक असलेल्या या बायोपिकची अधिकृत घोषणा बुधवारी करण्यात आली. यात ती प्रसिद्ध गायिका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी यांच्या भूमिकेत दिसणार आहे. दिग्गज कर्नाटक संगीत गायिका आणि भारतरत्न पुरस्कार विजेत्या एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी यांच्या बहुप्रतीक्षित बायोपिकचा अधिकृत शुभारंभ बुधवारी, 16 सप्टेंबर रोजी त्यांच्या 110व्या जयंतीनिमित्त करण्यात आला.

या चित्रपटाचे शीर्षक आणि 'फर्स्ट-लूक'अनावरण सोहळा 'म्युझिक अकादमी' येथे पार पडला. ज्येष्ठ अभिनेता, निर्माते आणि खासदार कमल हासन यांच्या हस्ते 'पहिला क्लॅप' देऊन चित्रपटाच्या निर्मितीची अधिकृत सुरुवात करण्यात आली. या कार्यक्रमाला रश्मिका, कमल हासन आणि ज्येष्ठ निर्माते अल्लू अरविंद उपस्थित होते. 'गीता आर्ट्स', 'रॉकलाइन एंटरटेनमेंट' आणि 'बनी वास वर्क्स' यांच्याद्वारे या चित्रपटाची निर्मिती केली जात आहे.

एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी यांची भूमिका साकारण्याबद्दल रश्मिका मंदान्नानं व्यक्त केली कृतज्ञता : शुभारंभ सोहळ्यात बोलताना रश्मिका यांनी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी यांची भूमिका साकारण्याची संधी मिळाल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. या अभिनेत्रीनं त्या दिग्गज गायिकेच्या आवाजाचा मनावर होणारा आध्यात्मिक प्रभाव अधोरेखित केला आणि चित्रपटाबद्दलच्या आपल्या अपेक्षाही व्यक्त केल्या. "तुमच्या सर्वांसमोर बोलताना मला खूप अभिमान वाटत आहे. सध्या माझ्या मनात एकच भावना आहे, ती म्हणजे कृतज्ञता," असे रश्मिका उपस्थितांना संबोधित करताना म्हणाली. सुब्बलक्ष्मी यांच्याबद्दल बोलताना तिनं पुढं म्हटलं, "तुमच्या आवाजात एक अद्वितीय दैवी शक्ती आहे. तो आवाज ऐकताना मला खरोखरच ईश्वराच्या सान्निध्यात बसल्यासारखे वाटते." रश्मिकानं ही भूमिका प्रामाणिकपणे आणि पूर्ण निष्ठेनं साकारण्याचं वचनही दिलं. "अम्मा, तुम्ही मला तुमच्या आयुष्याचा एक छोटासा भाग बनण्यासाठी निवडले, त्याबद्दल मी सदैव कृतज्ञ आहे आणि राहीन. मी नक्कीच माझे सर्वोत्तम योगदान देईन, हे मी वचन देते," असे ती म्हणाली.

कमल हासन यांनी व्यक्त केल्या भावना : चित्रपटाच्या मुहूर्ताच्या वेळी पहिला 'क्लॅप' देऊन सुरुवात करणाऱ्या कमल हासन यांनी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी आणि भारतीय संगीतातील त्यांच्या अमूल्य योगदानाला आदरांजली वाहिली. त्यांच्या प्रभावाचे वर्णन करताना, त्यांनी या गायिकेचा उल्लेख भारताची "पॅन-इंडियन लेडी सुपरस्टार" असा केला. सुब्बलक्ष्मी यांचे संगीत कशा प्रकारे भाषिक आणि प्रादेशिक सीमांच्या पलीकडे गेले, यावर या दिग्गज अभिनेत्यानं प्रकाश टाकला.

"एम.एस. अम्मा यांनी आपल्या संगीताद्वारे लोकांना एकत्र आणण्याचे काम केले आहे. केवळ संपूर्ण भारतासाठीच नाही, तर विशेषतः दक्षिण भारतासाठीही. त्यांनी त्या काळात संस्कृत, हिंदी आणि इतर अनेक भाषांमध्ये गायन केले आहे," असे कमल म्हणाले. एवढ्या महान व्यक्तिमत्त्वाची भूमिका साकारताना रश्मिकावर असलेल्या जबाबदारीबद्दलही त्यांनी भाष्य केलं. त्यांच्या मते, या भूमिकेसाठी केवळ अभिनयाचीच नव्हे, तर त्या गायिकेचे व्यक्तिमत्त्व आत्मसात करण्याची आणि त्यांच्या संगीत वारशाचे पैलू सादर करण्याचीही गरज असेल."

कमल हासन यांनी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी यांची भूमिका साकारण्यातील दडपणाची तुलना मायकल जॅक्सनसारख्या जागतिक कीर्तीच्या व्यक्तिमत्त्वाची भूमिका साकारताना अभिनेत्याला भेडसावणाऱ्या आव्हानाशी केली. त्यांनी या भूमिकेतील आव्हाने मान्य केली आणि त्याच वेळी रश्मिकाला धैर्यानं ही भूमिका स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. "मायकल जॅक्सनच्या चित्रपटात काम करताना एखाद्या अभिनेत्याला, जो ताण जाणवला असता, तसाच ताण तुम्हालाही जाणवेल, हे मला माहित आहे. पण तो ताण हलका करण्यासाठी तिथे एक उत्तम टीम आहे, ते तुम्हाला नक्कीच साथ देतील," असे ते म्हणाले.

कमल यांनी सुब्बुलक्ष्मी यांची करुणा आणि व्यक्तिमत्त्व प्रभावीपणे मांडण्याच्या महत्त्वावर भर दिला आणि पुढं म्हटलं, "जर तुम्ही तुमच्या डोळ्यांत ती करुणा आणू शकलात, तर अर्धी लढाई तुम्ही जिंकलात असे समजा. तुम्हाला हे काम धैर्यानं करायचं आहे." 'एम.एस. - अ लेगसी ऑन स्क्रीन' या चरित्रपटाचे दिग्दर्शन गौतम तिन्नानुरी करत आहेत, तर अनिरुद्ध रविचंदर यांनी याला संगीत दिले आहे.

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Last Updated : September 17, 2026 at 12:18 PM IST

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